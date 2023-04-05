От теории к практике - страница 1292
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за сегодняшний день, напримеррррррр
;)))))))))
за сегодняшний день, напримеррррррр
;)))))))))
А спред какой был? Или это неважно?
обычный спред, как у всехпросто там выше с недоверием как то, вот и показал
обычный спред, как у всех
обычный спред, как у всех
Покажи истории.сделок .. просто интересно сколько там прибыли по ним
А спред какой был? Или это неважно?
еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг
разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/269170
Но зато мыж точно знаем, что он обязательно будет, верно? :) Не надо вообще ничего искать, это наверное самый главный секрет рынка :) Ключ не нужен, дверь не заперта :) входите прямо сейчас, неважно в какую сторону и по какой паре :)
еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг
разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/269170
все) прочитал вопросов нет)))очень кстати интересно Ты там многие очень важные вопросы затрагиваешь)
еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг
разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:
https://www.mql5.com/ru/forum/269170
теперь я понимаю откуда у Твоих рассуждений корни растут))