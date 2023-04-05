От теории к практике - страница 1292

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за сегодняшний день, напримеррррррр

;)))))))))

 
Renat Akhtyamov:

за сегодняшний день, напримеррррррр

;)))))))))

А спред какой был? Или это неважно?
Почему Ты с такой системой ещё не миллионер?) 
Это ж за месяц им стать можно...
Просто торгуй себе на Moex cme да где угодно)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
А спред какой был? Или это неважно?

обычный спред, как у всех

просто там выше с недоверием как то, вот и показал
 
Renat Akhtyamov:

обычный спред, как у всех

Покажи истории.сделок .. просто интересно сколько там прибыли по ним 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

обычный спред, как у всех

Как-то неубедительно
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Покажи истории.сделок .. просто интересно сколько там прибыли по ним 
от 1 до 100 пунктов
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
А спред какой был? Или это неважно?
Почему Ты с такой системой ещё не миллионер?) 
Это ж за месяц им стать можно...
Просто торгуй себе на Moex cme да где угодно)

еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг

разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:

https://www.mql5.com/ru/forum/269170

МОЕХ.Вопросы новичка
МОЕХ.Вопросы новичка
  • 2018.07.30
  • www.mql5.com
Разберемся с торговлей на МОЕХ? Помогите, пожалуйста кто в курсе...
 
Wizard2018:


Но зато мыж  точно знаем, что он  обязательно будет, верно?  :)   Не надо  вообще  ничего искать, это наверное самый главный секрет рынка :)   Ключ не нужен, дверь не заперта :)  входите прямо сейчас, неважно в какую сторону и по какой паре :)

АБСОЛЮТНЫЙ ВЕРНЯК !!!  Но ВХОДИТЬ надо всё же по правилам!
 
Renat Akhtyamov:

еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг

разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:

https://www.mql5.com/ru/forum/269170

все) прочитал вопросов нет)))очень кстати интересно Ты там многие очень важные вопросы затрагиваешь)

 
Renat Akhtyamov:

еще раз - на МОЕХ 2 раза в день клиринг

разбирались про все биржевые "сникерсы" тут:

https://www.mql5.com/ru/forum/269170

теперь я понимаю откуда  у Твоих рассуждений корни растут))

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