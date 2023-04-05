От теории к практике - страница 1300
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через час будет демо-сигнал по ФормулЕ
По формулЕ Рены - Чегевары. Ждем-с.
Скоро об учителЕ в википедии напишут.
По формулЕ Рены - Чегевары. Ждем-с.
Скоро об учителЕ в википедии напишут.
Нет ни у кого, причем здесь Чегевара?
У него другой подход, но в форексе он шарит.
нет
если цена вырастет, то я заберу профит, а женя мине его отдаст
а если упадет, то будет всё наоборот;)
Так а что с сигналом то?:)
Передумал?
Так а что с сигналом то?:)
Передумал?
он открыл сигнал. Сейчас усредняется.
он открыл сигнал. Сейчас усредняется.
нет, не усредняется, а ждет первый разворот
при пуске ТС приходится
дальше не надо
нет, не усредняется, а ждет первый разворот
при пуске ТС приходится
дальше не надо
ОК. Учитель.
Оставим эквити для твоих учеников.
нет, не усредняется, а ждет первый разворот
при пуске ТС приходится
дальше не надо
Ренат, ты своим сигналом сломал евро. завязывай.:)
А то за ней и мои пары за лосями пошли))
ОК. Учитель.
Оставим эквити для твоих учеников.
Как по мне, так пока ничего не произошло. Смотрим дальше.
нет, не усредняется, а ждет первый разворот
при пуске ТС приходится
дальше не надо
а если разворота он будет ждать (и добавлять ордера) до скончания депозита?