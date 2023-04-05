От теории к практике - страница 1300

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Renat Akhtyamov:

через час будет демо-сигнал по ФормулЕ

По формулЕ Рены - Чегевары. Ждем-с.

Скоро об учителЕ в википедии напишут.

 
Evgeny Belyaev:

По формулЕ Рены - Чегевары. Ждем-с.

Скоро об учителЕ в википедии напишут.

Нет ни у кого, причем здесь Чегевара?

У него другой подход, но в форексе он шарит.

 
Renat Akhtyamov:

нет

если цена вырастет, то я заберу профит, а женя мине его отдаст

а если упадет, то будет всё наоборот

;)
профит будет если закрыть позицию в прибыли. Принудительное закрытие в прибыли)
 

Так а что с сигналом то?:)

Передумал?

 
Макс:

Так а что с сигналом то?:)

Передумал?

он открыл сигнал. Сейчас усредняется.

 
Evgeny Belyaev:

он открыл сигнал. Сейчас усредняется.

нет, не усредняется, а ждет первый разворот

при пуске ТС приходится

дальше не надо

 
Renat Akhtyamov:

нет, не усредняется, а ждет первый разворот

при пуске ТС приходится

дальше не надо

ОК. Учитель. 

Оставим эквити для твоих учеников.

 
Renat Akhtyamov:

нет, не усредняется, а ждет первый разворот

при пуске ТС приходится

дальше не надо

Ренат, ты своим сигналом сломал евро. завязывай.:)

А то за ней и мои пары за лосями пошли))

 
Evgeny Belyaev:

ОК. Учитель. 

Оставим эквити для твоих учеников.

Как по мне, так пока ничего не произошло. Смотрим дальше.

 
Renat Akhtyamov:

нет, не усредняется, а ждет первый разворот

при пуске ТС приходится

дальше не надо

а если разворота он будет ждать (и добавлять ордера) до скончания депозита?

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