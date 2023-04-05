От теории к практике - страница 1302

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khorosh:

Мог бы усредниться удачно на круглом уровне, там уже в предыдущий день был отскок. Или принципиально отвергаешь усреднение? Я так к примеру ярый сторонник усреднения, как бы его ни критиковали.)

тупо руками пока

пишу ишшо

;)

 
Renat Akhtyamov:

не обращай внимания

это поросшие мхом черти просыпаются по весне и бздят до зимы


Пока ты, не поросший мхом граалевод, показываешь нам как на демке усредняться, я на реале 250$ за работал.

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Макс:

Пока ты, не поросший мхом граалевод, показываешь нам как на демке усредняться, я на реале 250$ за работал.

мне чихать на твои б-апчхсы

твои $250, это скоро будут мои 8 пунктов )))

Спасибо!

 
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?
 
Mr.Anamaliy:
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?

нет. Вам нельзя.

 
Mr.Anamaliy:
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?

Пуляй.

Только - теория обязательна!!! А стэйт - желательно.

 
Evgeny Belyaev:

нет. Вам нельзя.

Да почему?) на форуме альпари удалили сказали что я рекламирую себя показывая свой счет реальный, здесь я так и не понял в чем причина.

 
Mr.Anamaliy:
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?

Конечно, сюда. Удалили, чтобы не плодить лишние темы.

 
Alexander_K:

Пуляй.

Только - теория обязательна!!! А стэйт - желательно.

Теория обезательно?ТЗ написать?)

я общих чертах пишу, не то говорят

 
Renat Akhtyamov:
эту то на ходу дописываю...

Учитель разочаровал. Какие еще оправдания будут. Еще не дописалновость по процентной ставке, индикатор тормозил..

Что следующее? 

Это конец , граля нет. учитель оказался Неучем.

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