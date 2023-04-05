От теории к практике - страница 1302
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Мог бы усредниться удачно на круглом уровне, там уже в предыдущий день был отскок. Или принципиально отвергаешь усреднение? Я так к примеру ярый сторонник усреднения, как бы его ни критиковали.)
пишу ишшо
;)
не обращай внимания
это поросшие мхом черти просыпаются по весне и бздят до зимы
Пока ты, не поросший мхом граалевод, показываешь нам как на демке усредняться, я на реале 250$ за работал.
Пока ты, не поросший мхом граалевод, показываешь нам как на демке усредняться, я на реале 250$ за работал.
мне чихать на твои б-апчхсы
твои $250, это скоро будут мои 8 пунктов )))
Спасибо!
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?
нет. Вам нельзя.
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?
Пуляй.
Только - теория обязательна!!! А стэйт - желательно.
нет. Вам нельзя.
Да почему?) на форуме альпари удалили сказали что я рекламирую себя показывая свой счет реальный, здесь я так и не понял в чем причина.
создал тему, хотел демонстрировать как я обкатываю теорию на реале прикладывая скрины, тему удалили, может сюда пулять?
Конечно, сюда. Удалили, чтобы не плодить лишние темы.
Пуляй.
Только - теория обязательна!!! А стэйт - желательно.
Теория обезательно?ТЗ написать?)
я общих чертах пишу, не то говорят
эту то на ходу дописываю...
Учитель разочаровал. Какие еще оправдания будут. Еще не дописал, новость по процентной ставке, индикатор тормозил..
Что следующее?
Это конец , граля нет. учитель оказался Неучем.