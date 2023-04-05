От теории к практике - страница 1643
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молодчик, все правильно
но
я давно уже так не торгую
т.к. я писал, что 4 года назад, зарядил сам себе цель торговать без сторонней инфы
и добился положительного результата
но начинал я именно так, как ты написал и так, как советую.
кстати, TheExpert недавно спросил, что мол кто то рассказывает (с подозрением на меня), что по крипте народ начал терять деньги после того, как на СМЕ появились на него фьючи.
я ему только ответил - что не я.
Однако, тот кто говорит это, абсолютно прав, т.к. иначе и быть не может.Появился фьюч, появилась ликвидность. Соответственно с разбегу там уже не заработать.
хз, крипта для маньяков. Никак не должна измениться прибыльность от появления фьючей
прибыльность зависит от эффективности инструмента, чем больше участников тем выше эффективность. Неэффективности со временем пропадают.
хз, крипта для маньяков. Никак не должна измениться прибыльность от появления фьючей
прибыльность зависит от эффективности инструмента, чем больше участников тем выше эффективность. Неэффективности со временем пропадают.
да попарси ты СМЕ и все поймешь
я когда сделал это, с ходу врубился в то, что заработать не возможно
думал потом долго - как заработать ???
да попарси ты СМЕ и все поймешь
я когда сделал это, с ходу врубился в то, что заработать не возможно
думал потом долго - как заработать ???
ботами невозможно, потому что это чушь собачья.. руками возможно )
ботами невозможно, потому что это чушь собачья.. руками еще как возможно )
можно и ботами, точнее без бота не получиться, т.к. должно работать быстро и точно
у меня лично бот, и все норм
лишь бы скинуть из головы лишнее, что успело уже залететь
освобождается место, появляются светлые мысли
можно и ботами, точнее без бота не получиться, т.к. должно работать быстро и точно
у меня лично бот, и все норм
лишь бы скинуть из головы лишнее, что успело уже залететь
освобождается место, появляются светлые мысли
лимитки ставишь, таким же объемом как в сме-стакане? так нужно же еще знать где закрываться.
кратным
где закрываться - не ставил
общий профит в конце дня
уровни посчитал?
не страйки же выставлять...
Я говорю что формула К на затяжных будет лить, лила?, "защита" - это другое...
день почти размышлял, т.к. наблюдаю.
да, раньше тс-ка лила, когда только начинал
потом все меньше и меньше
потом перестала лить, начала зарабатывать
а вот сейчас, действия её уже не поддаются осмыслению
то есть что нужно сделать - основное - перевернуть все с ног на голову, абсолютно все.
день почти размышлял, т.к. наблюдаю.
да, раньше тс-ка лила, когда только начинал
потом все меньше и меньше
потом перестала лить, начала зарабатывать
а вот сейчас, действия её уже не поддаются осмыслению
то есть что нужно сделать - основное - перевернуть все с ног на голову, абсолютно все.
чем меньше условий, тем меньше нужно переворачивать;)
чем меньше условий, тем меньше нужно переворачивать;)
усилий никаких нет, приколы одни
то есть, если раньше я думал - как же такое сделать???
а теперь - как она это делает???
;)
усилий никаких нет, приколы одни
а теперь - как она это делает???
Ты думаешь я понимаю почему у меня вот такая картина образуется:
а потом раз и в прибыль
и так всегда - а всего-то 50 строчек управляющего ордерами кода.
Логику у системы всегда должен формировать рынок, так как логика должна соответствовать рынку и ее отсутствие кстати тоже;)