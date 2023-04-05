От теории к практике - страница 1301

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Evgeny Belyaev:

ОК. Учитель. 

Оставим эквити для твоих учеников.

для твоих

;)

 
Макс:

Ренат, ты своим сигналом сломал евро. завязывай.:)

А то за ней и мои пары за лосями пошли))

Да уж, как только он вошёл цена сразу ринулась его стопы искать. Искала, искала, да не нашла, пришлось назад возвращаться.)

 
khorosh:

Да уж, как только он вошёл цена сразу ринулась его стопы искать. Искала, искала, да не нашла, пришлось назад возвращаться.)

новость по процентной ставке вышла как раз в это время

делов то...

 
Renat Akhtyamov:

новость по процентной ставке вышла как раз в это время

делов то...

Да понятно, ты же ещё учет новостей в советник не успел заложить. Это была шутка, барбарбия, киркудук.)

 
Renat Akhtyamov:

за сегодняшний день, напримеррррррр

;)))))))))

Немного не вяжется 250 сделок за день с с текущими двумя висящими уже 2 часа.

 
Макс:

Немного не вяжется 250 сделок за день с с текущими двумя висящими уже 2 часа.

думал ту чтоли выложу?

ага, счас ;)

эту то на ходу дописываю...
 

Ясно.

Нас нае.. обманули, расходимся.

Грааль оказался усреднялкой.

 
До чего все тут злые.... "У меня не получается, знатичит ни у кого другого не получится..." Никого же не слил на своих сигналах, никому ничего не продал.
 
prom18:
До чего все тут злые.... "У меня не получается, знатичит ни у кого другого не получится..." Никого же не слил на своих сигналах, никому ничего не продал.

не обращай внимания

это поросшие мхом черти просыпаются по весне и бздят до зимы


 

Мог бы усредниться удачно на круглом уровне, там уже в предыдущий день был отскок. Или принципиально отвергаешь усреднение? Я так к примеру ярый сторонник усреднения, как бы его ни критиковали.)


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