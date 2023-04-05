От теории к практике - страница 1301
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ОК. Учитель.
Оставим эквити для твоих учеников.
для твоих
;)
Ренат, ты своим сигналом сломал евро. завязывай.:)
А то за ней и мои пары за лосями пошли))
Да уж, как только он вошёл цена сразу ринулась его стопы искать. Искала, искала, да не нашла, пришлось назад возвращаться.)
Да уж, как только он вошёл цена сразу ринулась его стопы искать. Искала, искала, да не нашла, пришлось назад возвращаться.)
новость по процентной ставке вышла как раз в это время
делов то...
новость по процентной ставке вышла как раз в это время
делов то...
Да понятно, ты же ещё учет новостей в советник не успел заложить. Это была шутка, барбарбия, киркудук.)
за сегодняшний день, напримеррррррр
;)))))))))
Немного не вяжется 250 сделок за день с с текущими двумя висящими уже 2 часа.
Немного не вяжется 250 сделок за день с с текущими двумя висящими уже 2 часа.
думал ту чтоли выложу?
ага, счас ;)эту то на ходу дописываю...
Ясно.
Нас нае.. обманули, расходимся.
Грааль оказался усреднялкой.
До чего все тут злые.... "У меня не получается, знатичит ни у кого другого не получится..." Никого же не слил на своих сигналах, никому ничего не продал.
не обращай внимания
это поросшие мхом черти просыпаются по весне и бздят до зимы
Мог бы усредниться удачно на круглом уровне, там уже в предыдущий день был отскок. Или принципиально отвергаешь усреднение? Я так к примеру ярый сторонник усреднения, как бы его ни критиковали.)