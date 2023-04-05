От теории к практике - страница 1601

Новый комментарий
 
EgorKim:

Зачем делать непонятные вычисления?

Нельзя использовать готовый индикатор?

там прОценты
 
Renat Akhtyamov:

вот как торгуют люди

при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.

когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.

стрелками - сделки. крестиками - закрытия сделок.

На подвальном индикаторе зеленые столбцы - количество баек в рынке.




Почему так происходит?

На это у меня есть несколько версий.

1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.

Но здесь возникает вопрос. Почему медленное закрытие ордеров по ходу движения к машке? Почему не дождаться пересечения машки, и не закрыть их все скопом?
Тогда мы на подвальном индикаторе, при касании машки, видели бы резкий обвал количества баек к нулю.

Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.

Я не знаю такой популярной стратегии, где идет планомерное наращивание ордеров сетки, а потом , при обратном движении, идет такое же ровное закрытие сделочек, от уровня к уровню...

Разве что илан. там закрытия по общему профиту сетки. но все равно, закрытия были бы более редкими, чем открытия (там открывается много сделок, а потом они все одновременно закрываются). А здесь сколько открытий сделок, столько и закрытий.

2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.

Возможно все эти сделочки, которые показаны стрелками, это сделки трейдеров, которые в этот момент решили "О, цена немного отклонилась, сейчас последует возврат".
Но решили они это все на разных уровнях цены. кому-то было достаточно 25 пунктов, кому-то 50, а кому-то и 100, чтобы принять такое решение.

после открытия сделки, они начали заходить в просадку, но решили не закрываться, пока цена не вернется. чтобы закрыться в ноль.

а закрытия все эти (красные крестики) - это уровни, на которых разные трейдеры в ноль закрывались.


вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.

 

вот как торгуют люди

при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.

когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают. 

Просто, нормальные люди торгуют по тренду. Много маленьких стопов и немного больших тейков (один тейк, но это секрет). 

 
multiplicator:

вот как торгуют люди


вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.

так торгуют спекулянты

не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ

 
Алексей Тарабанов:

вот как торгуют люди

при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.

когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают. 

Просто, нормальные люди торгуют по тренду. Много маленьких стопов и немного больших тейков (один тейк, но это секрет). 

по тренду торгуют инсайдеры
 
multiplicator:

вот как торгуют люди

при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.

когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.

стрелками - сделки. крестиками - закрытия сделок.

На подвальном индикаторе зеленые столбцы - количество баек в рынке.




Почему так происходит?

На это у меня есть несколько версий.

1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.

Но здесь возникает вопрос. Почему медленное закрытие ордеров по ходу движения к машке? Почему не дождаться пересечения машки, и не закрыть их все скопом?
Тогда мы на подвальном индикаторе, при касании машки, видели бы резкий обвал количества баек к нулю.

Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.

Я не знаю такой популярной стратегии, где идет планомерное наращивание ордеров сетки, а потом , при обратном движении, идет такое же ровное закрытие сделочек, от уровня к уровню...

Разве что илан. там закрытия по общему профиту сетки. но все равно, закрытия были бы более редкими, чем открытия (там открывается много сделок, а потом они все одновременно закрываются). А здесь сколько открытий сделок, столько и закрытий.

2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.

Возможно все эти сделочки, которые показаны стрелками, это сделки трейдеров, которые в этот момент решили "О, цена немного отклонилась, сейчас последует возврат".
Но решили они это все на разных уровнях цены. кому-то было достаточно 25 пунктов, кому-то 50, а кому-то и 100, чтобы принять такое решение.

после открытия сделки, они начали заходить в просадку, но решили не закрываться, пока цена не вернется. чтобы закрыться в ноль.

а закрытия все эти (красные крестики) - это уровни, на которых разные трейдеры в ноль закрывались.


вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.

Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает.

 
multiplicator:
там прОценты

60, 40 - начало сделки

визуально тестил, вроде бы не глупо рисует

для начала норм

 
Renat Akhtyamov:

так торгуют спекулянты

не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ

да ладно, Ренат, видели мы твою формуле на мониторинге)
Renat Akhtyamov:

так торгуют спекулянты

не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ

как написали здесь выше:

"Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает."

Это и не обязательно разбираться, все равно толку от этого никакого нет.
Так как сделки домашних трейдунов совсем не влияют на рынок.


Ну не будет маркетмейкер гнать цену против ритейл-толпы вниз на 200 пунктов, на 300 пунктов, ЕСЛИ в это время реальный рынок идет вверх (триллионные корпорации, экспортеры-импортеры, центробанки).

домашние трейдуны - мелкая рыбка в море. их даже без плеча сейчас выводят на маркетмейкеров.
потому-что маркетмейкеры сейчас предоставляют форекс-брокерам плечо.

Давай посчитаем какой объем ритейл трейдеров.
В мире 1 миллион трейдеров. Средний депозит 1000 долларов. Общий объем денег ритейл-трейдеров 1 млрд долларов.
и вот этот 1 млрд выводят на мм без плеча.
А объем межбанковского рынка форекс 7 триллионов долларов/день. В 7 000 раз больше!

ММ не изменяют цену, в зависимости от сделок ритейл-трейдеров.
ММ обслуживает ритейл-рынок по текущей цене межбанковского рынка форекс, да еще плечо дает.


Я допускаю ММ может мелко колебать цену вверх-вниз на несколько пунктов, чтобы сбивать стопы тем трейдерам, которые их близко ставят.
НО! для этого нужно чтобы ВСЕ маркетмейкеры вошли в сговор. а их там штук 10, и они сами конкурируют между собой в стакане форекс-брокера, стараясь предложить лучшую цену.
чтобы они сговорились - это маловероятно.

 
multiplicator:
да ладно, Ренат, видели мы твою формуле на мониторинге)
как написали здесь выше:

"Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает."

Это и не обязательно разбираться, все равно толку от этого никакого нет.
Так как сделки домашних трейдунов совсем не влияют на рынок.


Ну не будет маркетмейкер гнать цену против ритейл-толпы вниз на 200 пунктов, на 300 пунктов, ЕСЛИ в это время реальный рынок идет вверх (триллионные корпорации, экспортеры-импортеры, центробанки).

домашние трейдуны - мелкая рыбка в море. их даже без плеча сейчас выводят на маркетмейкеров.
потому-что маркетмейкеры сейчас предоставляют форекс-брокерам плечо.

Давай посчитаем какой объем ритейл трейдеров.
В мире 1 миллион трейдеров. Средний депозит 1000 долларов. Общий объем денег ритейл-трейдеров 1 млрд долларов.
и вот этот 1 млрд выводят на мм без плеча.
А объем межбанковского рынка форекс 7 триллионов долларов/день. В 7 000 раз больше!

ММ не изменяют цену, в зависимости от того, какие сделки от ритейл трейдеров на него приходят.
ММ обслуживает ритейл-рынок по текущей цене, которая сейчас существует на межбанковском форексе.


Я допускаю ММ может мелко колебать цену вверх-вниз на несколько пунктов, чтобы сбивать стопы тем трейдерам, которые их близко ставят.
НО! для этого нужно чтобы ВСЕ маркетмейкеры вошли в сговор. а их там штук 10, и они сами конкурируют между собой в стакане форекс-брокера, стараясь предложить лучшую цену.
чтобы они сговорились - это маловероятно.

Как я думаю, и в крупных фондах и мелкие трейдуны, торгуют люди. Все мыслят одинаково и стопы ставят одинаково, - за экстремумами. Разница лишь в таймфреймах. Поэтому на любом горизонте можно прикинуть где стоят стопы. 
 
EgorKim:

Зачем делать непонятные вычисления?

Нельзя использовать готовый индикатор?

А вы попробуйте этот "готовый" индикатор в советнике использовать )

1...159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608...1981
Новый комментарий