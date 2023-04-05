От теории к практике - страница 1601
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Зачем делать непонятные вычисления?
Нельзя использовать готовый индикатор?
вот как торгуют люди
при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.
когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.
стрелками - сделки. крестиками - закрытия сделок.
На подвальном индикаторе зеленые столбцы - количество баек в рынке.
Почему так происходит?
На это у меня есть несколько версий.
1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.
Но здесь возникает вопрос. Почему медленное закрытие ордеров по ходу движения к машке? Почему не дождаться пересечения машки, и не закрыть их все скопом?
Тогда мы на подвальном индикаторе, при касании машки, видели бы резкий обвал количества баек к нулю.
Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.
Я не знаю такой популярной стратегии, где идет планомерное наращивание ордеров сетки, а потом , при обратном движении, идет такое же ровное закрытие сделочек, от уровня к уровню...
Разве что илан. там закрытия по общему профиту сетки. но все равно, закрытия были бы более редкими, чем открытия (там открывается много сделок, а потом они все одновременно закрываются). А здесь сколько открытий сделок, столько и закрытий.
2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.
Возможно все эти сделочки, которые показаны стрелками, это сделки трейдеров, которые в этот момент решили "О, цена немного отклонилась, сейчас последует возврат".
Но решили они это все на разных уровнях цены. кому-то было достаточно 25 пунктов, кому-то 50, а кому-то и 100, чтобы принять такое решение.
после открытия сделки, они начали заходить в просадку, но решили не закрываться, пока цена не вернется. чтобы закрыться в ноль.
а закрытия все эти (красные крестики) - это уровни, на которых разные трейдеры в ноль закрывались.
вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.
вот как торгуют люди
при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.
когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.
Просто, нормальные люди торгуют по тренду. Много маленьких стопов и немного больших тейков (один тейк, но это секрет).
вот как торгуют люди
вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.
так торгуют спекулянты
не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ
вот как торгуют люди
при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.
когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.
Просто, нормальные люди торгуют по тренду. Много маленьких стопов и немного больших тейков (один тейк, но это секрет).
вот как торгуют люди
при движении цены вниз они открывают много маленьких сделочек бай, по ходу движения.
когда цена начинает двигаться обратно - они медленно и планомерно их закрывают.
стрелками - сделки. крестиками - закрытия сделок.
На подвальном индикаторе зеленые столбцы - количество баек в рынке.
Почему так происходит?
На это у меня есть несколько версий.
1) Люди открывают сетку ордеров при движении цены от машки. А когда цена начинает двигаться обратно - они медленно эту сетку ордеров закрывают.
Но здесь возникает вопрос. Почему медленное закрытие ордеров по ходу движения к машке? Почему не дождаться пересечения машки, и не закрыть их все скопом?
Тогда мы на подвальном индикаторе, при касании машки, видели бы резкий обвал количества баек к нулю.
Почему при возврате идет медленное закрытие сделок? Может просто люди по разным машкам торгуют? поэтому при отклонении они на разных отметках открываются, и при возвратном движении они, сосстветственно, закрываются на разных отметках.
Я не знаю такой популярной стратегии, где идет планомерное наращивание ордеров сетки, а потом , при обратном движении, идет такое же ровное закрытие сделочек, от уровня к уровню...
Разве что илан. там закрытия по общему профиту сетки. но все равно, закрытия были бы более редкими, чем открытия (там открывается много сделок, а потом они все одновременно закрываются). А здесь сколько открытий сделок, столько и закрытий.
2) Вторая версия такая. Люди же не любят закрываться в убыток. Человек, когда находится в убытке, он ждет что цена вернется к уровню открытия, чтобы закрыться в ноль.
Возможно все эти сделочки, которые показаны стрелками, это сделки трейдеров, которые в этот момент решили "О, цена немного отклонилась, сейчас последует возврат".
Но решили они это все на разных уровнях цены. кому-то было достаточно 25 пунктов, кому-то 50, а кому-то и 100, чтобы принять такое решение.
после открытия сделки, они начали заходить в просадку, но решили не закрываться, пока цена не вернется. чтобы закрыться в ноль.
а закрытия все эти (красные крестики) - это уровни, на которых разные трейдеры в ноль закрывались.
вот такие у меня версии по анализу графика поведения толпы.
Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает.
там прОценты
60, 40 - начало сделки
визуально тестил, вроде бы не глупо рисует
для начала норм
так торгуют спекулянты
не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ
так торгуют спекулянты
не разберешься в своих вопросах, пока не найдешь ФормулЕ
"Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает."
Это и не обязательно разбираться, все равно толку от этого никакого нет.
Так как сделки домашних трейдунов совсем не влияют на рынок.
Ну не будет маркетмейкер гнать цену против ритейл-толпы вниз на 200 пунктов, на 300 пунктов, ЕСЛИ в это время реальный рынок идет вверх (триллионные корпорации, экспортеры-импортеры, центробанки).
домашние трейдуны - мелкая рыбка в море. их даже без плеча сейчас выводят на маркетмейкеров.
потому-что маркетмейкеры сейчас предоставляют форекс-брокерам плечо.
Давай посчитаем какой объем ритейл трейдеров.
В мире 1 миллион трейдеров. Средний депозит 1000 долларов. Общий объем денег ритейл-трейдеров 1 млрд долларов.
и вот этот 1 млрд выводят на мм без плеча.
А объем межбанковского рынка форекс 7 триллионов долларов/день. В 7 000 раз больше!
ММ не изменяют цену, в зависимости от сделок ритейл-трейдеров.
ММ обслуживает ритейл-рынок по текущей цене межбанковского рынка форекс, да еще плечо дает.
Я допускаю ММ может мелко колебать цену вверх-вниз на несколько пунктов, чтобы сбивать стопы тем трейдерам, которые их близко ставят.
НО! для этого нужно чтобы ВСЕ маркетмейкеры вошли в сговор. а их там штук 10, и они сами конкурируют между собой в стакане форекс-брокера, стараясь предложить лучшую цену.
чтобы они сговорились - это маловероятно.
да ладно, Ренат, видели мы твою формуле на мониторинге)
как написали здесь выше:
"Зачем в подокне Вам видеть еще и глупость толпы. Мне, например, своей хватает."
Это и не обязательно разбираться, все равно толку от этого никакого нет.
Так как сделки домашних трейдунов совсем не влияют на рынок.
Ну не будет маркетмейкер гнать цену против ритейл-толпы вниз на 200 пунктов, на 300 пунктов, ЕСЛИ в это время реальный рынок идет вверх (триллионные корпорации, экспортеры-импортеры, центробанки).
домашние трейдуны - мелкая рыбка в море. их даже без плеча сейчас выводят на маркетмейкеров.
потому-что маркетмейкеры сейчас предоставляют форекс-брокерам плечо.
Давай посчитаем какой объем ритейл трейдеров.
В мире 1 миллион трейдеров. Средний депозит 1000 долларов. Общий объем денег ритейл-трейдеров 1 млрд долларов.
и вот этот 1 млрд выводят на мм без плеча.
А объем межбанковского рынка форекс 7 триллионов долларов/день. В 7 000 раз больше!
ММ не изменяют цену, в зависимости от того, какие сделки от ритейл трейдеров на него приходят.
ММ обслуживает ритейл-рынок по текущей цене, которая сейчас существует на межбанковском форексе.
Я допускаю ММ может мелко колебать цену вверх-вниз на несколько пунктов, чтобы сбивать стопы тем трейдерам, которые их близко ставят.
НО! для этого нужно чтобы ВСЕ маркетмейкеры вошли в сговор. а их там штук 10, и они сами конкурируют между собой в стакане форекс-брокера, стараясь предложить лучшую цену.
чтобы они сговорились - это маловероятно.
Зачем делать непонятные вычисления?
Нельзя использовать готовый индикатор?
А вы попробуйте этот "готовый" индикатор в советнике использовать )