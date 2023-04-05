От теории к практике - страница 1590

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Martin Cheguevara:
Интересно, есть ли тут вообще кто-то, кто может хоть как-то обосновать результаты нахождения закономерностей на рынке форекс реальными вычислениями и объяснить почему эта закономерность возникает? Покажет это так, что любой сможет сделать то же самое и убедиться в действительном существовании факта?без всяких формулЕ,графикЕ, и так далее...
Конечно кроме случайного блуждания, так как надеюсь хоть на этом моменте у большинства не возникнет сомнения)
Если таких хоть пара человек не найдется,а будет опять куча бредовых диванных подразделений, то тогда завод - не такая уж плохая идея...)

Да нет на рынках случайных блужданий. Есть только закономерные движения. 

 
Martin Cheguevara:

Я имел ввиду дерево пальма семейства пальмовых) 

А то что на картинке еще называется палма, батыга,пал,лахтъ, а как раз таки у Эвенков данное орудие называлось кото.

Так что увы, Ты просто принял за факт то, что написано на картинке не особо вникая в суть...уж извини...

И кстати привел на себе хороший пример насколько велика вероятность принятия желаемого за действительное;)

Поздняк метаться, задача решена)))

[Удален]  
Martin Cheguevara:
Ребят я бы реально выложил действующую закономерность на рынке и объяснил как она работает так, что любой бы сам смог убедиться в этом лично.но у сожалению, тут столько флуда, такой накал страстей по измерению у кого больше и длиннее, что все желание пропадает... серьезно. К слову просто скажу, что эта закономерность позволяет свести убытки почти к нулю. Получая только прибыль. Она конечно работает не везде. Но работает очень хорошо.
Жаль, очень жаль что нет на этом форуме приватных бесед. 
Я могу только предложить некоторым объединиться например в ВК в беседе или WhatsApp, Viber. Это будет реально самое грамотное решение дабы избежать флуда и всякого мусора.

Есть тут представители одной секты граалефилов, они будут рады новым членам, к.м.к.

 
Martin Cheguevara:

ПРЕДЛАГАЮ:

Alexander_K

Evgeniy Chumakov

aleger

EgorKim

Алексей Тарабанов

Igor Makanu

хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.

гарантирую, что вы не пожалеете;)

Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.

Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.

Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.

Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.

Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)

Так что Вам решать.

Телегу настраивай и милости просим. 
 
Martin Cheguevara:

в очередной флудогенератор?) нет уж спасибо.

а телега у меня имеется.



Только не могу понять в чем твой интерес торговать вареными яйцами? Что решать если у тебя всё уже решено.

 
Martin Cheguevara:

ПРЕДЛАГАЮ:

Alexander_K

Evgeniy Chumakov

aleger

EgorKim

Алексей Тарабанов

Igor Makanu

хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.

гарантирую, что вы не пожалеете;)

Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.

Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.

Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.

Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.

Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)

Так что Вам решать.

Мне больше нравится спред минус 2.))  БОльше греет душу.

 
Martin Cheguevara:

ну как...для меня под понятием "все" кроется система дающая прибыль.

да, у меня она есть, только просадки иногда, нечасто, могут превышать 30$ то есть 30% со 100$. 

у меня в инвест-фонде это критическая просадка из за которой много клиентов отключается.

в систему нужно добавить анализ рыночных движений на основе закономерностей.

и они у меня имеются, но к сожалению пилить такое вместе с грамотными и умными людьми - крайне интересно и весело)

а почему я гарантирую результат -  все просто, потому что я точно знаю что и как нужно делать, ну и естественно хотел бы частично поделиться этим с Вами.

Если нет - так нет мне все равно буду грустно и нудно пилить все в одиночку)

Это тоже никакого особого труда не составит - разные готовые части рабочей системы уже имеются.


Ну вот напиши в ЛС, допустим я присоединился и что делать нужно?    

 
Martin Cheguevara:


боюсь что найдешь ты здесь только типа Даши Б. все остальные заняты своими идеями, в здравом уме никто не будет делиться  именно ценными наработками

 

Эх! Сходить что ли ва банк и идти на завод сторожем.

46h.

 
Martin Cheguevara:

ПРЕДЛАГАЮ:

Alexander_K

Evgeniy Chumakov

aleger

EgorKim

Алексей Тарабанов

Igor Makanu


Тару вычеркивай, он на хлебушек и так нарубит...

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