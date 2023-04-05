От теории к практике - страница 1590
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Интересно, есть ли тут вообще кто-то, кто может хоть как-то обосновать результаты нахождения закономерностей на рынке форекс реальными вычислениями и объяснить почему эта закономерность возникает? Покажет это так, что любой сможет сделать то же самое и убедиться в действительном существовании факта?без всяких формулЕ,графикЕ, и так далее...
Да нет на рынках случайных блужданий. Есть только закономерные движения.
Я имел ввиду дерево пальма семейства пальмовых)
А то что на картинке еще называется палма, батыга,пал,лахтъ, а как раз таки у Эвенков данное орудие называлось - кото.
Так что увы, Ты просто принял за факт то, что написано на картинке не особо вникая в суть...уж извини...
И кстати привел на себе хороший пример насколько велика вероятность принятия желаемого за действительное;)
Поздняк метаться, задача решена)))
Ребят я бы реально выложил действующую закономерность на рынке и объяснил как она работает так, что любой бы сам смог убедиться в этом лично.но у сожалению, тут столько флуда, такой накал страстей по измерению у кого больше и длиннее, что все желание пропадает... серьезно. К слову просто скажу, что эта закономерность позволяет свести убытки почти к нулю. Получая только прибыль. Она конечно работает не везде. Но работает очень хорошо.
Есть тут представители одной секты граалефилов, они будут рады новым членам, к.м.к.
ПРЕДЛАГАЮ:
- Alexander_K
- Evgeniy Chumakov
- aleger
- EgorKim
- Алексей Тарабанов
- Igor Makanu
хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.
гарантирую, что вы не пожалеете;)
Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.
Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.
Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.
Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.
Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)
Так что Вам решать.
в очередной флудогенератор?) нет уж спасибо.
а телега у меня имеется.
Только не могу понять в чем твой интерес торговать вареными яйцами? Что решать если у тебя всё уже решено.
ПРЕДЛАГАЮ:
- Alexander_K
- Evgeniy Chumakov
- aleger
- EgorKim
- Алексей Тарабанов
- Igor Makanu
хотя бы вот этому костяку людей, кто реально пытается достучаться до правды путем построения теории на основе фактов объединиться в ВК для создания эффективной и прибыльной стратегии.
гарантирую, что вы не пожалеете;)
Но если нет, то это полностью Ваше право Я не настаиваю.
Мне в принципе все равно Я уже своего достиг.
Просто не хватает работы с настоящими исследователями рынка.
Теми кто доведет наши идеи до логического завершения.
Просто не будет уж точно) зато будет эффективно и прибыльно;)
Так что Вам решать.
Мне больше нравится спред минус 2.)) БОльше греет душу.
ну как...для меня под понятием "все" кроется система дающая прибыль.
да, у меня она есть, только просадки иногда, нечасто, могут превышать 30$ то есть 30% со 100$.
у меня в инвест-фонде это критическая просадка из за которой много клиентов отключается.
в систему нужно добавить анализ рыночных движений на основе закономерностей.
и они у меня имеются, но к сожалению пилить такое вместе с грамотными и умными людьми - крайне интересно и весело)
а почему я гарантирую результат - все просто, потому что я точно знаю что и как нужно делать, ну и естественно хотел бы частично поделиться этим с Вами.
Если нет - так нет мне все равно буду грустно и нудно пилить все в одиночку)
Это тоже никакого особого труда не составит - разные готовые части рабочей системы уже имеются.
Ну вот напиши в ЛС, допустим я присоединился и что делать нужно?
боюсь что найдешь ты здесь только типа Даши Б. все остальные заняты своими идеями, в здравом уме никто не будет делиться именно ценными наработками
Эх! Сходить что ли ва банк и идти на завод сторожем.
.
ПРЕДЛАГАЮ:
- Alexander_K
- Evgeniy Chumakov
- aleger
- EgorKim
- Алексей Тарабанов
- Igor Makanu
Тару вычеркивай, он на хлебушек и так нарубит...