От теории к практике - страница 1584
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Не думаю, что такое возможно.
Все люди, которые работали примерно в одном направлении со мной уже покинули этот форум и спорить, общаться и продвигать исследования в этой ветке уже неинтересно.
О! Это были настоящие фанатики, работавшие по 24 часа в сутки!
Док - "я практически добился полностью симметричного распределения приращений на М15, а моя нейросеть прекрасно справляется с такими входными данными"
... но я не знаю как преодолеть спред.
Асауленко - "я научился моделировать то распределение, которое господствует на рынке - островершинное и толстохвостое, знаю почему оно такое и умею с ним работать. А вы тут все - папуасы".
... но на форексе мне так и не удалось заработать по моей системе, она работает только на бирже.
Док - "я практически добился полностью симметричного распределения приращений на М15, а моя нейросеть прекрасно справляется с такими входными данными"
... но я не знаю как преодолеть спред.
Асауленко - "я научился моделировать то распределение, которое господствует на рынке - островершинное и толстохвостое, знаю почему оно такое и умею с ним работать. А вы тут все - папуасы".
... но на форексе мне так и не удалось заработать по моей системе, она работает только на бирже.
_Vizard - мне не удалось создать ТС, которая работает постоянно
toxic - нужны очень дорогие данные, иначе 1-3% годовых
Алеша - пошли вы все нахер, у меня комплаенс
_Vizard - мне не удалось создать ТС, которая работает постоянно
toxic - нужны очень дорогие данные, иначе 1-3% годовых
Алеша - пошли вы все нахер, у меня комплаенс
С комплаенс всё намного проще)
Ну, перечисленных мной людей я бы не назвал слабаками. А насчет флуда - согласен, вещь хорошая. Чем я и буду заниматься - это действительно классная разгрузка.
на гсб эта система такое же показывает. очень много маленьких прибыльных сделок и несколько больших, но убыточных. это потому что у нас маленькое отношение тейкпрофита к стоплоссу. тейкпрофит у нас - размер отклонения, стоплосс - аж куда тренд дотянет. "а если тейкпрофит в 10 раз ниже стоплосса, то и срабатывать он будет в 10 раз чаще". но форекс - это не гсб, форекс - это тренды чередующиеся с флетами.
И чередуются не только тренды с флетами, но и весьма продолжительные восходящие и нисходящие тренды между собой.
Именно эти достаточно продолжительные тренды и являются реальной основой получения дохода на форексе самыми мелкими его участниками.
Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.
Например такое получилось за 14000 минут по евро
И такое
Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.
Например такое получилось за 14000 минут по евро
а такое как делается?
Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.
Например такое получилось за 14000 минут по евро
Это все - ерунда, извини, Женя.
Вот что люди получают на рыночных котировках:
Потом проводят аналогии с каким-то процессом, который выглядит вот так:
Потом они осознают, что на этом получается Грааль и... Исчезают.
Вот так работают настоящие мастера и то у них на это уходят долгие годы. Конкретно у этого человека на изучение рынка ушло 10 лет.