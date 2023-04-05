От теории к практике - страница 1584

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Alexander_K:

Не думаю, что такое возможно.

Все люди, которые работали примерно в одном направлении со мной уже покинули этот форум и спорить, общаться и продвигать исследования в этой ветке уже неинтересно.

О! Это были настоящие фанатики, работавшие по 24 часа в сутки!

Док - "я практически добился полностью симметричного распределения приращений на М15, а моя нейросеть прекрасно справляется с такими входными данными"


... но я не знаю как преодолеть спред.


Асауленко - "я научился моделировать то распределение, которое господствует на рынке - островершинное и толстохвостое, знаю почему оно такое и умею с ним работать. А вы тут все - папуасы".

... но на форексе мне так и не удалось заработать по моей системе, она работает только на бирже.

[Удален]  
multiplicator:

Док - "я практически добился полностью симметричного распределения приращений на М15, а моя нейросеть прекрасно справляется с такими входными данными"


... но я не знаю как преодолеть спред.


Асауленко - "я научился моделировать то распределение, которое господствует на рынке - островершинное и толстохвостое, знаю почему оно такое и умею с ним работать. А вы тут все - папуасы".

... но на форексе мне так и не удалось заработать по моей системе, она работает только на бирже.

_Vizard - мне не удалось создать ТС, которая работает постоянно

toxic - нужны очень дорогие данные, иначе 1-3% годовых

Алеша - пошли вы все нахер, у меня комплаенс

 
Maxim Dmitrievsky:

_Vizard - мне не удалось создать ТС, которая работает постоянно

toxic - нужны очень дорогие данные, иначе 1-3% годовых

Алеша - пошли вы все нахер, у меня комплаенс

С комплаенс всё намного проще)

 
Alexander_K:

Ну, перечисленных мной людей я бы не назвал слабаками. А насчет флуда - согласен, вещь хорошая. Чем я и буду заниматься - это действительно классная разгрузка.

на гсб эта система такое же показывает. очень много маленьких прибыльных сделок и несколько больших, но убыточных. это потому что у нас маленькое отношение тейкпрофита к стоплоссу. тейкпрофит у нас - размер отклонения, стоплосс - аж куда тренд дотянет. "а если тейкпрофит в 10 раз меньше стоплосса, то и срабатывать он будет в 10 раз чаще". но форекс - это не гсб, форекс - это тренды чередующиеся с флетами.
 
multiplicator:
на гсб эта система такое же показывает. очень много маленьких прибыльных сделок и несколько больших, но убыточных. это потому что у нас маленькое отношение тейкпрофита к стоплоссу. тейкпрофит у нас - размер отклонения, стоплосс - аж куда тренд дотянет. "а если тейкпрофит в 10 раз ниже стоплосса, то и срабатывать он будет в 10 раз чаще". но форекс - это не гсб, форекс - это тренды чередующиеся с флетами.

И чередуются не только тренды с флетами, но и весьма продолжительные восходящие и нисходящие тренды между собой.

Именно эти достаточно продолжительные тренды и являются реальной основой получения дохода на форексе самыми мелкими его участниками.  

 

Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.

Например такое получилось за 14000 минут по евро


 
)))))))))))))))))))))))))))))
 

И такое


 
Evgeniy Chumakov:

Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.

Например такое получилось за 14000 минут по евро


а такое как делается?

 
Evgeniy Chumakov:

Их всяких распределений можно на разный вкус нарисовать.

Например такое получилось за 14000 минут по евро


Это все - ерунда, извини, Женя.

Вот что люди получают на рыночных котировках:

Потом проводят аналогии с каким-то процессом, который выглядит вот так:

Потом они осознают, что на этом получается Грааль и... Исчезают.

Вот так работают настоящие мастера и то у них на это уходят долгие годы. Конкретно у этого человека на изучение рынка ушло 10 лет.

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