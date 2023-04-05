От теории к практике - страница 1175

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посмотрел только что видео про институциональных трейдеров



есть в крупных банках такие отделы, где профессиональные трейдеры занимаются спекуляциями на рынке.

вот мне интересно, они там используют те же индикаторы, что и простые трейдеры.... машки там, стохастики, рси?....

или там у них такие наработки, что для нас они недостижимы.....

когда-то мне давали ссылку на сайт банка джи пи морган с описаниями их патентов.
там патенты на индикаторы всякие, торговые системы. они покупают эти пантенты, или их трейдеры патентуют свои разработки.
там все на английском и большое к-во формул. так что это все мне показалось очень сложным)
 
multiplicator:
посмотрел только что видео про институциональных трейдеров



есть в крупных банках такие отделы, где профессиональные трейдеры занимаются спекуляциями на рынке.

вот мне интересно, они там используют те же индикаторы, что и простые трейдеры.... машки там, стохастики, рси?....

или там у них такие наработки, что для нас они недостижимы.....

когда-то мне давали ссылку на сайт банка джи пи морган с описаниями их патентов.
там патенты на индикаторы всякие, торговые системы. они покупают эти пантенты, или их трейдеры патентуют свои разработки.
там все на английском и большое к-во формул. так что это все мне показалось очень сложным)

Мне посоветовали фильм, называется "Миллиарды". Это наверное мой второй и третий фильм, который смотрю.

Посмотрите, там много сезонов и нужно потратить массу жизненно-важного времени, очень интересный.

 
решил еще проверить для большого скользящего окна.

какое у меня там было скользящее окно? 50 минут? сейчас проверил для окна в 500 минут.

вот графики разниц цены и среднего. сначала для минут, потом для тиков



данные за полмесяца.

разница между двумя картинками существенна/несущественна, стоит ли переходить на тики - оценивайте сами.

можно констатировать факт, что при увеличении скользящего окна, эта разница уменьшается.
 
Да мне что-то подсказывает, что юзая секундные)) фреймы афтар анализирует настрйки фильтроф от дц) настраивают они их практически одинакого, так как цели у них схожи)) Вот и получается, что есть закономерности, но имхо они искуственные от самих дц..... Ну наблюдаем)
 
как ломаются храали.


до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.

или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....

кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
 
multiplicator:
как ломаются храали.


до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.

или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....

кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?

Я сталкивался, только лет 8 назад))) Делал переворотную тс, с 99 года шел плюс нормальный а года за полтора последних такой же разворот... Какие то котиры левые + пипса

 
vladevgeniy:

Я сталкивался, только лет 8 назад))) Делал переворотную тс, с 99 года шел плюс нормальный а года за полтора последних такой же разворот... Какие то котиры левые + пипса

я так понял за период раньше 2016 года нету смысла тестировать тс.

брокеры начали собирать свою историю в мт5 только с начала 2016 года.

а всё, что раньше - они просто подтягивают историю с сервера MetaQuotes, и спред там ставят символический.

ну я про своего брокера говорю. разные брокеры подключали мт5 в разное время.
 
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)

[Удален]  
multiplicator:
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)

переподгонка обычная

 
multiplicator:
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)

Где то с 16 года все ДЦ начали применять расширение ночного спреда. Возможно в этом кроется проблема.

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