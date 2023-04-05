От теории к практике - страница 1175
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есть в крупных банках такие отделы, где профессиональные трейдеры занимаются спекуляциями на рынке.
вот мне интересно, они там используют те же индикаторы, что и простые трейдеры.... машки там, стохастики, рси?....
или там у них такие наработки, что для нас они недостижимы.....
когда-то мне давали ссылку на сайт банка джи пи морган с описаниями их патентов.
там патенты на индикаторы всякие, торговые системы. они покупают эти пантенты, или их трейдеры патентуют свои разработки.
там все на английском и большое к-во формул. так что это все мне показалось очень сложным)
посмотрел только что видео про институциональных трейдеров
есть в крупных банках такие отделы, где профессиональные трейдеры занимаются спекуляциями на рынке.
вот мне интересно, они там используют те же индикаторы, что и простые трейдеры.... машки там, стохастики, рси?....
или там у них такие наработки, что для нас они недостижимы.....
когда-то мне давали ссылку на сайт банка джи пи морган с описаниями их патентов.
там патенты на индикаторы всякие, торговые системы. они покупают эти пантенты, или их трейдеры патентуют свои разработки.
там все на английском и большое к-во формул. так что это все мне показалось очень сложным)
Мне посоветовали фильм, называется "Миллиарды". Это наверное мой второй и третий фильм, который смотрю.
Посмотрите, там много сезонов и нужно потратить массу жизненно-важного времени, очень интересный.
какое у меня там было скользящее окно? 50 минут? сейчас проверил для окна в 500 минут.
вот графики разниц цены и среднего. сначала для минут, потом для тиков
данные за полмесяца.
разница между двумя картинками существенна/несущественна, стоит ли переходить на тики - оценивайте сами.
можно констатировать факт, что при увеличении скользящего окна, эта разница уменьшается.
до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.
или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....
кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
как ломаются храали.
до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.
или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....
кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
Я сталкивался, только лет 8 назад))) Делал переворотную тс, с 99 года шел плюс нормальный а года за полтора последних такой же разворот... Какие то котиры левые + пипса
Я сталкивался, только лет 8 назад))) Делал переворотную тс, с 99 года шел плюс нормальный а года за полтора последних такой же разворот... Какие то котиры левые + пипса
брокеры начали собирать свою историю в мт5 только с начала 2016 года.
а всё, что раньше - они просто подтягивают историю с сервера MetaQuotes, и спред там ставят символический.
ну я про своего брокера говорю. разные брокеры подключали мт5 в разное время.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)
переподгонка обычная
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)
Где то с 16 года все ДЦ начали применять расширение ночного спреда. Возможно в этом кроется проблема.