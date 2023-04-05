От теории к практике - страница 1174

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Uladzimir Izerski:

Кто с форекса перешел на биржу тот на коне, а кто пришел с биржи на форекс тот в сплошном тумане.

На всех рынках цена ходит одинаково

 
khorosh:
Привал вещал когда то, что если применять графики ренко с использованием тиков, то грааль сделать - раз плюнуть.)

Только эквиобъемные бары (а не ренко) надо строить не из тиков, а из событий (тиков, синхронизированных между разными ДЦ).

 
Vitaly Muzichenko:

На всех рынках цена ходит одинаково

Согласен. Даже на овощных.

 
Vitaly Muzichenko:

На всех рынках цена ходит одинаково

формируется
 
Renat Akhtyamov:
формируется ты имел ввиду

вверх/вниз. Формирование немного не такое, но аналогичное, на форекс мало инвесторов, в основном спекулянты.

 
Vitaly Muzichenko:

вверх/вниз. Формирование немного не такое, но аналогичное, на форекс мало инвесторов, в основном спекулянты.

да да да

именно так

поэтому даже 100 центов имеют вес.

весьма прискорбно, что центовики приурочили к бесплатным сигналам

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а вот и подтверждение про тики

https://www.mql5.com/ru/forum/310749

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тупо хочется пожелать профитной торговли на тиках

ну типа

да сопутствует вам удача, по другому - никак

Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам
Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам
  • 2019.04.14
  • www.mql5.com
Собственно, инструмент Si-6.19 03.04.2019 13:00 Меня смутил спред в тестере - более 60 пунктов, поэтому пошел смотреть историю тиков...
 
Igor Makanu:

ну торгуйте фьючерс, там не спекулянты, но и корреляция со спотом 99% )))

Я о рынке акций, к примеру Nasdaq и Nice

 
Vitaly Muzichenko:

Я о рынке акций, к примеру Nasdaq и Nice

ну так и указали бы

с акциями все по другому - они торгуются в конкретных обьемах - не бесконечных, есть специфика на максимальное кол-во продаж, на максимальное изменения цен за сессию, т.е. там есть некий порядок - да тут Вы правы, с Форексом не сравнить

 
Igor Makanu:

ну так и указали бы

с акциями все по другому - они торгуются в конкретных обьемах - не бесконечных, есть специфика на максимальное кол-во продаж, на максимальное изменения цен за сессию, т.е. там есть некий порядок - да тут Вы правы, с Форексом не сравнить

порядок - это круто.

где можно по подробнее почитать?

 
Renat Akhtyamov:

порядок - это круто.

где можно по подробнее почитать?

на сайтах российских бирж и тот же смартлаб кладезь инфы о порядке торговлей акциями 

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