От теории к практике - страница 1174
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Кто с форекса перешел на биржу тот на коне, а кто пришел с биржи на форекс тот в сплошном тумане.
На всех рынках цена ходит одинаково
Привал вещал когда то, что если применять графики ренко с использованием тиков, то грааль сделать - раз плюнуть.)
Только эквиобъемные бары (а не ренко) надо строить не из тиков, а из событий (тиков, синхронизированных между разными ДЦ).
На всех рынках цена ходит одинаково
Согласен. Даже на овощных.
На всех рынках цена ходит одинаково
формируется ты имел ввиду
вверх/вниз. Формирование немного не такое, но аналогичное, на форекс мало инвесторов, в основном спекулянты.
вверх/вниз. Формирование немного не такое, но аналогичное, на форекс мало инвесторов, в основном спекулянты.
да да да
именно так
поэтому даже 100 центов имеют вес.
весьма прискорбно, что центовики приурочили к бесплатным сигналам
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а вот и подтверждение про тики
https://www.mql5.com/ru/forum/310749
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тупо хочется пожелать профитной торговли на тиках
ну типа
да сопутствует вам удача, по другому - никак
ну торгуйте фьючерс, там не спекулянты, но и корреляция со спотом 99% )))
Я о рынке акций, к примеру Nasdaq и Nice
Я о рынке акций, к примеру Nasdaq и Nice
ну так и указали бы
с акциями все по другому - они торгуются в конкретных обьемах - не бесконечных, есть специфика на максимальное кол-во продаж, на максимальное изменения цен за сессию, т.е. там есть некий порядок - да тут Вы правы, с Форексом не сравнить
ну так и указали бы
с акциями все по другому - они торгуются в конкретных обьемах - не бесконечных, есть специфика на максимальное кол-во продаж, на максимальное изменения цен за сессию, т.е. там есть некий порядок - да тут Вы правы, с Форексом не сравнить
порядок - это круто.
где можно по подробнее почитать?
порядок - это круто.
где можно по подробнее почитать?
на сайтах российских бирж и тот же смартлаб кладезь инфы о порядке торговлей акциями