От теории к практике - страница 1176
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переподгонка обычная
Где то с 16 года все ДЦ начали применять расширение ночного спреда. Возможно в этом кроется проблема.
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)
На мелких фрейимах истрория какая-то искаженная. Я например в 2010 делал подобное и там тоже последние года 2 заворот был такой же))) Мелкие - есть мелкие. Щас с 16, через 2 года будет с 18)))))))))
как ломаются храали.
до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.
или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....
кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
На мелких фрейимах истрория какая-то искаженная.
как они говорят: реальные биды и аски, реальные спреды.
так м1 в мт5 должны быть нормальные.
как они говорят: реальные биды и аски, реальные спреды.
Когда я пробовал, еще и мт5 не было, а та же фигня. Что то искажается. Может быть и подгрузка котировок от метаков старых. Мож они там какие выбеленные хз. Влюбом случае система подобная в реале не жизнеспособна, скорее всего
Тот, кто к поиску грааля подходит профессионально, используя эконометрику и математическую статистику не должны забывать, что ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы. Здесь решение должно быть простым, но неожиданным, как "колумбово яйцо".)
согласен с тобой )
На графике приращения скоростей = (разность текущей и прошлой цены)/интервал
На графике приращения скоростей = (разность текущей и прошлой цены)/интервал
Женя, потерял же важную информацию
Допустим цена выросла на 100 пунктов за 100 баров и упала на 100 за один.
Векторы имеют разный наклон, но приращение одно и то же.
Ты вот как то бы извернулся чтобы 100 и -100 получилось, а не 1 и -100 - было бы гуд.
Решение, как говорит Крош, простое, как "колумбово яйцо", и оно существует.Я уверен, что А_К своей системой зацепит такое движение и туда и сюда, 100%.
Да просто взять шаг в n пунктов и всё решение или нет?
А_К его нашел. (у мну другое)
Просто как то ему с трендом порешать осталось.
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ммммм.....
Если тренд загоняет в минус, значит нужно ужесточить возможность входа в заведомо невыгодную сделку, т.е. в безоткатный противотренд.
Ну на крайняк поделить сигнальную линию, которая колбасится меж двумя уровнями и задевает эти уровни на угол наклона трендовой к проведенной по середине меж уровнями линии, так чтоли хоть.
сам не делал, но наверное бы так и поступил ... нверное... пробовать надо и теститьполучается что 4 кривулины нужно нарисовать и одну трендовую