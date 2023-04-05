От теории к практике - страница 1176

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Maxim Dmitrievsky:

переподгонка обычная

не. это не подгонка.
Uladzimir Izerski:

Где то с 16 года все ДЦ начали применять расширение ночного спреда. Возможно в этом кроется проблема.

наверное увидели, что много кто ночью зарабатывает)
 
multiplicator:
и на альпарях та же самая фигня.
что, ни у одного брокера нет нормальной истории до 2016 года?
или, может, оно действительно так работало до 2016-го.)

На мелких фрейимах истрория какая-то искаженная. Я например в 2010 делал подобное и там тоже последние года 2 заворот был такой же))) Мелкие - есть мелкие. Щас с 16, через 2 года будет с 18)))))))))

 
multiplicator:
как ломаются храали.


до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.

или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....

кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
У меня наоборот,  с 2016 года тесты идеальные,  а до 2016 такое ощущение что котировки дырявые. 
 
vladevgeniy:

На мелких фрейимах истрория какая-то искаженная.

так м1 в мт5 должны быть нормальные.
как они говорят: реальные биды и аски, реальные спреды.
 
multiplicator:
так м1 в мт5 должны быть нормальные.
как они говорят: реальные биды и аски, реальные спреды.

Когда я пробовал, еще и мт5 не было, а та же фигня. Что то искажается. Может быть и подгрузка котировок от метаков старых. Мож они там какие выбеленные хз. Влюбом случае система подобная в реале не жизнеспособна, скорее всего

 
Тот, кто к поиску грааля подходит профессионально, используя эконометрику и математическую статистику не должны забывать, что ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы. Здесь решение должно быть простым, но неожиданным, как "колумбово яйцо".)
 
khorosh:
Тот, кто к поиску грааля подходит профессионально, используя эконометрику и математическую статистику не должны забывать, что ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы. Здесь решение должно быть простым, но неожиданным, как "колумбово яйцо".)

согласен с тобой )  

 


На графике приращения скоростей = (разность текущей и прошлой цены)/интервал

 
Evgeniy Chumakov:


На графике приращения скоростей = (разность текущей и прошлой цены)/интервал

Женя, потерял же важную информацию

Допустим цена выросла на 100 пунктов за 100 баров и упала на 100 за один.

Векторы имеют разный наклон, но приращение одно и то же.

Ты вот как то бы извернулся чтобы 100 и -100 получилось, а не 1 и -100 - было бы гуд.

Решение, как говорит Крош, простое, как "колумбово яйцо", и оно существует.

Я уверен, что А_К своей системой зацепит такое движение и туда и сюда, 100%.
 
Evgeniy Chumakov:


Да просто взять шаг в n пунктов и всё решение или нет?

А_К его нашел. (у мну другое)

Просто как то ему с трендом порешать осталось.

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ммммм.....

Если тренд загоняет в минус, значит нужно ужесточить возможность входа в заведомо невыгодную сделку, т.е. в безоткатный противотренд.

Ну на крайняк поделить сигнальную линию, которая колбасится меж двумя уровнями и задевает эти уровни на угол наклона трендовой к проведенной по середине меж уровнями линии, так чтоли хоть.

сам не делал, но наверное бы так и поступил ... нверное... пробовать надо и тестить

получается что 4 кривулины нужно нарисовать и одну трендовую 
1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...1981
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