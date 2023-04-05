От теории к практике - страница 1152
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Эх!
Люблю ошибаться когда всем страшно.
Эх!
Люблю ошибаться когда всем страшно.
Попадешь)) Все тока началось))Блиин))))) Звиняюсь. Нормально все)) Как по-мне.. В смысле Ап. Подержать попробывал бы до 8769))
Попадешь)) Все тока началось))Блиин))))) Звиняюсь. Нормально все)) Как по-мне.. В смысле Ап. Подержать попробывал бы до 8769))
Да. Есть печалька.
Но у нас есть новый уровень!
Да. Есть печалька.
Но у нас есть новый уровень!
У нас нет))) че было то и есть)) Да и эти уровни позние) Я просто согласен с нынешним направлением! Кроссы не смотрю обычно... Тупанул сразу)))
У нас нет))) че было то и есть))
Не слушается рынок.
Не слушается рынок.
Херня какая)) Во-первых у мен вход нижегораздо был бы, наверное, увидетьхде не имею возможности щас.... Во вторых может быть что угодно, второе касание, прочее дрочее)))))))) послушается, цель пока там. уйдет ниже, посмотрим.
ПС. Нынешняя цена 56% от цели. Я бы даже не фиксил часть... Хотяб 70% там можно отфиксить. Но тут входить - это ваша страта, хз. В общихчертах - пробъет верха - зафиксить часть ибезубыток не повредит))
Ну конечно у каждого свое...))
Херня какая)) Во-первых у мен вход нижегораздо был бы, наверное, увидетьхде не имею возможности щас.... Во вторых может быть что угодно, второе касание, прочее дрочее)))))))) послушается, цель пока там. уйдет ниже, посмотрим
У мнЯ. Коротко.
Если иду в магазин, следующий уровень на готове.
У мнЯ. Коротко.
Если иду в магазин, следующий уровень на готове.
И? Надо же конкретно, старый уровень не отменить))))и Если сделка открыта)
И? Надо же конкретно, старый уровень не отменить))))и Если сделка открыта)
Это вопрос направления старшего прогнозного анализа. На каждом временном пространстве свои правила.
Это вопрос направления старшего прогнозного анализа. На каждом временном пространстве свои правила.
Тоесть открывать не надо было , по старшему прстранству)) Ну тогда гут... Да там и по младшему шансы велики)))))))))