От теории к практике - страница 1153

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Uladzimir Izerski:

Это вопрос направления старшего прогнозного анализа. На каждом временном пространстве свои правила. 

Блин) Запутано чет сильно))) Куда стоять то в пространствах этих))))))))))))

 
vladevgeniy:

Тоесть открывать не надо было , по старшему прстранству)) Ну тогда гут... Да там и по младшему шансы велики)))))))))

Я не показываю, что было.

Я показываю, что в ближайшее время может быть.

А это совсем разные вещи.

Если вы покажете лучшие прогнозы, готов заплатить премию.

 
Uladzimir Izerski:

Я не показываю, что было.

Я показываю, что в ближайшее время может быть.

А это совсем разные вещи.

Если вы покажете лучшие прогнозы, готов заплатить премию.

Я согласен дружески принять уговор этот))) Правда сам еще тестирую все это барахло... Можем обменяться в последствии фиями)))) По-желанию)

 
Alexander_K:

3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:

а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?

б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?

я не могу ответить.

Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.

a) странно, что вы это не понимаете. Неск. страниц назад я это объяснил - незамкнутая система. В открытой системе никакого Гаусса быть не может. Кроме того, при правильной средней распределение близко к Гауссу, что и должно быть.

б) Тем более странно. Это-то как раз очевидно.

 
vladevgeniy:

Я согласен дружески принять уговор этот))) Правда сам еще тестирую все это барахло... Можем обменяться в последствии фиями)))) По-желанию)

Вам придется идти на шаг вперед меня.

А если вы на шаг вперед за меня продвинетесь, у вас пропадет интерес делиться своими наработками.

Такова  селяви.

 
Uladzimir Izerski:

Вам придется идти на шаг вперед меня.

А если вы на шаг вперед за меня продвинетесь, у вас пропадет интерес делиться своими наработками.

Такова  селяви.

)) Да какой шаг))) Бейби мож)))

 
vladevgeniy:

)) Да какой шаг))) Бейби мож)))

Законы природы еще никто не смог отменить.)

 
Uladzimir Izerski:

Законы природы еще никто не смог отменить.)

Нутогда посмотрим)) Природа - обманчива))))) Надо ехать. Тутветка про грааль) Флудим во всю)))))))))))))))

 

Этот вариант прогноза не был фантастикой

EURGBP.M_5

 
Uladzimir Izerski:

Этот вариант прогноза не был фантастикой


))) Ну новый буй) Какая прелесть) Да и все ровно в общем-то. Система предусматривает видать подобные экзарцы)))))))) На все плечи по этой цене я бы щас не брал) при прогнозе буй)) Тут все плывет и меняется вечно)))) Че там у Вас не знаю.. 

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