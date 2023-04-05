От теории к практике - страница 1153
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Это вопрос направления старшего прогнозного анализа. На каждом временном пространстве свои правила.
Блин) Запутано чет сильно))) Куда стоять то в пространствах этих))))))))))))
Тоесть открывать не надо было , по старшему прстранству)) Ну тогда гут... Да там и по младшему шансы велики)))))))))
Я не показываю, что было.
Я показываю, что в ближайшее время может быть.
А это совсем разные вещи.
Если вы покажете лучшие прогнозы, готов заплатить премию.
Я не показываю, что было.
Я показываю, что в ближайшее время может быть.
А это совсем разные вещи.
Если вы покажете лучшие прогнозы, готов заплатить премию.
Я согласен дружески принять уговор этот))) Правда сам еще тестирую все это барахло... Можем обменяться в последствии фиями)))) По-желанию)
3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:
а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?
б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?
я не могу ответить.
Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.
a) странно, что вы это не понимаете. Неск. страниц назад я это объяснил - незамкнутая система. В открытой системе никакого Гаусса быть не может. Кроме того, при правильной средней распределение близко к Гауссу, что и должно быть.
б) Тем более странно. Это-то как раз очевидно.
Я согласен дружески принять уговор этот))) Правда сам еще тестирую все это барахло... Можем обменяться в последствии фиями)))) По-желанию)
Вам придется идти на шаг вперед меня.
А если вы на шаг вперед за меня продвинетесь, у вас пропадет интерес делиться своими наработками.
Такова селяви.
Вам придется идти на шаг вперед меня.
А если вы на шаг вперед за меня продвинетесь, у вас пропадет интерес делиться своими наработками.
Такова селяви.
)) Да какой шаг))) Бейби мож)))
)) Да какой шаг))) Бейби мож)))
Законы природы еще никто не смог отменить.)
Законы природы еще никто не смог отменить.)
Нутогда посмотрим)) Природа - обманчива))))) Надо ехать. Тутветка про грааль) Флудим во всю)))))))))))))))
Этот вариант прогноза не был фантастикой
Этот вариант прогноза не был фантастикой
))) Ну новый буй) Какая прелесть) Да и все ровно в общем-то. Система предусматривает видать подобные экзарцы)))))))) На все плечи по этой цене я бы щас не брал) при прогнозе буй)) Тут все плывет и меняется вечно)))) Че там у Вас не знаю..