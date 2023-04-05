От теории к практике - страница 1155
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Что происходило узнают все через n минут. А важнее знать , что будет через 5 минут))
Эта информация уже лежит на графике не зависимо от любых событий.
Природа и мать её бережет.
Уже... Финита для комедия...
Уже... Финита для комедия...
Рынок жесток... И комедии и трагедии тут рождаются из судеб реальных людей.) Успех и провал идут рука об руку... зараза))
Кажется стало ещё веселее:)
Не думаю, что веселее.)))
Рынок жесток... И комедии и трагедии тут рождаются из судеб реальных людей.) Успех и провал идут рука об руку... зараза))
у мну капают по тихонечку...
без просады, ...не ощущчаю никакой жести.
Не думаю, что веселее.)))
А что уш кроется в этих эннвилопесях?))))
Не думаю, что веселее.)))
у мну капают по тихонечку...
без просады, ...не ощущчаю никакой жести.
Да какая жесть тут... Помер форк=екс временно)))))))))Сливаться прям тут умудряются)
И что еще есть сомневающееся, что рынок не предсказуем?