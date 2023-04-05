От теории к практике - страница 1155

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Uladzimir Izerski:

Что происходило узнают все через n минут. А важнее знать , что будет через 5 минут))

Эта информация уже лежит на графике не зависимо от любых событий.

Природа и мать её бережет.

Кажется стало ещё веселее:)
 
prom18:

Уже... Финита для комедия...

Чо случилось, а?
 
prom18:

Уже... Финита для комедия...

Рынок жесток... И комедии и трагедии тут рождаются из судеб реальных людей.) Успех и провал идут рука об руку... зараза)) 

 
Martin Cheguevara:
Кажется стало ещё веселее:)

Не думаю, что веселее.)))

EURGBP.2M5

 
vladevgeniy:

Рынок жесток... И комедии и трагедии тут рождаются из судеб реальных людей.) Успех и провал идут рука об руку... зараза)) 

у мну капают по тихонечку...

без просады, ...

не ощущчаю никакой жести.
 
Uladzimir Izerski:

Не думаю, что веселее.)))


А что уш кроется в этих эннвилопесях?))))

 
И что еще есть сомневающееся, что рынок не предсказуем?
 
Uladzimir Izerski:

Не думаю, что веселее.)))


С точки зрения сливы ты довольно таки неплохо открылся..
 
Renat Akhtyamov:

у мну капают по тихонечку...

без просады, ...

не ощущчаю никакой жести.

Да какая жесть тут... Помер форк=екс  временно)))))))))Сливаться прям тут умудряются)

 
Uladzimir Izerski:
И что еще есть сомневающееся, что рынок не предсказуем?
Ещё как предсказуем;)
Благодаря тому что он ПОЧТИ случаен он и предсказуем:)
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