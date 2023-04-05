От теории к практике - страница 1156

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vladevgeniy:

Да какая жесть тут... Помер форк=екс  временно)))))))))Сливаться прям тут умудряются)

конечно, как иначе то?

рынок то в балансе все время

по тихонечку, по тихонечку

вытягивают спредик

и не важно - купил, продал, закрыл, открыл...
 
Martin Cheguevara:
Ещё как предсказуем;)
Благодаря тому что он ПОЧТИ случаен он и предсказуем:)

Смысл в том, что он предсказуем для 10% игроков. Остальная масса должна нести убытки. В деньгах это ювелирно  точные цифры.

 
Uladzimir Izerski:

Смысл в том, что он предсказуем для 10% игроков. Остальная масса должна нести убытки. В деньгах это ювелирно  точные цифры.

ну про 10 загнул конечно

я бы сказал, что 10% дольше остальных держатся

из этих 10, наверное 1% и зарабатывает, наверное...
 
По теме то че.............Ждемс.....
 
vladevgeniy:
По теме то че.............Ждемс.....

Ну например так.

EURUSDH1

 
vladevgeniy:
По теме то че.............Ждемс.....

А что вы предложите по теме?

 
Uladzimir Izerski:

Ну например так.


А что так)))Евра до 1.4 ождаема))

 
Uladzimir Izerski:

А что вы предложите по теме?

По теме я в пространствах не силен)) Есть афтар наэто)

 
Те
 
vladevgeniy:

По теме я в пространствах не силен)) Есть афтар наэто)

Хотелось бы услышать мнение  понимающих в рынках людей  а выпады неодепадов не интересны.

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