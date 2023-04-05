От теории к практике - страница 1156
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Да какая жесть тут... Помер форк=екс временно)))))))))Сливаться прям тут умудряются)
конечно, как иначе то?
рынок то в балансе все время
по тихонечку, по тихонечку
вытягивают спредики не важно - купил, продал, закрыл, открыл...
Ещё как предсказуем;)
Смысл в том, что он предсказуем для 10% игроков. Остальная масса должна нести убытки. В деньгах это ювелирно точные цифры.
Смысл в том, что он предсказуем для 10% игроков. Остальная масса должна нести убытки. В деньгах это ювелирно точные цифры.
ну про 10 загнул конечно
я бы сказал, что 10% дольше остальных держатсяиз этих 10, наверное 1% и зарабатывает, наверное...
По теме то че.............Ждемс.....
Ну например так.
По теме то че.............Ждемс.....
А что вы предложите по теме?
Ну например так.
А что так)))Евра до 1.4 ождаема))
А что вы предложите по теме?
По теме я в пространствах не силен)) Есть афтар наэто)
По теме я в пространствах не силен)) Есть афтар наэто)
Хотелось бы услышать мнение понимающих в рынках людей а выпады неодепадов не интересны.