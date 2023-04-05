От теории к практике - страница 1102

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Uladzimir Izerski:

Александр, извините уж за любопытство.

Вы, хоть иногда, смотрите на графики цен или только собираете цифровые данные для машинной обработки?

Да нафих графики)) Надо распределять распределения. Распределять распределять. Потом игроки сменились и перераспределили все)

 
Alexander_K:

Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...



просто поясню - дядей и тётей которые имеют влияние на движение курса, совершенно мало волнуют пункты и их приращения. Они в конечном итоге всё считают в долях/разах/процентах. И при анализе шкала цены как минимум логарифмическая.  А ещё упомянутые люди считают не просто проценты, а проценты по времени и за период. То есть надо выделять что-то типа скорости, но зависимое от точки отсчёта и периода наблюдения, затруднюсь назвать аналогию в физике.

 
Maxim Kuznetsov:

просто поясню - дядей и тётей которые имеют влияние на движение курса, совершенно мало волнуют пункты и их приращения. Они в конечном итоге всё считают в долях/разах/процентах. И при анализе шкала цены как минимум логарифмическая.  А ещё упомянутые люди считают не просто проценты, а проценты по времени и за период. То есть надо выделять что-то типа скорости, но зависимое от точки отсчёта и периода наблюдения, затруднюсь назвать аналогию в физике.

Самое сложное здесь наверное найти ту самую точку отсчета.
Потому как все, что происходит на рынке - это перетекающие друг в друга процессы. 
Может я не совсем точно выражаюсь...

 

Если толк... не знаю ....

пс. время течёт в сторону нуля.

 

Продолжение


 
vladevgeniy:

Денежный риск приведет к прямым убыткам. Информационный - к неожиданностям)))

Всё зависит от контекста, "неожиданность" в публичном месте может уничтожить репутацию, а затем и прибыль, так как никто не будет иметь дело с опозорившимся, а денежный риск это рутина, каждый день несёт денежный риск, можно впаяться в кого то на дороге, можно поцепить гламурную кису, всякое может случиться, это нормально.

 
Evgeniy Chumakov:

Если толк... не знаю ....

пс. время течёт в сторону нуля.

да, выглядит круто

 
Evgeniy Chumakov:

Продолжение


выглядит круто но скорость реакции уже "на глаз" вижу теряется около 50% движения... учитывая то, что 50% движения рынок почти всегда отрабатывает против зарабатывающих...то...будет просто ноль в конце и это уже очень неплохо, но к сожалению недостаточно...

 
Vasily Perepelkin:

Всё зависит от контекста, "неожиданность" в публичном месте может уничтожить репутацию, а затем и прибыль, так как никто не будет иметь дело с опозорившимся, а денежный риск это рутина, каждый день несёт денежный риск, можно впаяться в кого то на дороге, можно поцепить гламурную кису, всякое может случиться, это нормально.

))) Может может.

Имелось ввиду 2 ситуации. Почти то что вы сказали, конечно, но не совсем.

Информационный риск - это заход, когда движение еще не началось, либо когда еще идет противоположное, либо откаты публикой интерпретируются как коррекция  (недостаток информации)

Денежный риск - это когда тренд уже в разгаре и всем очевиден. Заход по тренду в этом случае не несет информационного риска, но денежный риск максимален.

ПС Это кажется старина Элдер на какой-то лекции говорил, и предлагал выбирать все таки информационный, так я и делаю))) Но он там свои мегаиндикаторы конечно пиарил. 3 экрана и тд. В общем с подтверждением ессно надо действовать

 
Renat Akhtyamov:

да, выглядит круто


Только толку ноль.  Не понятно как использовать.  Вход на пересечениях результата не даёт.

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