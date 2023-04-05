От теории к практике - страница 1102
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, извините уж за любопытство.
Вы, хоть иногда, смотрите на графики цен или только собираете цифровые данные для машинной обработки?
Да нафих графики)) Надо распределять распределения. Распределять распределять. Потом игроки сменились и перераспределили все)
Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...
просто поясню - дядей и тётей которые имеют влияние на движение курса, совершенно мало волнуют пункты и их приращения. Они в конечном итоге всё считают в долях/разах/процентах. И при анализе шкала цены как минимум логарифмическая. А ещё упомянутые люди считают не просто проценты, а проценты по времени и за период. То есть надо выделять что-то типа скорости, но зависимое от точки отсчёта и периода наблюдения, затруднюсь назвать аналогию в физике.
просто поясню - дядей и тётей которые имеют влияние на движение курса, совершенно мало волнуют пункты и их приращения. Они в конечном итоге всё считают в долях/разах/процентах. И при анализе шкала цены как минимум логарифмическая. А ещё упомянутые люди считают не просто проценты, а проценты по времени и за период. То есть надо выделять что-то типа скорости, но зависимое от точки отсчёта и периода наблюдения, затруднюсь назвать аналогию в физике.
Самое сложное здесь наверное найти ту самую точку отсчета.
Потому как все, что происходит на рынке - это перетекающие друг в друга процессы.
Может я не совсем точно выражаюсь...
Если толк... не знаю ....
пс. время течёт в сторону нуля.
Продолжение
Денежный риск приведет к прямым убыткам. Информационный - к неожиданностям)))
Всё зависит от контекста, "неожиданность" в публичном месте может уничтожить репутацию, а затем и прибыль, так как никто не будет иметь дело с опозорившимся, а денежный риск это рутина, каждый день несёт денежный риск, можно впаяться в кого то на дороге, можно поцепить гламурную кису, всякое может случиться, это нормально.
Если толк... не знаю ....
пс. время течёт в сторону нуля.
да, выглядит круто
Продолжение
выглядит круто но скорость реакции уже "на глаз" вижу теряется около 50% движения... учитывая то, что 50% движения рынок почти всегда отрабатывает против зарабатывающих...то...будет просто ноль в конце и это уже очень неплохо, но к сожалению недостаточно...
Всё зависит от контекста, "неожиданность" в публичном месте может уничтожить репутацию, а затем и прибыль, так как никто не будет иметь дело с опозорившимся, а денежный риск это рутина, каждый день несёт денежный риск, можно впаяться в кого то на дороге, можно поцепить гламурную кису, всякое может случиться, это нормально.
))) Может может.
Имелось ввиду 2 ситуации. Почти то что вы сказали, конечно, но не совсем.
Информационный риск - это заход, когда движение еще не началось, либо когда еще идет противоположное, либо откаты публикой интерпретируются как коррекция (недостаток информации)
Денежный риск - это когда тренд уже в разгаре и всем очевиден. Заход по тренду в этом случае не несет информационного риска, но денежный риск максимален.
ПС Это кажется старина Элдер на какой-то лекции говорил, и предлагал выбирать все таки информационный, так я и делаю))) Но он там свои мегаиндикаторы конечно пиарил. 3 экрана и тд. В общем с подтверждением ессно надо действовать
да, выглядит круто
Только толку ноль. Не понятно как использовать. Вход на пересечениях результата не даёт.