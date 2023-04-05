От теории к практике - страница 1099
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кризис какой то был в 2008-ом
кризис - это перманентное состояние
так что в 2014 он тоже был :-)
это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex
так что ...
Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)
Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)
Да это никому не будет понятно по крайней мере 99% точно)
все просто посчитают это очередной ерундой и бредом сумасшедшего и это не есть плохо;)
так что не парься - Ты не один такой;)
Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)
надо быть математиком со знанием школьного курса;)
надо быть математиком со знанием школьного курса;)
так ... нюансик один)) почти корень из x ... почти)))))
так ... нюансик один)) почти корень из x ... почти)))))
и такого индюка рисовал как то, только линия извивается по убывающей синусоиде, не гладкая )))
счас уже не найду, видимо выбросил за ненадобностью.
в грубом эквиваленте примерно так (синюю не стал разрисовывать, но она аналогична):
и такого индюка рисовал как то, только линия извивается по убывающей синусоиде, не гладкая )))
счас уже не найду, видимо выбросил за ненадобностью.
в грубом эквиваленте примерно так (синюю не стал разрисовывать, но она аналогична):
у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена.
у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена.
Бедняга.
у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена.
а вот мой стейтик не в далеком прошлом.
стратегия на голой школьной математике.
не патентовал ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
а вот мой стейтик не в далеком прошлом.
стратегия на голой школьной математике.
не патентовал ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830