От теории к практике - страница 1099

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Renat Akhtyamov:
кризис какой то был в 2008-ом

кризис - это перманентное состояние

так что в 2014 он тоже был :-)

 
Martin Cheguevara:

это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex 

так что ...


Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)

Файлы:
kernel_forex.png  11 kb
 
prom18:

Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)

Да это никому не будет понятно по крайней мере 99% точно)

все просто посчитают это очередной ерундой и бредом сумасшедшего и это не есть плохо;)

так что не парься - Ты не один такой;)

 
prom18:

Вот чтобы "въехать" в эту картинку нужно быть математиком или физиком? Или это всем понятно, а я просто туп?)

надо быть математиком со знанием школьного курса

;)
 
Renat Akhtyamov:

надо быть математиком со знанием школьного курса

;)

так ... нюансик один)) почти корень из x ... почти)))))

 
Martin Cheguevara:

так ... нюансик один)) почти корень из x ... почти)))))

и такого индюка рисовал как то, только линия извивается по убывающей синусоиде, не гладкая )))

счас уже не найду, видимо выбросил за ненадобностью.

в грубом эквиваленте примерно так (синюю не стал разрисовывать, но она аналогична):


 
Renat Akhtyamov:

и такого индюка рисовал как то, только линия извивается по убывающей синусоиде, не гладкая )))

счас уже не найду, видимо выбросил за ненадобностью.

в грубом эквиваленте примерно так (синюю не стал разрисовывать, но она аналогична):


у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена. 

 
Martin Cheguevara:

у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена. 

Бедняга. 

 
Martin Cheguevara:

у меня нет никаких линий, никаких апроксимаций, экстраполяций и прочего бреда. только цена, цена и еще раз цена. 

а вот мой стейтик не в далеком прошлом.

стратегия на голой школьной математике.

не патентовал ;)

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Для любителей меряться... достижениями)))
Для любителей меряться... достижениями)))
  • 2013.11.18
  • www.mql5.com
Ветка создана специально для любителей мериться своими достижениями. Прошу не стесняться. Для примера наковырял, специально для стесняющихся...
 
Renat Akhtyamov:

а вот мой стейтик не в далеком прошлом.

стратегия на голой школьной математике.

не патентовал ;)

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Молодчина!) Уделал таки всех)
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