От теории к практике - страница 1095
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А в чём гудд? Когда я такое говорил? Что толку что к прошлой цене прибавил некое иное приращение чем реальное? Если бы заранее знать хотябы знак приращения.
А в чём гудд? Когда я такое говорил? Что толку что к прошлой цене прибавил некое иное приращение чем реальное? Если бы заранее знать хотябы знак приращения.
На самом деле, имея на руках формулЕ вычисления S^2, и получив известную структуру типа синусоиды, то, зная, что на следующем шаге будет известное значение S^2 из этой формулЕ мы легко получаем следующее, прогнозируемое на 100% точности значение цены.
В этом суть и смысл искажения пространства-времени с целью получить известную структуру.
На той, которую ты показал, такой номер не прокатит - уж слишком она сложная. Но - красивая!
На самом деле, имея на руках формулЕ вычисления S^2, и получив известную структуру типа синусоиды, то, зная, что на следующем шаге будет известное значение S^2 из этой формулЕ мы легко получаем следующее, прогнозируемое на 100% точности значение цены.
В этом суть и смысл искажения пространства-времени с целью получить известную структуру.
На той, которую ты показал, такой номер не прокатит - уж слишком она сложная. Но - красивая!
получишь синусоиду, я в деле
бум программировать гралю
;)
получишь синусоиду, я в деле
бум программовировать гралю
;)
:))) Это будет финита ля комедия для рынка.
:))) Это будет финита ля комедия для рынка.
Потом придёт YS и рассчитает это всё по четырём барам..
эта музыка будет вечной :-)
это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex
так что ...
это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex
так что ...
+1. Но если только руками. Для автомата маловато будет.
это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex
так что ...
Полагаю, на пальцах разжевать это, потребуется страниц пятьдесят, а если в формате дисера то и на все тысячу потянет. )))
Полагаю, на пальцах разжевать это, потребуется страниц пятьдесят, а если в формате дисера то и на все тысячу потянет. )))
у меня ушло 3000 строк кода куча оригинальных геометрических решений и я все еще понимаю что я там написал и оно еще работать умудряется правильно - чудеса ахах))это не считая самой торговой системы с ее кучей проверок и автоматизированных исправлений всевозможных ошибок вплоть до дисконнета с сервером
выглядит это примерно вот так
ахахаааа