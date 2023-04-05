От теории к практике - страница 1095

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Evgeniy Chumakov:


А в чём гудд? Когда я такое говорил?   Что толку что к прошлой цене прибавил некое иное приращение чем реальное? Если бы заранее знать хотябы знак приращения.

я пока скажу спасибо, но все равно, крайне интересно, что покажет А_К
 
Evgeniy Chumakov:


А в чём гудд? Когда я такое говорил?   Что толку что к прошлой цене прибавил некое иное приращение чем реальное? Если бы заранее знать хотябы знак приращения.

На самом деле, имея на руках формулЕ вычисления S^2, и получив известную структуру типа синусоиды, то, зная, что на следующем шаге будет известное значение S^2 из этой формулЕ мы легко получаем следующее, прогнозируемое на 100% точности значение цены.

В этом суть и смысл искажения пространства-времени с целью получить известную структуру.

На той, которую ты показал, такой номер не прокатит - уж слишком она сложная. Но - красивая!

 
Alexander_K:

На самом деле, имея на руках формулЕ вычисления S^2, и получив известную структуру типа синусоиды, то, зная, что на следующем шаге будет известное значение S^2 из этой формулЕ мы легко получаем следующее, прогнозируемое на 100% точности значение цены.

В этом суть и смысл искажения пространства-времени с целью получить известную структуру.

На той, которую ты показал, такой номер не прокатит - уж слишком она сложная. Но - красивая!

получишь синусоиду, я в деле

бум программировать гралю

;)

 
Renat Akhtyamov:

получишь синусоиду, я в деле

бум программовировать гралю

;)

:))) Это будет финита ля комедия для рынка.

 
Alexander_K:

:))) Это будет финита ля комедия для рынка.

Потом придёт YS и рассчитает это всё по четырём барам..

эта музыка будет вечной :-)

 

это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex 

так что ...


 
Martin Cheguevara:

это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex 

так что ...

+1. Но если только руками. Для автомата маловато будет.

 
Martin Cheguevara:

это все, что нужно уметь строить чтобы успешно торговать на рынке forex 

так что ...


Полагаю, на пальцах разжевать это, потребуется страниц пятьдесят, а если в формате дисера то и на все тысячу потянет.  )))

 
Aleksey Panfilov:

Полагаю, на пальцах разжевать это, потребуется страниц пятьдесят, а если в формате дисера то и на все тысячу потянет.  )))

у меня ушло 3000 строк кода куча оригинальных геометрических решений и я все еще понимаю что я там написал и оно еще работать умудряется правильно - чудеса ахах))

это не считая самой торговой системы с ее кучей проверок и автоматизированных исправлений всевозможных ошибок вплоть до дисконнета с сервером
 

выглядит это примерно вот так

ахахаааа


1...108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102...1981
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