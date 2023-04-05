От теории к практике - страница 1104
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Ось Y - величина S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
в принципе сие является явным признаком что график не является "случайным блужданием монетки" :-)
и можно уже рвать седалище над аналитическим доказательством и физическим обоснованием. Может дадут Нобеля, а может кто-то уже отметился в паблике и усердия вторичны
тут неблагодарное место - здесь все ждут практически осязаемого результата :-)
Ччерт возьми... Теперь я весь аж трясусь от предвкушения наличности в портмоне...
Смотрим еще раз, чтобы не было ошибки:
Верхний график - цена AUDCAD не этой неделе (где-то вторник-четверг, делал вырезку целого куска данных без сбоев...)
Средний график - просто сумма приращений цены с началом отсчета = 0 в 00.00 вторника. Видим обыкновенное СБ без возврата к средней, без каких-либо явных закономерностей. Вышли из точки 0 и пошли неизвестно куды...
Нижний график - сумма расстояний (гипотенуз, с учетом знака + или -) тиковых данных, т.е. когда наши экспоненциальные интервалы времени между тиками оказались учтенными в приращениях. Имеем кардинально иной вид графика...
Пошел-ка я карманы готовить... Наконец-то!
Надоело в Ёкселе возиться. В ВисСиме это выглядит так:
Вверху - цена. Внизу - сумма гипотенуз.
Черт его знает... Нижний график, конечно, отличается от цены. Но, вот к какому типу процессов он принадлежит и стОит ли с ним возиться - пока не знаю.
Попробую еще сегодня в пространстве Минковского Грааль поискать.
Важен процесс! Сами знаете, глянул ваши сигналы по 20$.
Да какие сигналы - там счета конкурсные, криво глянули, углубитесь и предметнее рассмотрите в таком случае.
Это не художники, но творцы!
Важен процесс! Сами знаете, глянул ваши сигналы по 20$.
процесс ради процесса - тут также готов не углубляясь сообщить, что это онанизм.
Писать в стол для писателя.
"Художников" - не парьте левого, кого и когда обидеть и каких художников и какая степень обиды...
Yuriy Asaulenko:
1. Важен процесс!
2. Сами знаете,
3. глянул ваши сигналы по 20$.
1. Процесс важен. Но не надо возводить его в культ!
2. не знаю,
3. криво глянули по 20$.
4. художников уважаю.
Да неееее.
Александр - добрейшей души человек.
Да, дел-то не в этом.
По факту???
Рома в своем репертуаре. Нравится мне этот чувак))
Нужна синусоида!
Нужна синусоида!
Синусоида сидит в дисперсии процесса.
Т.е. полуширина волнового пакета (плотности вероятности) изменяется ("дрожит") в течении суток строго периодически.
Какой-то дядя в одной из веток говорил, что если уметь прогнозировать дисперсию относительно средней, то прогноз цены - пустяки.
Со страниц этого форума еще раз говорю этому дяде - если считать дисперсию процесса не из СТО цены от средней, а из СТО распределения приращений в скользящем окне = 8 часов, то дисперсия (вероятное отклонение цены от средней) изменяется по синусоиде. И чё?