От теории к практике - страница 1103
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Только толку ноль. Не понятно как использовать. Вход на пересечениях результата не даёт.
ну отчего-же...
навскидку - цена в осциляторе прибежала в 1, можно открыть сетку; пересеклась со средней - сбросить сетку оставив лучший ордер.
будет работать пока волатильность не превысит отставания средней (система попадёт в контр-фазу).
Остаётся вопрос измерения волатильности и детекции фаз :-) С этим никто не заморачивается и На практике решается вводом канала средней более высокого порядка и оптимизацией-оптимизатором :-)
Бегло посмотрел на гистограммы расстояний, которые проходит цена за интервалы времени между тиками
при следующих координатах для тиковых измерений
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
Короче, применил теорему Пифагора к тиковым ценам и времени.
Вуаля!
При таких раскладах, имеем наше знаменитое "ушастое" двумодальное распределение.
Теперь понятно, откуда Демко его брал... Угу... Работал с расстояниями, с гипотенузами на тиках... Ага... В линейной системе координат... Хммм...
И чё?! Почему это он сразу заорал, что у него появился Грааль? Хз. Дубею :((
Короче, применил теорему Пифагора к тиковым ценам и времени.
Вуаля!
При таких раскладах, имеем наше знаменитое "ушастое" двумодальное распределение.
Теперь понятно, откуда Демко его брал... Угу... Работал с расстояниями, с гипотенузами на тиках... Ага... В линейной системе координат... Хммм...
И чё?! Почему это он сразу заорал, что у него появился Грааль? Хз. Дубею :((
Дык а что здесь удивительного? Форекс - симметричный рынок, вероятность пойти вверх и вниз одинакова.
Дались вам эти уши. Ни о чем они не говорят, кроме того что цена с равной вероятностью идет либо вверх либо вниз.
Дык а что здесь удивительного? Форекс - симметричный рынок, вероятность пойти вверх и вниз одинакова.
Дались вам эти уши. Ни о чем они не говорят, кроме того что цена с равной вероятностью идет либо вверх либо вниз.
Не знаю, не знаю...
А вот не от этого ли Демко аж затрясся? Смотрим:
Вверху - график AUDCAD на этой неделе (вторник-четверг. Увы, только за эти дни удалось набрать данные - после установки Win7 и нового Vissim, связка МТ4+Vissim стала работать крайне нестабильно).
Внизу - график суммы расстояний (гипотенуз) на тиковых данных. Т.е. во вторник в 00.00 фиксируем начало отсчета 0 и далее просто суммируем гипотенузы с учетом знака. Без каких бы то ни было скользящих окон.
Имеем очевиднейший процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Вот он - вожделеннейший Грааль!!!
+
ЖГИ !
+
ЖГИ !
имхо - здесь не ожидал - в соседней ветви - да.
ГОСПОДА - а не сдается ли Вам, что Вы наблюдаете и стараетесь тут рисовать картины из "зеркала заднего вида" ?
АВТОПИЛОТА :-)
Не исключаю, что возможно, да. Ведь объективность здесь и сейчас отсутствует...
имхо - здесь не ожидал - в соседней ветви - да.
ГОСПОДА - а не сдается ли Вам, что Вы наблюдаете и стараетесь тут рисовать картины из "зеркала заднего вида" ?
АВТОПИЛОТА :-)
Не исключаю, что возможно, да. Ведь объективность здесь и сейчас отсутствует...
Да неееее.
Александр - добрейшей души человек.
Да неееее.
Александр - добрейшей души человек.
Эт ясно.
Важен - резалт!!!
Надо идти к нему, ИМХО - живее, быстрее, выше и сильнее...
ПЫСЫ Прелюдия ИМХО - уж сильнО затянулась...
Отложенный оргазм не устраивает - все как обычно, надо здесь и сейчас.
Эт ясно.
Важен - резалт!!!
Надо идти к нему, ИМХО - живее, быстрее, выше и сильнее...
ПЫСЫ Прелюдия ИМХО - уж сильнО затянулась...
И чё?! Почему это он сразу заорал, что у него появился Грааль? Хз. Дубею :((
крик про найденный грааль тут выдавали 90% (и думаю что это нижняя оценка)