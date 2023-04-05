От теории к практике - страница 1106

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Maxim Dmitrievsky:

Александр, что с энтропией, забросили?

как предполагалось применять?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2019.02.08 14:06

https://habr.com/ru/post/305794/

Тута усё написано. Когда энтропия процесса -->0, значит мы сидим в тренде.

Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.


Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.

Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.

 
Martin Cheguevara:
Ты можешь сделать про так как я Тебе Говорю или нет? Это же не сложно... Нет значит нет.


Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..

 
Evgeniy Chumakov:

Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..

по пьяни наверно выложил

я почему то вчера подумал - бухает небось, взял и скопировал постик на случай шторма в ветке

;)

[Удален]  
Alexander_K:

Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.


Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.

Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.

не согласен, т.к. "память" может присутствовать и во флэте, насколько мы знаем из статей

интересны мысли по поводу АКФ. АЭФ, если угодно

 
Maxim Dmitrievsky:

не согласен, т.к. "память" может присутствовать и во флэте, насколько мы знаем из статей

интересны мысли по поводу АКФ, АЭФ, если угодно

Честно говоря, не представляю как можно применить АКФ на рынке.

Я работал с коэффициентом автокорреляции между приращениями:

Смотрел на поведение цены для различных N при положительных и отрицательных значениях этого коэффициента.

Итог - ничего, никаких прямых зависимостей. Работает хуже, чем асимметрия и эксцесс.

[Удален]  
Alexander_K:

Честно говоря, не представляю как можно применить АКФ на рынке.

Я работал с коэффициентом автокорреляции между приращениями:

Смотрел на поведение цены для различных N при положительных и отрицательных значениях этого коэффициента.

Итог - ничего, никаких прямых зависимостей. Работает хуже, чем асимметрия и эксцесс.

приращения это путь к самозабвению, на на чистом ВР АКФ не работает как нужно, поэтому и захотел посмотреть как будет вести себя АЭФ на тех же данных, скоро доделаю эксперимент 

 

Ну посчитал я по той формулЕ за эти участки до пересечения линий, вот что получилось.


 
Alexander_K:

Я не то, чтобы все забросил - но, снова выходить на рынок без озарения, гениальной идеи, не буду.

Это под силу только Басу или Автомату - десятилетиями (!!!! у меня это вызывает чувство ужаса и благоговения одновременно) искать закономерности на рынке.

А в физике вы тоже годами сидите и ждете гениальной идеи?

Или каждый день ходите на работу и потихоньку исследуете?

 
Alexander_K:

Очевидно, что когда энтропия процесса -->0, то идет детерминированное движение и можно заработать на тренде.

А чему равна энтропия треугольного сигнала? в вашем понимании?

 
Evgeniy Chumakov:


Ну и на кой удалять сообщения с формулой? Это точно вверх ногами..

Тебе видимо она незачем. 
Просто не стал тратить ни Твое ни мое время.
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