От теории к практике - страница 1108
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Ваш пост уже достоин внимания в ветви про МО.
Лично я не верю в эти сказки про нейросети.
Подтверждений успешной торговли ни у кого из нейросетевиков на реале нет, кроме слитых депозитов и сигналов.
Так что...
Надоело в Ёкселе возиться. В ВисСиме это выглядит так:
Вверху - цена. Внизу - сумма гипотенуз.
Черт его знает... Нижний график, конечно, отличается от цены. Но, вот к какому типу процессов он принадлежит и стОит ли с ним возиться - пока не знаю.
Попробую еще сегодня в пространстве Минковского Грааль поискать.
немножко только ошибается
не думаю, что у Чегевары формулы такой результат должны выдавать.
Попахивает некой ошибочкой.
не думаю, что у Чегевары формулы такой результат должны выдавать.
Попахивает некой ошибочкой.
Именно такой результат если считать за те периоды (как отмечено) только я умножил ещё на 100.
А ту формулу если не хочет больше говорить, то и не надо.
Там что-то вроде этого
Sum buy = close[i] - open[i]
Sum Sell = open[i]-close[i]
X = MathMin(Sum buy,Sum Sell)/ MathMax(Sum buy,Sum Sell) и умножить это на +1/или -1 в зависимости Sum buy >< Sum Sell.
Я вообще не понимаю чего он психанул ...
Да это только первый этап вообще. Но он основополагающий. Без этого этапа вообще ничего не выйдет.
Слишком смело звучит не фраза, а логика.
Логика того, что основное в торговле - это сигнал.
Нет, не сигнал в торговле главное, а умение выходить из просады.
Пора спускаться на землю, имхо.
ты бы дома кукарекал а не в публичных местах, а то уже тошнит от шизиков
попросил же не писать мне ни в каком виде, ты мне не интересен
знаю что тупой и будешь продолжать
я не вам писал, а прокомментировал точку зрения, про вас как личность уже много кем и где написано, повторяться не стоит, но даже если ученик конюха рандомно попал в цель, то всё равно это стоит отметить, пускай хотя это происходит намного реже чем сломанные часы показывают правильное время, но всё таки живой человек
Да это только первый этап вообще.
Второй этап видимо если сделка не закрылась в плюс , то она висит до следущего сигнала и открывается лот размером, что бы покрыть предыдущею сделку и так пока не будет суммарный + по открытым сделкам. И первая сделка открывается если некоторые фильтры (та же вариация о которой часто говорится) в заданных интервалах.
А третий этап это навести много тумана при чём так чтобы сказанное второй раз противоречило сказоному в первый.
Пора спускаться на землю, имхо.
Я бы с радостью взлетел с земли, да отсутствие розовых очков этого сделать не позволяет.
Кстати, чо дальше делать с тем что Женя забацал, так должно быть?