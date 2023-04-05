От теории к практике - страница 1108

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Renat Akhtyamov:

Ваш пост уже достоин внимания в ветви про МО.

Лично я не верю в эти сказки про нейросети.

Подтверждений успешной торговли ни у кого из нейросетевиков на реале нет, кроме слитых депозитов и сигналов.

Так что...

Счас все побегут Ренату депозиты-стейты показывать, ведь ему подтверждения нужны, не верит он.))
Кто зарабатывает, никому ничего не показывает, и ваша вера им не нужна.
Не дождетесь, короче.) 
 
Alexander_K:

Надоело в Ёкселе возиться. В ВисСиме это выглядит так:

Вверху - цена. Внизу - сумма гипотенуз.

Черт его знает... Нижний график, конечно, отличается от цены. Но, вот к какому типу процессов он принадлежит и стОит ли с ним возиться - пока не знаю.

Попробую еще сегодня в пространстве Минковского Грааль поискать. 

немножко только ошибается


 
Renat Akhtyamov:

не думаю, что у Чегевары формулы такой результат должны выдавать.

Попахивает некой ошибочкой.

Да это только первый этап вообще. Но он основополагающий. Без этого этапа вообще ничего не выйдет.
Ни у кого и никогда, как бы смело не звучала эта фраза.
Ведь максимально допустимое рассогласование в скорости анализа данных и выдачи команды на открытие ордера - 5% от рыночного движения. 
 
Renat Akhtyamov:

не думаю, что у Чегевары формулы такой результат должны выдавать.

Попахивает некой ошибочкой.


Именно такой результат если считать за те периоды (как отмечено)  только я умножил ещё на 100.  

А ту формулу если не хочет больше говорить, то и не надо.

Там что-то вроде этого

Sum buy = close[i] - open[i]

Sum Sell = open[i]-close[i]


X = MathMin(Sum buy,Sum Sell)/ MathMax(Sum buy,Sum Sell) и умножить это на +1/или -1 в зависимости Sum buy >< Sum Sell.


Я вообще не понимаю чего он психанул ...  
 
Martin Cheguevara:
Да это только первый этап вообще. Но он основополагающий. Без этого этапа вообще ничего не выйдет.
Ни у кого и никогда, как бы смело не звучала эта фраза.

Слишком смело звучит не фраза, а логика.

Логика того, что основное в торговле - это сигнал.

Нет, не сигнал в торговле главное, а умение выходить из просады.

 
Martin Cheguevara:

Ни у кого и никогда, как бы смело не звучала эта фраза


Пора спускаться на землю, имхо.

 
Maxim Dmitrievsky:

ты бы дома кукарекал а не в публичных местах, а то уже тошнит от шизиков

попросил же не писать мне ни в каком виде, ты мне не интересен

знаю что тупой и будешь продолжать 

я не вам писал, а прокомментировал точку зрения, про вас как личность уже много кем и где написано, повторяться не стоит, но даже если ученик конюха рандомно попал в цель, то всё равно это стоит отметить, пускай хотя это происходит намного реже  чем сломанные часы показывают правильное время, но всё таки живой человек

 
Martin Cheguevara:
Да это только первый этап вообще.


Второй этап видимо если сделка не закрылась в плюс , то она висит до следущего сигнала и открывается лот размером, что бы покрыть предыдущею сделку и так пока не будет суммарный + по открытым сделкам.  И первая сделка открывается если некоторые фильтры (та же вариация о которой часто говорится) в заданных интервалах.

А третий этап это навести много тумана  при чём так чтобы сказанное второй раз противоречило сказоному в первый.

 
Evgeniy Chumakov:

Пора спускаться на землю, имхо.

Я бы с радостью взлетел с земли, да отсутствие розовых очков этого сделать не позволяет.
Вам тут повезло вы это себе с лёгкостью позволяете.  Поэтому я в некоторой степени вам даже завидую...
С уважением Che.
 
Martin Cheguevara:
Я бы с радостью взлетел с земли, да отсутствие розовых очков этого сделать не позволяет.
Вам тут повезло вы это себе с лёгкостью позволяете.  Поэтому я в некоторой степени вам даже завидую...

Кстати, чо дальше делать с тем что Женя забацал, так должно быть?

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