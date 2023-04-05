От теории к практике - страница 1101

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На рынке есть два риска. Информационный и денежный. Выбирайте. А если одно место чешется посчитать перед этим время между тиками, их распределение или  еще какой........ Ученных в мире с головами как у всего форума бьется и шиш.... 

Денежный риск приведет к прямым убыткам. Информационный - к неожиданностям)))

 
secret:

В самом простом случае - зависимость приращения с временем t+1 от приращения с временем t.

Время здесь участвует самым прямым образом.

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

 
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

то есть в минус, чо то я не вижу нигде

;)

 
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

Разумеется, время может быть сколь угодно нелинейным, это же рыночное время, а не астрономическое.

Окей, в общем виде переформулируем так:

"зависимость приращения с номером n+1 от приращения с номером n."

При этом и трансляция t в n может быть разнообразной, и "приращения" - не обязательно тики. Может быть например n+1 - приращение за следующую сессию, и n - приращение за предыдущую.

 
Вторая сделка по GBPJPY не прошла похоже)))
 
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

не время - расстояние.  Оно не  в пунктах или пипсах

 
Maxim Kuznetsov:

не время - расстояние.  Оно не  в пунктах или пипсах

Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...

Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.

Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать... 

Как пример:

Это - гистограмма интервалов времени между ценами CLOSE предыдущего и OPEN текущего непустых (когда был хотя бы один пришедший тик) баров S2.


Не знаю - почему вдруг "вырезаны" времена - 7, 14, 21, ... Возможно, где-то я ошибся, но суть от этого не меняется.

Видим очевидное распределение Паскаля (или Эрланга для дискретного случая). И такая картина - для любых ТФ и для тиковых котировок!!!

Теперь становится понятным, почему на рынке не работают классические метОды работы с сигналами (вычисление коэффициентов автокорреляции, ряды Фурье и т.п.). Да, просто мат.аппарат этих метОд рассчитан на равномерную дискретизацию исходных данных.

Не покидает меня мысль о том, что надо перейти в другую систему координат, в другое пространство событий (типа пространства Минковского), в котором в цене было бы учтено время -  и Грааль будет в кармане.

А щас пардон - надо собираться на каторгу, тьфу - т.е. работу. Ломаный грош на хлеб насущный зарабатывать...

 
Alexander_K:

Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...

Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.

Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать...

это вместо синусоиды?

 
Renat Akhtyamov:

это вместо синусоиды?

Не, я еще в другое измерение не переходил - пока просто данные собираю....

 
Alexander_K:

Не, я еще в другое измерение не переходил - пока просто данные собираю....

Александр, извините уж за любопытство.

Вы, хоть иногда, смотрите на графики цен или только собираете цифровые данные для машинной обработки?

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