От теории к практике - страница 1022
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вот сегодня, после новостей было трендовое движение. изучайте его. какая там была скорость.
Ну, да - шикарный образец.
А начало тренда - сильнейший импульс вниз с гигантской мгновенной скоростью, это и так видно.
Кстати, не исключаю, что если проводить аналогию с квантовыми или атомными переходами из одного состояния в другое, то ключом к Граалю является ОИ продавцов и покупателей - как аналог внешней энергии.
Только, откуда ОИ брать в свою ТС - вот вопрос...
Ну, да - шикарный образец.
А начало тренда - сильнейший импульс вниз с гигантской мгновенной скоростью, это и так видно.
Кстати, не исключаю, что если проводить аналогию с квантовыми или атомными переходами из одного состояния в другое, то ключом к Граалю является ОИ продавцов и покупателей - как аналог внешней энергии.
Только, откуда ОИ брать в свою ТС - вот вопрос...
Нетути. Да, я вообще уже все забросил. Просто тут общаюсь.
Даже если эти +10% у меня бы были - это сколько мне надо держать на депозите, чтобы перекрывать мою ежемесячную зарплату? Я не хвастаю - в Москве моя з/п (~2.000$) считается средней.
Мне был интересен именно Грааль, а толкотня вокруг 0% мне надоела, увы...
Дядя, ты хоть иногда в личку поглядывай.
На запросы страждущих не отвечаешь, секреты не выдаешь - чё ты тут делаешь тогда? Мозги только людям паришь.
Нетути. Да, я вообще уже все забросил. Просто тут общаюсь.
слабак что ли?)))
Alexander_K:
Даже если эти +10% у меня бы были - это сколько мне надо держать на депозите, чтобы перекрывать мою ежемесячную зарплату? Я не хвастаю - в Москве моя з/п (~2.000$) считается средней.
Мне был интересен именно Грааль, а толкотня вокруг 0% мне надоела, увы...
что такое 10%? в 100 лет, 1 год, месяц, день, час, секунду? 10% от депо в какой промежуток времени?
и один товарисч тут правильно подметил типа "вы физики как то не так подходите к рынку, убого как то...", за дословность не ручаюсь, но за суть - не обессудь.
такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что
это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями
а слева от этого канала другой канал можно построить, а один канал в другой переходят друг в друга через голову и плечи (поведенческий рыночный паттерн). А на более старшем ТФ. идет сжатие пружины (трейдерский термин), когда всех уже достала колбасня в диапазоне и все ждут экшена
к чему это было... вспомнил. К тому, что нет смысла приплетать инструментарий из совсем других областей\наук к рынку. Это совершенно другой процесс.
Первая пятница 1 марта была же.
Да там как-то у них... Если прям первые числа - то почему-то на след неделе. А вообще первая)))
Ну вот все и евро и франк достигли стандартного отклонения)) Дальше можно но тяжко без разгрузки. Теперь хорошая коррекция по доллару назревает) как минимум
такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что
это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями
а слева от этого канала другой канал можно построить, а один канал в другой переходят друг в друга через голову и плечи (поведенческий рыночный паттерн). А на более старшем ТФ. идет сжатие пружины (трейдерский термин), когда всех уже достала колбасня в диапазоне и все ждут экшена
к чему это было... вспомнил. К тому, что нет смысла приплетать инструментарий из совсем других областей\наук к рынку. Это совершенно другой процесс.
Назад на дневках - это круто. А вперед на часах: что скажете?
Назад на дневках - это круто. А вперед на часах: что скажете?
не люблю ванговать при людях, только уединившись (меньше позору потом)но похоже что тарить евродоллар нужно в средне\долгосрок с этого места и надолго