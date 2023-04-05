От теории к практике - страница 1022

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multiplicator:

вот сегодня, после новостей было трендовое движение. изучайте его. какая там была скорость.


Ну, да - шикарный образец.

А начало тренда - сильнейший импульс вниз с гигантской мгновенной скоростью, это и так видно.

Кстати, не исключаю, что если проводить аналогию с квантовыми или атомными переходами из одного состояния в другое, то ключом к Граалю является ОИ продавцов и покупателей - как аналог внешней энергии.

Только, откуда ОИ брать в свою ТС - вот вопрос...

 
Alexander_K:

Ну, да - шикарный образец.

А начало тренда - сильнейший импульс вниз с гигантской мгновенной скоростью, это и так видно.

Кстати, не исключаю, что если проводить аналогию с квантовыми или атомными переходами из одного состояния в другое, то ключом к Граалю является ОИ продавцов и покупателей - как аналог внешней энергии.

Только, откуда ОИ брать в свою ТС - вот вопрос...

из терминала блумберг! ))
 
Alexander_K:

Нетути. Да, я вообще уже все забросил. Просто тут общаюсь.

Даже если эти +10% у меня бы были - это сколько мне надо держать на депозите, чтобы перекрывать мою ежемесячную зарплату? Я не хвастаю - в Москве моя з/п (~2.000$) считается средней.

Мне был интересен именно Грааль, а толкотня вокруг 0% мне надоела, увы...

Быстро же вы сдались) я лет 6 потратил, пока заиграла музыка)
Это как посмотреть) большинство инвесторов довольствуются несколькими процентами в год (валютный депозит в банке). 10% в месяц для них - безудержная фантастика)
А счет 20.000 в Москве, думаю, не проблема)

 
Alexander_K:

Дядя, ты хоть иногда в личку поглядывай.

На запросы страждущих не отвечаешь, секреты не выдаешь - чё ты тут делаешь тогда? Мозги только людям паришь.

Если страждущие алчут умных советов, так я их здесь достаточно понаписал) вот если читать не хотят, так с этим помочь не могу)
 
Alexander_K:

Нетути. Да, я вообще уже все забросил. Просто тут общаюсь.

слабак что ли?)))

Alexander_K:

Даже если эти +10% у меня бы были - это сколько мне надо держать на депозите, чтобы перекрывать мою ежемесячную зарплату? Я не хвастаю - в Москве моя з/п (~2.000$) считается средней.

Мне был интересен именно Грааль, а толкотня вокруг 0% мне надоела, увы...

что такое 10%? в 100 лет, 1 год, месяц, день, час, секунду? 10% от депо в какой промежуток времени?

и один товарисч тут правильно подметил типа "вы физики как то не так подходите к рынку, убого как то...", за дословность не ручаюсь, но за суть - не обессудь.

[Удален]  

такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что

это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями

а слева от этого канала другой канал можно построить, а один канал в другой переходят друг в друга через голову и плечи (поведенческий рыночный паттерн). А на более старшем ТФ. идет сжатие пружины (трейдерский термин), когда всех уже достала колбасня в диапазоне и все ждут экшена

к чему это было... вспомнил. К тому, что нет смысла приплетать инструментарий из совсем других областей\наук к рынку. Это совершенно другой процесс.

 
prom18:
Первая пятница 1 марта была же.

Да там как-то у них... Если прям первые числа - то почему-то на след неделе. А вообще первая)))

 

Ну вот все и евро и франк достигли стандартного отклонения)) Дальше можно но тяжко без разгрузки. Теперь хорошая коррекция по доллару назревает) как минимум



 
Maxim Dmitrievsky:

такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что

это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями

а слева от этого канала другой канал можно построить, а один канал в другой переходят друг в друга через голову и плечи (поведенческий рыночный паттерн). А на более старшем ТФ. идет сжатие пружины (трейдерский термин), когда всех уже достала колбасня в диапазоне и все ждут экшена

к чему это было... вспомнил. К тому, что нет смысла приплетать инструментарий из совсем других областей\наук к рынку. Это совершенно другой процесс.

Назад на дневках - это круто. А вперед на часах: что скажете? 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Назад на дневках - это круто. А вперед на часах: что скажете? 

не люблю ванговать при людях, только уединившись (меньше позору потом)

но похоже что тарить евродоллар нужно в средне\долгосрок с этого места и надолго
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