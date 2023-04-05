От теории к практике - страница 1021
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... Обидно.
Сижу, изучаю подаренный вам ключ. Вчера как раз вспомнил о нем, т.к. самому понадобился. Вроде, вполне ничего получается. Ключует.))
Правой стороны графика как-бы еще не существует. На графике все те-же самые отсчеты через 20с.
ЗЫ Осторожно. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. При применении могут быть побочные эффекты.
Сижу, изучаю подаренный вам ключ. Вчера как раз вспомнил о нем, т.к. самому понадобился. Вроде, вполне ничего получается. Ключует.))
Правой стороны графика как-бы еще не существует. На графике все те-же самые отсчеты через 20с.
ЗЫ Осторожно. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. При применении могут быть побочные эффекты.
Да не ключ это ни фига.
Я не спорю, мера центральной тенденции процесса - крайне важная штука. И если полиномиальная регрессия дает улучшение хотя бы на 5% в сравнении с SMA - уже хорошо.
Но, как бы сказать... Центральная тенденция и дисперсия процесса - это рабочие лошадки, которые могут и должны давать ну от силы +10-15% прибыли в месяц.
Мы же говорим о ключе к Граалю!
Эту роль, ИМХО, может выполнять либо расчет углов движения цены относительно начальной точки отсчета (см. теорию броуновского движения) которыми пользовался Ганн, либо мгновенные скорости процесса, либо еще что-то...
Короче, ключ - это именно физическая величина, имеющая некий магический и философский смысл и никак иначе.
Да не ключ это ни фига.
ФормулЕ ключа нет и быть не может на любом углу. Понимать надо!
Ключа о котором вы говорите вообще не существует. Случ. процессы невозможно достоверно прогнозировать, в том смысле, в котором вы ищете.
Удачной охоты.)
Случ. процессы невозможно достоверно прогнозировать, в том смысле, в котором вы ищете.
Но, закономерности у них есть - доказано Эйнштейном и Смолуховским.
Однако, +10-15% никому не нужны - ни подписчиков не соберешь, ни просто выше обычной зарплаты никогда зарабатывать не будешь... Все теряет смысл...
Поэтому, есть мнение, что рынок - это не совсем случайный процесс. Однозначно, есть переходы в неслучайные движения (тренды) - ну, как переход атома из одного энергетического состояния в другое: не абы куда, а на конкретный уровень. И вот получить определение начала этого движения и есть сверхзадача.
Однако, +10-15% никому не нужны - ни подписчиков не соберешь, ни просто выше обычной зарплаты никогда зарабатывать не будешь... Все теряет смысл...
А у вас они уже есть?)
А у вас они уже есть?)
Нетути. Да, я вообще уже все забросил. Просто тут общаюсь.
Даже если эти +10% у меня бы были - это сколько мне надо держать на депозите, чтобы перекрывать мою ежемесячную зарплату? Я не хвастаю - в Москве моя з/п (~2.000$) считается средней.
Мне был интересен именно Грааль, а толкотня вокруг 0% мне надоела, увы...
Дядя, ты хоть иногда в личку поглядывай.
На запросы страждущих не отвечаешь, секреты не выдаешь - чё ты тут делаешь тогда? Мозги только людям паришь.
Но, закономерности у них есть - доказано Эйнштейном и Смолуховским.
Однако, +10-15% никому не нужны - ни подписчиков не соберешь, ни просто выше обычной зарплаты никогда зарабатывать не будешь... Все теряет смысл...
Поэтому, есть мнение, что рынок - это не совсем случайный процесс. Однозначно, есть переходы в неслучайные движения (тренды) - ну, как переход атома из одного энергетического состояния в другое: не абы куда, а на конкретный уровень. И вот получить определение начала этого движения и есть сверхзадача.
Не будем упоминать всуе про Эйнштейнов без конкретики. Про Колмогорова мы уже слышали.)
Тренд элементарно определяется хоть глазами или любым инструментом, когда уже процесс пошел. И флет тоже. И никакой ключ для этого не нужен. А заранее он не определяется никаким образом, какие бы сказки нам не рассказывали.
А случайность-неслучайность это вообще понятия относительные.) Случайность, всего навсего и не более, чем мера неосведомленности. И можно сколько угодно петь о неслучайности рынка, от этого менее случайным он не станет. Да, и вообще, любой процесс в истории уже не случаен.)
вот сегодня, после новостей было трендовое движение. изучайте его. какая там была скорость.