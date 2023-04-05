От теории к практике - страница 1019
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Я-ж и говорю, по инструменту судят.))
Чем упражняться в остроумии, лучше почитай посты, вьюноша. Там тебе ключ подарили. Не хочешь, не бери.)
Ладно, ладно, Юрий - я видел, спасибо. А бумага и ручка мне нужны, чтоб задания подписывать- ты ж знаешь :))) А тут задания никто выполнять не хочет :((( Обидно.
Интересную вещь наблюдаю за собой.
Вот уже неделю я Форексом вообще не занимаюсь. Т.е. абсолютно. И могу сказать - СКУЧНО! Одна работа, работа... Сдохнуть можно. Пусть даже у меня результатов особо не было - но, был драйв, мечты... Блин, все-таки Форекс - это магическая штука.
Интересную вещь наблюдаю за собой.
Вот уже неделю я Форексом вообще не занимаюсь. Т.е. абсолютно. И могу сказать - СКУЧНО! Одна работа, работа... Сдохнуть можно. Пусть даже у меня результатов особо не было - но, был драйв, мечты... Блин, все-таки Форекс - это магическая штука.
Интересную вещь наблюдаю за собой.
Вот уже неделю я Форексом вообще не занимаюсь. Т.е. абсолютно. И могу сказать - СКУЧНО! Одна работа, работа... Сдохнуть можно. Пусть даже у меня результатов особо не было - но, был драйв, мечты... Блин, все-таки Форекс - это магическая штука.
Разве физика скучная наука, или вы не по специальности работаете?
Ладно, ладно, Юрий - я видел, спасибо. А бумага и ручка мне нужны, чтоб задания подписывать- ты ж знаешь :))) А тут задания никто выполнять не хочет :((( Обидно.
Картинки у ключа хорошие, но не справишься ты с ним, особенно с ручкой да бумагой. Не так он прост в употреблении.( Че-то об этом не подумал.
Эта картинка не худшая, но и не лучшая. Случайная. Иногда совсем плохие (не нашлась). Но если регрессия не знает, тогда и никто не знает.)
PS Забыл сказать, здесь интервалы между отсчетами- 20с. На всяк случай, не форекс, Фортс, фьюч сбербанка.
А не проще ли дедовским методом, но в современной интерпретации анализировать?
Тут вам и тренд и флет и уровни поддержки и сопротивления. Всё в новой одежке от Версачи).
Ключ случайно нашел. Тёща большое дело.)))
Дедовским можно, но двоякое трактование всегда почти есть... Там на скрине не соответствует графику индикатор. Он построен из 600 баров))
ну чо , не понятно чтоли еще ничего?
какие приращения, о чем вы?
2 дня уже прошло а мы до сих пор топчемся тут:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.03.05 19:38
утренний прогноз обернулся вечерним подарком, причем дважды:
Господа, забудьте навсегда про среднюю цену и про приращения на Форексе, не в них счастьЁ
Это ужо не работает и не будет работать
2019 год на дворе, во второй десятке 2000-х
Есть некоторая историческая особенность финансовых рынков, связанная с этим
Да и основное отличие МТ4 и МТ5 даёт об этом понять
Ройте, ищите, формула в интернете почти на каждом углу.
ну есть кто-нибудь, кто четко объяснит - чаго нада сделать. чтобы котир куды нибудь ушел с энтой мертвой точки???
Дедовским можно, но двоякое трактование всегда почти есть... Там на скрине не соответствует графику индикатор. Он построен из 600 баров))
Тогда это сложная штука для моего сознания)
Чужие графики тяжелее трактовать, чем свои.
А двоякое трактование было, есть и будет. Именно оно не даёт всем и всегда иметь постоянную прибыль с рынка.
ну чо , не понятно чтоли еще ничего?
какие приращения, о чем вы?
2 дня уже прошло а мы до сих пор топчемся тут:
ну есть кто-нибудь, кто четко объяснит - чаго нада сделать. чтобы котир куды нибудь ушел с энтой мертвой точки???
Новости по нонфармам дадут приращение и кое-кому отвращение от торговли)).
Новости по нонфармам дадут приращение и кое-кому отвращение от торговли)).
тоды вниззз
;)