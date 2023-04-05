От теории к практике - страница 1023

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Maxim Dmitrievsky:

такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что

это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями

Психология нынче тоже не без математики с тервером)

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Aleksey Nikolayev:

Психология нынче тоже не без математики с тервером)

Почти то же самое что моделировать рынок, а вернее не сам рынок а его следствие - временной ряд, который сам по себе вообще ни за что не отвечает

то же самое с психологией.. есть какие-то паттерны поведения, а почему они на самом деле существуют она ответить не в состоянии

 
Maxim Dmitrievsky:

Почти то же самое что моделировать рынок, а вернее не сам рынок а его следствие - временной ряд, который сам по себе вообще ни за что не отвечает

то же самое с психологией.. есть какие-то паттерны поведения, а почему они на самом деле существуют она ответить не в состоянии

Там есть относительно осмысленные вещи используемые в полиграфах или что-то на вроде закона пропорциональности времени реакции на сложный сигнал энтропии этого сигнала (об этом любят порассуждать теоретики боевых искусств) и тд. Для нас у них нет ничего особо полезного, хотя наука о психологии финансов, конечно же, имеется)

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Там есть относительно осмысленные вещи используемые в полиграфах или что-то на вроде закона пропорциональности времени реакции на сложный сигнал энтропии этого сигнала (об этом любят порассуждать теоретики боевых искусств) и тд. Для нас у них нет ничего особо полезного, хотя наука о психологии финансов, конечно же, имеется)

кроме Эллиотта с его объяснением волн как эффектов психологии, больше вроде не встречал ничего внятного

 
Рената похоже забанили на время... Щаз бы тут бл...... да на.... да вы ......)))))))))))))))
 
vladevgeniy:
Рената похоже забанили на время... Щаз бы тут бл...... да на.... да вы ......)))))))))))))))
А жаль. Он реально что-то варил в котировках. Правда немного зазнался чел) но хоть истину глаголил..
 
Martin Cheguevara:
А жаль. Он реально что-то варил в котировках. Правда немного зазнался чел) но хоть истину глаголил..

Я думаю не на долго и с горяча)) Отпустят скоро)

 
vladevgeniy:

Я думаю не на долго и с горяча)) Отпустят скоро)

Прям как с психушки:'В
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милая Ренушка, от души поздравляем тебя с этим светлым нежным праздником, 8-марта

оставайся такой же непринужденной и таинственной , не грусти по поводу бана

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