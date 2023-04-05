От теории к практике - страница 1023
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такой процесс как ваша физика или химия опишет? случайный процесс, броуновское движение? что-то не похоже вообще ни на что
это больше психология чем физика или тервер. А психология, как известно, не научная дисциплина и не описывается никакими распределениями
Психология нынче тоже не без математики с тервером)
Психология нынче тоже не без математики с тервером)
Почти то же самое что моделировать рынок, а вернее не сам рынок а его следствие - временной ряд, который сам по себе вообще ни за что не отвечает
то же самое с психологией.. есть какие-то паттерны поведения, а почему они на самом деле существуют она ответить не в состоянии
Почти то же самое что моделировать рынок, а вернее не сам рынок а его следствие - временной ряд, который сам по себе вообще ни за что не отвечает
то же самое с психологией.. есть какие-то паттерны поведения, а почему они на самом деле существуют она ответить не в состоянии
Там есть относительно осмысленные вещи используемые в полиграфах или что-то на вроде закона пропорциональности времени реакции на сложный сигнал энтропии этого сигнала (об этом любят порассуждать теоретики боевых искусств) и тд. Для нас у них нет ничего особо полезного, хотя наука о психологии финансов, конечно же, имеется)
Там есть относительно осмысленные вещи используемые в полиграфах или что-то на вроде закона пропорциональности времени реакции на сложный сигнал энтропии этого сигнала (об этом любят порассуждать теоретики боевых искусств) и тд. Для нас у них нет ничего особо полезного, хотя наука о психологии финансов, конечно же, имеется)
кроме Эллиотта с его объяснением волн как эффектов психологии, больше вроде не встречал ничего внятного
Рената похоже забанили на время... Щаз бы тут бл...... да на.... да вы ......)))))))))))))))
А жаль. Он реально что-то варил в котировках. Правда немного зазнался чел) но хоть истину глаголил..
Я думаю не на долго и с горяча)) Отпустят скоро)
Я думаю не на долго и с горяча)) Отпустят скоро)
милая Ренушка, от души поздравляем тебя с этим светлым нежным праздником, 8-марта
оставайся такой же непринужденной и таинственной , не грусти по поводу бана