От теории к практике - страница 1018
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)) ок, подождем. Вот у меня есть нечто подобное. В чистом виде торгуемо в принципе, но стопы отсутствуют ессно, и возможны минусовые сделки. тут все в пунктах
)) ок, подождем. Вот у меня есть нечто подобное. В чистом виде торгуемо в принципе, но стопы отсутствуют ессно, и возможны минусовые сделки. тут все в пунктах
А не проще ли дедовским методом, но в современной интерпретации анализировать?
Тут вам и тренд и флет и уровни поддержки и сопротивления. Всё в новой одежке от Версачи).
Ключ случайно нашел. Тёща большое дело.)))
Это же физики!.
Я нигде не говорил что я физик.
Я нигде не говорил что я физик.
Извини, не хотел тебя обидеть.)
Извини, не хотел тебя обидеть.)
Да ничего )) Ты меня не обижаешь, только веселишь )
Да ничего )) Ты меня не обижаешь, только веселишь )
Это хорошо. Лишь бы не плакали.
Вот колдую над новым индикатором и походу иногда для проверки вхожу по нему в сделки.
Теща сказала должен работать.
Оффтоп, конечно - но, блин, для чего все эти фокусы над МТ4 и XP, Vista? Ну, работает как автомат Калашникова же!
Абсолютно убежден - никакие МТ5, Win10 и компутер с миллиардом процессоров не помогут делу. Ну, вот от слова "совсем".
Это все ерунда и направление сил и средств малолетних страждущих (вернее, средств их несчастных родителей) в никуда.
Все. Больше на эту тему не пишу.
Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)
Пришел ко мне на дачу как-то электрик (на столб нужно было лезть). Я как глянул на его инструменты, так сразу все ясно стало. Блин, мне еще не только инструменты, но и страховочный пояс ему добывать пришлось.) Мало того, он еще кабель СИП и аксессуары в жизни не видел, без понятия что с этим делать. В итоге, я еще и платил, хотя он мне должен, за обучение.)
Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)
Пришел ко мне на дачу как-то электрик (на столб нужно было лезть). Я как глянул на его инструменты, так сразу все ясно стало. Блин, мне еще не только инструменты, но и страховочный пояс ему добывать пришлось.) Мало того, он еще кабель СИП и аксессуары в жизни не видел, без понятия что с этим делать. В итоге, я еще и платил, хотя он мне должен, за обучение.)
обожму RJ45 отверткой, дорого, с матами. ;)
Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)
:)) Кто тебе, дедуся, сказал, что у меня компьютер это инструмент для работы? Мои инстрУменты - голова, бумага и авторучка. Усекаешь? Иди радиоприемники ремонтируй.
:)) Кто тебе, дедуся, сказал, что у меня компьютер это инструмент для работы? Мои инстрУменты - голова, бумага и авторучка. Усекаешь? Иди радиоприемники ремонтируй.
Я-ж и говорю, по инструменту судят.))
Чем упражняться в остроумии, лучше почитай посты, вьюноша. Там тебе ключ подарили. Не хочешь, не бери.)