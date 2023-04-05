От теории к практике - страница 1018

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)) ок, подождем. Вот у меня есть нечто подобное. В чистом виде торгуемо в принципе, но стопы отсутствуют ессно, и возможны минусовые сделки. тут все в пунктах


 
vladevgeniy:

)) ок, подождем. Вот у меня есть нечто подобное. В чистом виде торгуемо в принципе, но стопы отсутствуют ессно, и возможны минусовые сделки. тут все в пунктах


А не проще ли дедовским методом, но в современной интерпретации анализировать?

Тут вам и тренд и флет и уровни поддержки и сопротивления. Всё в новой одежке от Версачи).

Ключ случайно нашел. Тёща большое дело.)))

GBPCHFH4

 
Uladzimir Izerski:

Это же физики!.


Я нигде не говорил что я физик.

 
Evgeniy Chumakov:


Я нигде не говорил что я физик.

Извини, не хотел тебя обидеть.)

 
Uladzimir Izerski:

Извини, не хотел тебя обидеть.)


Да ничего )) Ты меня не обижаешь, только веселишь )

 
Evgeniy Chumakov:


Да ничего )) Ты меня не обижаешь, только веселишь )

Это хорошо. Лишь бы не плакали.

Вот колдую над новым индикатором и походу иногда для проверки вхожу по нему в сделки.

Теща сказала должен работать.

Dm1

 
Alexander_K:

Оффтоп, конечно - но, блин, для чего все эти фокусы над МТ4 и XP, Vista? Ну, работает как автомат Калашникова же!

Абсолютно убежден - никакие МТ5, Win10 и компутер с миллиардом процессоров не помогут делу. Ну, вот от слова "совсем".

Это все ерунда и направление сил и средств малолетних страждущих (вернее, средств их несчастных родителей) в никуда.

Все. Больше на эту тему не пишу.

Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)

Пришел ко мне на дачу как-то электрик (на столб нужно было лезть). Я как глянул на его инструменты, так сразу все ясно стало. Блин, мне еще не только инструменты, но и страховочный пояс ему добывать пришлось.) Мало того, он еще кабель СИП и аксессуары в жизни не видел, без понятия что с этим делать. В итоге, я еще и платил, хотя он мне должен, за обучение.)

 
Yuriy Asaulenko:

Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)

Пришел ко мне на дачу как-то электрик (на столб нужно было лезть). Я как глянул на его инструменты, так сразу все ясно стало. Блин, мне еще не только инструменты, но и страховочный пояс ему добывать пришлось.) Мало того, он еще кабель СИП и аксессуары в жизни не видел, без понятия что с этим делать. В итоге, я еще и платил, хотя он мне должен, за обучение.)

обожму RJ45 отверткой, дорого, с матами. ;)

 
Yuriy Asaulenko:

Про малолетних не скажу, а вот о мастере-специалисте судят по инструменту с которым он работает.)

:)) Кто тебе, дедуся, сказал, что у меня компьютер это инструмент для работы? Мои инстрУменты - голова, бумага и авторучка. Усекаешь? Иди радиоприемники ремонтируй.

 
Alexander_K:

:)) Кто тебе, дедуся, сказал, что у меня компьютер это инструмент для работы? Мои инстрУменты - голова, бумага и авторучка. Усекаешь? Иди радиоприемники ремонтируй.

Я-ж и говорю, по инструменту судят.))

Чем упражняться в остроумии, лучше почитай посты, вьюноша. Там тебе ключ подарили. Не хочешь, не бери.)

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