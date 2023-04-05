От теории к практике - страница 1505
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Память рынка - да это самый тёмный момент, меня не очень удовлетворило описание у Петерса чтобы его применить, а цвет шума и спектры тоже плавают само собой, по факту устойчивым является только суточный ритм, остальные гармоники заметно плавают и хуже того - они расслаиваются и растекаются... не знаю что с этим делать... несомненно только одно что подглядывая в новостной календарь можно предположить появление "эффекта Джокера по Петерсу" - смещение и обрыв памяти и резкое падение автокорреляции... тут на форуме тоже интересные варианты предлагались, много вариантов, банально не хватает времени всё попробовать... Компенсаторно-субъективно можно чисто визуально считать что движение должно быть не менее 200 баров рабочего таймфрейма с оглядкой на точку последнего экстремума и масштаб движений слева в истории, но это прям совсем субъективизм, я понимаю как это звучит... пока что я привык ориентироваться на саму форму графика и на календарь...
можешь перечислить все эти варианты?
может кто-то захочет попробовать.
Я конечно не математик, а только пользователь математики, но мне кажется это очень странным! может быть загвоздка заключена в определении термина "заработать"? например подразумевается "заработать на некотором интервале"? тогда можно остановить процесс когда он окажется выше нуля... впрочем если процессы суммировать последовательно то это всё равно это не даст эффект потому что два слепленных процесса все равно что один неразрывный... другое предположение - это как-то связано с дискретностью приращений и округлением...
***
я считаю, что в науке неудачное название подобрали.
Дружище, я просто повторю свой пост:
Пока не найду вожделенный ключ - более никакой практики с моей стороны не ждите, хватит позориться. Да и всем страждущим соваться на рынок без него строго не рекомендую.
Дружище, я просто повторю свой пост:
Подумаю над этим...
можешь перечислить все эти варианты?
может кто-то захочет попробовать.
В первую очередь конечно статья Максима Дмитриевского, другие ссылки так сходу не вспомню, разбросано по веткам, в основном через автокорреляцию и спектры, ещё была идея с использованием вейвлетов, ссылку на пост сейчас тоже не могу найти но взамен вот ссылка на описание (см раздел 2.3 The wavelet methodology) https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm и вот труды китайких математиков: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis с вейвлетами хорошо что вейвлетам пофиг на нестационарность и природу данных но к сожалению там математика так жёстко выносит мозг (((
Я конечно не математик, а только пользователь математики, но мне кажется это очень странным! может быть загвоздка заключена в определении термина "заработать"?
Загвоздка в том, что автор ветки путается в терминах.
В данном случае, он имеет в виду стационарный процесс, типа приращений. А не интегрированный, который мы на самом деле торгуем.
Можно ещё так с ценой работать
Загвоздка в том, что автор ветки путается в терминах.
В данном случае, он имеет в виду стационарный процесс, типа приращений. А не интегрированный, который мы на самом деле торгуем.
Ну да, торгуется стационарный процесс, а теория строится для процесса со стационарными приращениями.
"Гравитация модульных вихрей"
Загвоздка в том, что автор ветки путается в терминах.
В данном случае, он имеет в виду стационарный процесс, типа приращений. А не интегрированный, который мы на самом деле торгуем.
Не ну тогда получается пипсовка какая-то (по тайму)...
multiplicator:
такой процесс тоже называется случайным
***
я считаю, что в науке неудачное название подобрали.
Процессы конечно могут быть с разными параметрами распределения... но я тут подумал... может быть загвоздка в том что это процесс вот такого типа (см пикчу) с очень сильно выраженным эксцессом и жырнейшими хвостами... тогда несложно представить себе стратегию типа скальпинга на пробой вертикальных пунктирных... только формально это всё равно читинг и неправда потому что пробойный стоп-ордер будет исполняться внутри одного приращения (одного тика) а так делать нельзя....... нужно как минимум два тика чтобы успеть поставить и исполнить ордер а это значит что второй тик будет сонаправлен с первым и это уже нарушает независимость наблюдений (то есть приращения не независимые)...... в реале тики вполне могут быть не независимыми но нам по условиям задачи нужны независимые - получается аллес - одно другому противоречит (если я ничего не путаю)
Однако некоторые версии ЦПТ насколько я помню допускают некоторую зависимость но там доп условия всякие (что если немножечко только зависимые то можно)
Короче загадка века - как заработать на рандоме? - не иначе как Нобелевскую премию получим! или пойдём на завод хехе
Можно ещё так с ценой работать
Во это и есть мультикокон с большим фактором затухания
Я так понимаю есть желание уйти от тренда...... Может есть смысл рассматривать не сам график цены, а к примеру график сигналов.....
Дано: набор нестационарных рядов, параметры распределения плавают, цикличности нет
Задача: получить тренд-стационарный почти-монотонно-растущий ряд (equity) из исходных рядов
Допустимые операции: вырезка фрагментов из исходных рядов (открытие-закрытие позиций), умножение фрагмента на любое число, суммирование
Подглядывание в будущее разумеется запрещено
Решивший задачу поедет на Мальту