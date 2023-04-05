От теории к практике - страница 1020
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Новости по нонфармам дадут приращение и кое-кому отвращение от торговли)).
Да, ролики ждут, эт точно))) ток мож опять потрясет да и все)) А мож и не.
ну чо , не понятно чтоли еще ничего?
какие приращения, о чем вы?
2 дня уже прошло а мы до сих пор топчемся тут:
ну есть кто-нибудь, кто четко объяснит - чаго нада сделать. чтобы котир куды нибудь ушел с энтой мертвой точки???
Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах
Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах
ппц
да не ходит котир таккккк
формуле на каждом углу
ппц
да не ходит котир таккккк
формуле на каждом углу
А где он денется?
Деньги ограничены в определенных рамках. Им некуда больше идти.
Отклонения в определенных рамках. Слегка может заскочить, но быстро во становится.
ппц
да не ходит котир таккккк
формуле на каждом углу
Почему не ходит так?)) Формуле уже устадено выискивать)))
Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах
"Ролики" завтра 8 марта 16:30 м.в.
"Ролики" завтра 8 марта 16:30 м.в.
Блин, точно, первую пятницу же
ппц
да не ходит котир таккккк
формуле на каждом углу
Думаешь так легко расшифровывать манускрипты про формулу на каждом углу и картинки с двумя точками цены?
Давай уже формулу хотя бы в личку, чтобы понятней было.
формуле на каждом углу
Только что внимательно осмотрел все углы в квартире. Нетути формуле... Обидно.