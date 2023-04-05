От теории к практике - страница 1020

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Uladzimir Izerski:

Новости по нонфармам дадут приращение и кое-кому отвращение от торговли)). 

Да, ролики ждут, эт точно))) ток мож опять потрясет да и все)) А мож  и не.

 
Renat Akhtyamov:

ну чо , не понятно чтоли еще ничего?

какие приращения, о чем вы?

2 дня уже прошло а мы до сих пор топчемся тут:

ну есть кто-нибудь, кто четко объяснит - чаго нада сделать. чтобы котир куды нибудь ушел с энтой мертвой точки???

   Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах

 
vladevgeniy:

   Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах

ппц

да не ходит котир таккккк

формуле на каждом углу

 
Renat Akhtyamov:

ппц

да не ходит котир таккккк

формуле на каждом углу

А где он денется?

Деньги ограничены в определенных рамках. Им некуда больше идти.

Отклонения в определенных рамках. Слегка может заскочить, но быстро во становится.

44

 
Renat Akhtyamov:

ппц

да не ходит котир таккккк

формуле на каждом углу

Почему не ходит так?)) Формуле уже устадено выискивать)))

 
vladevgeniy:

   Двинут да... В обратку) Имхо против бакса. Надеюсь седня на роликах

"Ролики" завтра 8 марта 16:30 м.в.

 
Uladzimir Izerski:

"Ролики" завтра 8 марта 16:30 м.в.

Блин, точно, первую пятницу же

 
Renat Akhtyamov:

ппц

да не ходит котир таккккк

формуле на каждом углу


Думаешь так легко расшифровывать манускрипты про формулу на каждом углу и картинки с двумя точками цены?  

Давай уже формулу хотя бы в личку, чтобы понятней было. 

 
Первая пятница 1 марта была же.
 
Renat Akhtyamov:

формуле на каждом углу

Только что внимательно осмотрел все углы в квартире. Нетути формуле... Обидно.

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