Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети?
https://www.mql5.com/ru/articles/3526
Но так как у меня не математический склад ума, то хотелось бы узнать экспертное мнение по этому поводу.
- 2017.08.15
- Vladimir Perervenko
- www.mql5.com
Вот еще статьи (только часть статей - их больше) -
- Нейронные сети - от теории к практике
- Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
- Рецепты нейросетей
- Используем нейронные сети в MetaTrader
- Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей
- Нейросеть: Самооптимизирующийся советник
- Глубокая нейросеть со Stacked RBM. Самообучение, самоконтроль
- Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
- Самооптимизация экспертов: Эволюционные и генетические алгоритмы
И в КодаБазе (доступно бесплатно, там больше - здесь только часть) -
- ALGLIB - библиотека численного анализа - библиотека для MetaTrader 4
- Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей - индикатор для MetaTrader 4
- NeuroNirvamanEA - эксперт для MetaTrader 4
- ArtificialIntelligence_Right - эксперт для MetaTrader 4
- МТС Neural network plus MACD - эксперт для MetaTrader 4
- Create your own neural network predictor easily (example: MA and RSI Predictors) - indicator for MetaTrader 4
- МTC Сombo - эксперт для MetaTrader 4
- MTC Neural network plus MACD - эксперт для MetaTrader 5
- Класс нейронной сети PNN - библиотека для MetaTrader 5
- Класс нейронной сети GRNN - библиотека для MetaTrader 5
- Класс нейронной сети RBF - библиотека для MetaTrader 5
- Класс нейронной сети MLP - библиотека для MetaTrader 5
- Artificial Intelligence - эксперт для MetaTrader 5
В англ части форума есть советники в ветках, дискуссии и так далее (тут в рус части ссылки по веткам не вел):
============
Neural Network: discussion/development threads
- Better NN EA development thread with indicators, pdf files and so on.
- Better NN EA final thread
- Neural Networks thread (good public discussion)
- How to build a NN-EA in MT4: usefull thread for developers.
- Radial Basis Network (RBN) - As Fit Filter For Price: the thread
Neural Network: Indicators and systems development
- Self-trained MA cross!: development thread for new generation of the indicators
- Levenberg-Marquardt algorithm: development thread
Neural Network: EAs
- CyberiaTrader EA: discussion thread and EAs' thread.
- Self learning expert thread with EAs' files here.
- Artificial Intelligence EAs threads: How to "teach" and to use the AI ("neuron") EA thread and Artificial Intelligence thread
- Forex_NN_Expert EA and indicator thread.
- SpiNNaker - A Neural Network EA thread.
Neural Network: The Books
- What to read and where to learn about Machine Learning (10 free books) - the post.
Часто встречаются статьи о нейросетях, к примеру на этом сайте:
https://www.mql5.com/ru/articles/3526
Но так как у меня не математический склад ума, то хотелось бы узнать экспертное мнение по этому поводу.
То есть, тема по нейросетям в общем (в основном) тут на mql5 портале раскрыта (и статьи, и ветки, и советники, в том числе бесплатные в ветках, и т.д.).
И специалисты - тут же на форуме.
По ссылкам всё.
:)
Ну и уже последнее - книжки (много) -Что читать, смотреть и где учиться машинному обучению
То есть, тема по нейросетям в общем (в основном) тут на mql5 портале раскрыта (и статьи, и ветки, и советники, в том числе бесплатные в ветках, и т.д.).
И специалисты - тут же на форуме.
По ссылкам всё.
:)
Нашел комментарий Владимира. Он утверждает, что подобные сети бесполезны на рынке, ссылаясь на исследование Джеффри Хинтона.
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page4#comment_1199315
- 2014.11.27
- www.mql5.com
Как показывает опыт "корифеев" машинного обучения здесь на форуме, если так, по честному, то нет доказательств эффективного применения НС на рынке. Это если так, вкратце и по делу.
Судя по тому, что на основе нейросетевика нет достойного сигнала и советника, то на сегодняшний день, как я понимаю, они бесполезны пока. Или, лучше сказать, несовершенны.
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