Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети?

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Часто встречаются статьи о нейросетях, к примеру на этом сайте:

https://www.mql5.com/ru/articles/3526

Но так как у меня не математический склад ума, то хотелось бы узнать экспертное мнение по этому поводу.

Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности
Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности
  • 2017.08.15
  • Vladimir Perervenko
  • www.mql5.com
Это третья (и последняя) статья, описывающая самый ответственный этап работы с глубокими нейросетями — подготовку данных. Мы рассмотрим два очень важных метода подготовки данных — удаление шумовых примеров и уменьшение размерности входов. Описание методов будет проиллюстрировано подробными примерами и наглядными графиками. 1. Выбор примеров В...
 

И в КодаБазе (доступно бесплатно, там больше - здесь только часть) - 

 

В англ части форума есть советники в ветках, дискуссии и так далее (тут в рус части ссылки по веткам не вел):

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Neural Network: discussion/development threads

  1. Better NN EA development thread with indicators, pdf files and so on.
  2. Better NN EA final thread
  3. Neural Networks thread (good public discussion)
  4. How to build a NN-EA in MT4: usefull thread for developers.
  5. Radial Basis Network (RBN) - As Fit Filter For Price: the thread 

Neural Network: Indicators and systems development

  1. Self-trained MA cross!: development thread for new generation of the indicators
  2. Levenberg-Marquardt algorithm: development thread

Neural Network: EAs

  1. CyberiaTrader EA: discussion thread and EAs' thread.
  2. Self learning expert thread with EAs' files here.
  3. Artificial Intelligence EAs threads: How to "teach" and to use the AI ("neuron") EA thread and Artificial Intelligence thread
  4. Forex_NN_Expert EA and indicator thread.
  5. SpiNNaker - A Neural Network EA thread

Neural Network: The Books

  1. What to read and where to learn about Machine Learning (10 free books) - the post.
 
Evgeny Gavrilov:
Часто встречаются статьи о нейросетях, к примеру на этом сайте:

https://www.mql5.com/ru/articles/3526

Но так как у меня не математический склад ума, то хотелось бы узнать экспертное мнение по этому поводу.


То есть, тема по нейросетям в общем (в основном) тут на mql5 портале раскрыта (и статьи, и ветки, и советники, в том числе бесплатные в ветках, и т.д.).
И специалисты - тут же на форуме.

По ссылкам всё.
:)

 
А ветки (где все это обсуждают - в том числе для новичков) - см в поиске по ссылке тут.
 

Ну и уже последнее - книжки (много) - 

Что читать, смотреть и где учиться машинному обучению
 
Sergey Golubev:

То есть, тема по нейросетям в общем (в основном) тут на mql5 портале раскрыта (и статьи, и ветки, и советники, в том числе бесплатные в ветках, и т.д.).
И специалисты - тут же на форуме.

По ссылкам всё.
:)

Нашел комментарий Владимира. Он утверждает, что подобные сети бесполезны на рынке, ссылаясь на исследование Джеффри Хинтона.

https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page4#comment_1199315

Обсуждение статьи "Случайные леса предсказывают тренды"
Обсуждение статьи "Случайные леса предсказывают тренды"
  • 2014.11.27
  • www.mql5.com
Изначально, целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары.
[Удален]  

Как показывает опыт "корифеев" машинного обучения здесь на форуме, если так, по честному, то нет доказательств эффективного применения НС на рынке. Это если так, вкратце и по делу.

 

Судя по тому, что на основе нейросетевика нет достойного сигнала и советника, то на сегодняшний день, как я понимаю, они бесполезны пока. Или, лучше сказать, несовершенны.

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