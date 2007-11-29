Смотри, как бесплатно скачать роботов
ArtificialIntelligence_Right - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8902
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Yury V. Reshetov
Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron".
Настройки для оптимизации советника для финансовых инструментов: Здесь...
P.S. Версия Right отличается от версии выложенной на ArtificialIntelligence тем, что в ней исправлен небольшой баг из-за которого в случаях, когда перекрытые ордера не закрывались по встречной, МТС начинал "доливать" позиции в прежнем направлении, вместо того, чтобы разворачиваться по двойной. В данной версии такие безобразия не происходят. Но, закрывать встречные позиции на инструментах все равно приходится вручную, чтобы на них не накапливались свопы (можно раз в сутки).
