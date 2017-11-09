Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети? - страница 2

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

Как показывает опыт "корифеев" машинного обучения здесь на форуме, если так, по честному, то нет доказательств эффективного применения НС на рынке. Это если так, вкратце и по делу.


..как и любого другого подхода. Такого доказательства в принципе не может быть.

 

Главное - нет доказанных примеров успешной торговли с использованием НС, разработанных рядовым трейдером, например, с этого или англоязычного форума. Все, что я пока видел - одни теории. Если ошибаюсь, поправьте плз.

[Удален]  
Ihor Herasko:

..как и любого другого подхода. Такого доказательства в принципе не может быть.


значит у ник верхняя ступенька пирамиды Маслоу отключена

 

Книга "Когда гений терпит поражение" Роджер Ловенстайн
Произвела на меня неизгладимое впечатление. В корне поменяла моё представление о "Граалях".
Замечу, что там разработчиками выступали два нобелевских лауреата по экономике и математике. Имея почти неограниченный финансовый ресурс для своей системы.
Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее (или более ресурсоёмкими) этих монстров?

П.С. Читается не очень легко, но советую.
П.П.С. Кстати, у меня есть друг в Штатах, который работал в одной из контор, упомянутых в книге. И в самое время последних из описываемых событий. 
Он сильно удивился, когда я заговорил о тех событиях, упоминая фамилии и действия участников. Он книгу не читал, но подтвердил, что всё именно так и было.

 
Andrei Fandeev:

Книга "Когда гений терпит поражение" Роджер Ловенстайн
Произвела на меня неизгладимое впечатление. В корне поменяла моё представление о "Граалях".
Замечу что там разработчиками выступали два нобелевских лауреата по экономике и математике. Имея почти неограниченный финансовый ресурс для своей системы.
Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее этих монстров?

П.С. Читается не очень легко, но советую.
П.П.С. Кстати, у меня есть друг в Штатах, который работал в одной из контор, упомянутых в книге. И в самое время последних из описываемых событий. 
Он сильно удивился, когда я заговорил о тех событиях, упоминая фамилии, и действия участников. Он книгу не читал, но подтвердил, что всё именно так и было.

Long-Term Capital Management сгубила жадность. На графике перед крахом видна большая просадка, надо было тогда и прекращать всю деятельность.


 
Andrei Fandeev:


Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее (или более ресурсоёмкими) этих монстров?

Да, умнее, в некоторой области, хотя бы потому, что ГРААЛЬ , не смотря на сомнения отдельных Трейдеров, все-таки разработал...

А то, что русские умнее всех остальных, это сомнению не подлежит...

 

Нет никакого смысла во всяких "советниках".

Простой и доступный пример. Играем в компьютерную игрушку, никакой ИИ даже близко не подошёл в игре против человека.

 

Почему удалили много комментариев? Они не нарушали правила. Это какой-то беспредел! Если так будет продолжаться, то навсегда покину этот форум.

P.S. И рейтинг мой был 608, сейчас снизился до 594. В чем дело?

 
Evgeny Gavrilov:

Почему удалили много комментариев? Они не нарушали правила. Это какой-то беспредел! Если так будет продолжаться, то навсегда покину этот форум.

P.S. И рейтинг мой был 608, сейчас снизился до 594. В чем дело?


Был сбой и в постах пропал весь контекст. Поэтому получившиеся пустые посты были удалены.

Приносим извинения.

 
Igor Ryapisov:

Нет никакого смысла во всяких "советниках".

Простой и доступный пример. Играем в компьютерную игрушку, никакой ИИ даже близко не подошёл в игре против человека.

Вы очевидно не следите за литературой. Про AlfaGo не слышали? 
123456
Новый комментарий