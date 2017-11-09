Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети? - страница 2
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Как показывает опыт "корифеев" машинного обучения здесь на форуме, если так, по честному, то нет доказательств эффективного применения НС на рынке. Это если так, вкратце и по делу.
..как и любого другого подхода. Такого доказательства в принципе не может быть.
Главное - нет доказанных примеров успешной торговли с использованием НС, разработанных рядовым трейдером, например, с этого или англоязычного форума. Все, что я пока видел - одни теории. Если ошибаюсь, поправьте плз.
..как и любого другого подхода. Такого доказательства в принципе не может быть.
значит у ник верхняя ступенька пирамиды Маслоу отключена
Книга "Когда гений терпит поражение" Роджер Ловенстайн
Произвела на меня неизгладимое впечатление. В корне поменяла моё представление о "Граалях".
Замечу, что там разработчиками выступали два нобелевских лауреата по экономике и математике. Имея почти неограниченный финансовый ресурс для своей системы.
Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее (или более ресурсоёмкими) этих монстров?
П.С. Читается не очень легко, но советую.
П.П.С. Кстати, у меня есть друг в Штатах, который работал в одной из контор, упомянутых в книге. И в самое время последних из описываемых событий.
Он сильно удивился, когда я заговорил о тех событиях, упоминая фамилии и действия участников. Он книгу не читал, но подтвердил, что всё именно так и было.
Книга "Когда гений терпит поражение" Роджер Ловенстайн
Произвела на меня неизгладимое впечатление. В корне поменяла моё представление о "Граалях".
Замечу что там разработчиками выступали два нобелевских лауреата по экономике и математике. Имея почти неограниченный финансовый ресурс для своей системы.
Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее этих монстров?
П.С. Читается не очень легко, но советую.
П.П.С. Кстати, у меня есть друг в Штатах, который работал в одной из контор, упомянутых в книге. И в самое время последних из описываемых событий.
Он сильно удивился, когда я заговорил о тех событиях, упоминая фамилии, и действия участников. Он книгу не читал, но подтвердил, что всё именно так и было.
Long-Term Capital Management сгубила жадность. На графике перед крахом видна большая просадка, надо было тогда и прекращать всю деятельность.
Хочется спросить всех граале-писателей - Вы считаете себя умнее (или более ресурсоёмкими) этих монстров?
Да, умнее, в некоторой области, хотя бы потому, что ГРААЛЬ , не смотря на сомнения отдельных Трейдеров, все-таки разработал...
А то, что русские умнее всех остальных, это сомнению не подлежит...
Нет никакого смысла во всяких "советниках".
Простой и доступный пример. Играем в компьютерную игрушку, никакой ИИ даже близко не подошёл в игре против человека.
Почему удалили много комментариев? Они не нарушали правила. Это какой-то беспредел! Если так будет продолжаться, то навсегда покину этот форум.
P.S. И рейтинг мой был 608, сейчас снизился до 594. В чем дело?
Почему удалили много комментариев? Они не нарушали правила. Это какой-то беспредел! Если так будет продолжаться, то навсегда покину этот форум.
P.S. И рейтинг мой был 608, сейчас снизился до 594. В чем дело?
Был сбой и в постах пропал весь контекст. Поэтому получившиеся пустые посты были удалены.
Приносим извинения.
Нет никакого смысла во всяких "советниках".
Простой и доступный пример. Играем в компьютерную игрушку, никакой ИИ даже близко не подошёл в игре против человека.