Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети? - страница 4
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но корейцы в SC то демоны а не люди
Им за это зарплату платят )
А вообще, сейчас разрабатываются НС, хоть отдаленно имитирующие настоящие нейроны? Или до сих пор используют примитивные 2-х мерные модели с жесткими связями?
Ведь в мозгу постоянно физически прорастают новые связи. Например, мозги художника, математика, спортсмена или тунеядца, живущего сериалами, со временем станут сильно различаться на физическом уровне. Это давно исследовано. Мозг не статичен, а вот модели, как я понимаю, изначально жестко заданы, т.е. мертвы.
А вообще, сейчас разрабатываются НС, хоть отдаленно имитирующие настоящие нейроны? Или до сих пор используют примитивные 2-х мерные модели с жесткими связями?
Ведь в мозгу постоянно физически прорастают новые связи. Например, мозги художника, математика, спортсмена или тунеядца, живущего сериалами, со временем станут сильно различаться на физическом уровне. Это давно исследовано. Мозг не статичен, а вот модели, как я понимаю, изначально жестко заданы, т.е. мертвы.
А зачем нам "имитация настоящего нейрона"?.. Ведь "имитация нейрона" и "решение задачи" - темы абсолютно "параллельные". Они ж ну никак "в миру" не пересекаются
А вообще, сейчас разрабатываются НС, хоть отдаленно имитирующие настоящие нейроны? Или до сих пор используют примитивные 2-х мерные модели с жесткими связями?
Ведь в мозгу постоянно физически прорастают новые связи. Например, мозги художника, математика, спортсмена или тунеядца, живущего сериалами, со временем станут сильно различаться на физическом уровне. Это давно исследовано. Мозг не статичен, а вот модели, как я понимаю, изначально жестко заданы, т.е. мертвы.
на сколько я знаю, существуют специализированное железо, для имитации нейронной активности. всё по взрослому, трёхмерная структура. этой инфе по меньшей мере 3-5 лет, что там и как дело обстоит сейчас - не отслеживал.
думаю, что поведение живой мухи или даже мыши современные технологии моделировать могут.
но везде ли нужен сложный мозг, для всех ли задач целесообразно и возможно применение нейронных сетей - вот в чем вопрос. может быть мозг (хоть настоящий, хоть искуственный) хорош только для написания стихов, картин, смекалки и импровизации, а для рынка он бесполезен? и может ли быть что то полезно, для прогнозирования случайного процесса?
А зачем нам "имитация настоящего нейрона"?.. Ведь "имитация нейрона" и "решение задачи" - темы абсолютно "параллельные". Они ж ну никак "в миру" не пересекаются
Даже настоящие нейроны у разных людей по разному работают, в одних случаях они делают человека гением, в других - дебилами.)
Практика -- критерий истины.
При определении эффективности\неэффективности любого подхода, доказательством является практика его применения.
зы
что ж так форум сбоит... посты без политики, а всё равно - выбрасывает...
Практика может выступать доказательством только в том случае, если четко описаны границы применения той или иной теории. Как только практика выходит за границы применения, теория не может считаться верной. Таким образом, у доказательства прибыльности какого-либо подхода к торговле будут такие границы:
Попробую вернутся к теме. Тех кто делится положительным опытом в трейдинге единицы. Это же касается НС. Задачка по их использованию в лоб не решается. Нужно знать тонкости и думать самому. Вот только узнать эти тонкости не где. Вообщем те кто нашли успешные подходы к трейдингу молчат. И это понятно. Трейдеры это конкуренты. Т.е. тот кто торгует в профит, берет этот профит у других трейдеров.
А зачем нам "имитация настоящего нейрона"?.. Ведь "имитация нейрона" и "решение задачи" - темы абсолютно "параллельные". Они ж ну никак "в миру" не пересекаются
Ну, если продолжить путь гемагогии, можно заявить "Ведь "использование нейронной сети" и "решение задачи" - темы абсолютно "параллельные". Они ж ну никак "в миру" не пересекаются ". Тем более, куча примеров успешной торговли без всяких НС это подтверждают.
на сколько я знаю, существуют специализированное железо, для имитации нейронной активности. всё по взрослому, трёхмерная структура. этой инфе по меньшей мере 3-5 лет, что там и как дело обстоит сейчас - не отслеживал.
думаю, что поведение живой мухи или даже мыши современные технологии моделировать могут.
но везде ли нужен сложный мозг, для всех ли задач целесообразно и возможно применение нейронных сетей - вот в чем вопрос. может быть мозг (хоть настоящий, хоть искуственный) хорош только для написания стихов, картин, смекалки и импровизации, а для рынка он бесполезен? и может ли быть что то полезно, для прогнозирования случайного процесса?
Я читал, FPGA используют, но там практически двумерная матрица ячеек. К 3-d пока только во флеш-памяти подбираются, да и то там просто слоеный пирог для увеличения емкости, никаких умных связей нет, все строго по шаблону. Насчет того, как функционирует мозг, насколько мне известно, науке еще мало известно. Мне тем более ))
Финансовые рынки все же не случайный процесс.