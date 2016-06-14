CodeBaseРазделы
Советники

NeuroNirvamanEA - эксперт для MetaTrader 4

Gabriel Mejia | Russian English
Просмотров:
9329
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Отчет Тестера стратегий
NeuroNirvaman
Сервер FXDD-MT4 Demo (Build 224)

Символ EURUSD (Евро vs. доллар США)
Период 5 минут (M5) 2009.05.22 00:00 - 2009.06.05 22:55 (2009.05.22 - 2009.06.06)
Модель Каждый тик (самый точный метод, который учитывает все доступные последние таймфреймы).
Параметры SSP=20; periods=64; distancia=8; x11=130; x12=80; tp1=43; sl1=17; SSP2=2; periods2=74; distancia2=14; x21=140; x22=86; tp2=49; sl2=16; distancia3=13; distancia4=15; periods3=98; periods4=52; x31=196; x32=78; pass=3; lots=0.1; mn=555;

Баров в истории 4124 Смоделировано тиков 161267 Качество моделирования n/a





Начальный депозит 100000.00



Чистая прибыль 906.33 Общая прибыль 2637.04 Общий убыток -1730.72
Прибыльность 1.52 Матожидание выигрыша 5.89

Абсолютная просадка 4.00 Максимальная просадка 222.24 (0.22%) Относительная просадка 0.22% (222.24)

Всего сделок 154 Короткие позиции (% выигравших) 89 (37.08%) Длинные позиции (% выигравших) 65 (43.08%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 61 (39.61%) Убыточные сделки (% от всех) 93 (60.39%)
Самая большая прибыльная сделка 47.00 убыточная сделка -19.72
Средний прибыльная сделка 43.23 убыточная сделка -18.61
Макс. непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (176.00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-127.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 176.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -127.00 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3





Приветствую!

Neuronirvaman работает на паре EURUSD, на таймфрейме М5. Я не тестировал его на других валютных парах. Оптимизация должна проводиться каждый уик-энд.

Стратегия этого ЕА состоит в том, чтобы всегда останавливаться, когда позиция становится убыточной. Обычно потери на нем составляют около 50%, но когда он начинает выигрывать, он приносит больше, чем теряет. Я тестировал его на реальном счете, и советник показал такой же результат, как и на демо-счете. Как и всегда случается со всеми хорошими ЕА, бэктест этого советника был далек от оптимистичного, но если вы хотите добраться до звезд, нужно сначала забраться на крышу.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для работы с этим ЕА вы должны сначала понять некоторые вещи.


1) Забудьте об индикаторах и правилах, основанных на статических значениях. Целевые уровни и стоп-лоссы должны постоянно меняться в зависимости от условий рынка. Все будет работать, только если вы постоянно будете оптимизировать ЕА (каждые выходные).

2) Если вы будете лениться и не оптимизировать советник КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ, вы потеряете деньги. Оптимизация занимает порядка 1 дня.

3) Если вы настолько ленивы, что не хотите пошевелить пальцем ранним утром, вы всегда можете торговать автоматически с использованием моих сигналов со счетов на fxdd, alphary, OLD, Fxcm, goforex, Avafx, Wallstreet, Monex investindo Futures, FXCBS, ForexYard, Bullbroker. Эти брокеры предоставляют автоторговлю, примерно такую, как по ссылке http://fxcm.fx-performance.com/Performance.aspx#PagePerformance. Моя система проходит там под именем "matadorfx".

Я начал транслировать свой сигнал 2009/06/08. Последние сделки до этого момента соответствовали старой системе, которой я пользовался.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv2.mq4 устанавливается в папку Indicators.

Laguerre PlusDi.mq4 устанавливается в папку Indicators

NeuroNirvaman.ex4 устанавливается в папку Experts.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оптимизация

Чтобы подготовить сеть, вы должны сделать следующее.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 1. Обучите модель надежно работать с длинными позициями:

Установите значение 1 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".
Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp, periods, distancia, x11, x12, tp1, sl1. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 2. Обучите модель надежно работать с короткими позициями:

Установите значение 2 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".
Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp2, periods2, distancia, x21, x22, tp2, sl2. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 3. Обучите модель реагировать на тип рынка и соответствовать ему:

Установите значение 3 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".
Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp3, periods3, distancia3, x31, x32, tp3, sl3. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Это всё, нейронная сеть натянута. Значение "pass" должно находиться на уровне "pass=3" для использования ЕА на графике. Это заключительные настройки, которые вы должны сохранить.

Сюда приложен файл .set. Откройте "Блокнот" и скопируйте в него следующие настройки. Сохраните как neuronirvaman.set


SSP=20.00000000
SSP,F=0
SSP,1=0.00000000
SSP,2=2.00000000
SSP,3=100.00000000
periods=64.00000000
periods,F=0
periods,1=0.00000000
periods,2=2.00000000
periods,3=100.00000000
distancia=8.00000000
distancia,F=0
distancia,1=0.00000000
distancia,2=2.00000000
distancia,3=50.00000000
x11=130
x11,F=0
x11,1=0
x11,2=2
x11,3=200
x12=80
x12,F=0
x12,1=0
x12,2=2
x12,3=200
tp1=43.00000000
tp1,F=0
tp1,1=10.00000000
tp1,2=1.00000000
tp1,3=50.00000000
sl1=17.00000000
sl1,F=0
sl1,1=10.00000000
sl1,2=1.00000000
sl1,3=25.00000000
SSP2=2.00000000
SSP2,F=0
SSP2,1=0.00000000
SSP2,2=2.00000000
SSP2,3=100.00000000
periods2=74.00000000
periods2,F=0
periods2,1=0.00000000
periods2,2=2.00000000
periods2,3=100.00000000
distancia2=14.00000000
distancia2,F=0
distancia2,1=0.00000000
distancia2,2=2.00000000
distancia2,3=50.00000000
x21=140
x21,F=0
x21,1=0
x21,2=2
x21,3=200
x22=86
x22,F=0
x22,1=0
x22,2=2
x22,3=200
tp2=49.00000000
tp2,F=0
tp2,1=10.00000000
tp2,2=1.00000000
tp2,3=50.00000000
sl2=16.00000000
sl2,F=0
sl2,1=10.00000000
sl2,2=1.00000000
sl2,3=25.00000000
distancia3=13.00000000
distancia3,F=1
distancia3,1=1.00000000
distancia3,2=2.00000000
distancia3,3=50.00000000
distancia4=15.00000000
distancia4,F=1
distancia4,1=1.00000000
distancia4,2=2.00000000
distancia4,3=50.00000000
periods3=98.00000000
periods3,F=1
periods3,1=0.00000000
periods3,2=2.00000000
periods3,3=100.00000000
periods4=52.00000000
periods4,F=1
periods4,1=0.00000000
periods4,2=2.00000000
periods4,3=100.00000000
x31=196
x31,F=1
x31,1=0
x31,2=2
x31,3=200
x32=78
x32,F=1
x32,1=0
x32,2=2
x32,3=200
pass=3
pass,F=0
pass,1=4
pass,2=0
pass,3=0
lots=0.10000000
lots,F=0
lots,1=0.10000000
lots,2=0.00000000
lots,3=0.00000000
mn=555
mn,F=0
mn,1=555
mn,2=0
mn,3=0







Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8970

