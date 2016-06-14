Отчет Тестера стратегий

NeuroNirvaman

Сервер FXDD-MT4 Demo (Build 224)

Символ EURUSD (Евро vs. доллар США) Период 5 минут (M5) 2009.05.22 00:00 - 2009.06.05 22:55 (2009.05.22 - 2009.06.06) Модель Каждый тик (самый точный метод, который учитывает все доступные последние таймфреймы). Параметры SSP=20; periods=64; distancia=8; x11=130; x12=80; tp1=43; sl1=17; SSP2=2; periods2=74; distancia2=14; x21=140; x22=86; tp2=49; sl2=16; distancia3=13; distancia4=15; periods3=98; periods4=52; x31=196; x32=78; pass=3; lots=0.1; mn=555;

Баров в истории 4124 Смоделировано тиков 161267 Качество моделирования n/a













Начальный депозит 100000.00







Чистая прибыль 906.33 Общая прибыль 2637.04 Общий убыток -1730.72 Прибыльность 1.52 Матожидание выигрыша 5.89



Абсолютная просадка 4.00 Максимальная просадка 222.24 (0.22%) Относительная просадка 0.22% (222.24)

Всего сделок 154 Короткие позиции (% выигравших) 89 (37.08%) Длинные позиции (% выигравших) 65 (43.08%)

Прибыльные сделки (% от всех) 61 (39.61%) Убыточные сделки (% от всех) 93 (60.39%) Самая большая прибыльная сделка 47.00 убыточная сделка -19.72 Средний прибыльная сделка 43.23 убыточная сделка -18.61 Макс. непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (176.00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-127.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 176.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -127.00 (7) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3

















Приветствую!

Neuronirvaman работает на паре EURUSD, на таймфрейме М5. Я не тестировал его на других валютных парах. Оптимизация должна проводиться каждый уик-энд.



Стратегия этого ЕА состоит в том, чтобы всегда останавливаться, когда позиция становится убыточной. Обычно потери на нем составляют около 50%, но когда он начинает выигрывать, он приносит больше, чем теряет. Я тестировал его на реальном счете, и советник показал такой же результат, как и на демо-счете. Как и всегда случается со всеми хорошими ЕА, бэктест этого советника был далек от оптимистичного, но если вы хотите добраться до звезд, нужно сначала забраться на крышу.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Для работы с этим ЕА вы должны сначала понять некоторые вещи.





1) Забудьте об индикаторах и правилах, основанных на статических значениях. Целевые уровни и стоп-лоссы должны постоянно меняться в зависимости от условий рынка. Все будет работать, только если вы постоянно будете оптимизировать ЕА (каждые выходные).



2) Если вы будете лениться и не оптимизировать советник КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ, вы потеряете деньги. Оптимизация занимает порядка 1 дня.



3) Если вы настолько ленивы, что не хотите пошевелить пальцем ранним утром, вы всегда можете торговать автоматически с использованием моих сигналов со счетов на fxdd, alphary, OLD, Fxcm, goforex, Avafx, Wallstreet, Monex investindo Futures, FXCBS, ForexYard, Bullbroker. Эти брокеры предоставляют автоторговлю, примерно такую, как по ссылке http://fxcm.fx-performance.com/Performance.aspx#PagePerformance. Моя система проходит там под именем "matadorfx".

Я начал транслировать свой сигнал 2009/06/08. Последние сделки до этого момента соответствовали старой системе, которой я пользовался.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv2.mq4 устанавливается в папку Indicators.

Laguerre PlusDi.mq4 устанавливается в папку Indicators

NeuroNirvaman.ex4 устанавливается в папку Experts.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оптимизация

Чтобы подготовить сеть, вы должны сделать следующее.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 1. Обучите модель надежно работать с длинными позициями:

Установите значение 1 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".

Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp, periods, distancia, x11, x12, tp1, sl1. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 2. Обучите модель надежно работать с короткими позициями:

Установите значение 2 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".

Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp2, periods2, distancia, x21, x22, tp2, sl2. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Этап 3. Обучите модель реагировать на тип рынка и соответствовать ему:

Установите значение 3 (в соответствии с номером этапа) для входного параметра "pass".

Отмените входные параметры, установленные для оптимизации на предыдущей стадии. На всякий случай, сохраните в отдельном файле входные параметры, полученные на предыдущей стадии.

Проверьте входные параметры перед оптимизацией:

ssp3, periods3, distancia3, x31, x32, tp3, sl3. Параметры для остановки начального этапа находятся в файле настроек, который я прилагаю.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Это всё, нейронная сеть натянута. Значение "pass" должно находиться на уровне "pass=3" для использования ЕА на графике. Это заключительные настройки, которые вы должны сохранить.

Сюда приложен файл .set. Откройте "Блокнот" и скопируйте в него следующие настройки. Сохраните как neuronirvaman.set



SSP=20.00000000

SSP,F=0

SSP,1=0.00000000

SSP,2=2.00000000

SSP,3=100.00000000

periods=64.00000000

periods,F=0

periods,1=0.00000000

periods,2=2.00000000

periods,3=100.00000000

distancia=8.00000000

distancia,F=0

distancia,1=0.00000000

distancia,2=2.00000000

distancia,3=50.00000000

x11=130

x11,F=0

x11,1=0

x11,2=2

x11,3=200

x12=80

x12,F=0

x12,1=0

x12,2=2

x12,3=200

tp1=43.00000000

tp1,F=0

tp1,1=10.00000000

tp1,2=1.00000000

tp1,3=50.00000000

sl1=17.00000000

sl1,F=0

sl1,1=10.00000000

sl1,2=1.00000000

sl1,3=25.00000000

SSP2=2.00000000

SSP2,F=0

SSP2,1=0.00000000

SSP2,2=2.00000000

SSP2,3=100.00000000

periods2=74.00000000

periods2,F=0

periods2,1=0.00000000

periods2,2=2.00000000

periods2,3=100.00000000

distancia2=14.00000000

distancia2,F=0

distancia2,1=0.00000000

distancia2,2=2.00000000

distancia2,3=50.00000000

x21=140

x21,F=0

x21,1=0

x21,2=2

x21,3=200

x22=86

x22,F=0

x22,1=0

x22,2=2

x22,3=200

tp2=49.00000000

tp2,F=0

tp2,1=10.00000000

tp2,2=1.00000000

tp2,3=50.00000000

sl2=16.00000000

sl2,F=0

sl2,1=10.00000000

sl2,2=1.00000000

sl2,3=25.00000000

distancia3=13.00000000

distancia3,F=1

distancia3,1=1.00000000

distancia3,2=2.00000000

distancia3,3=50.00000000

distancia4=15.00000000

distancia4,F=1

distancia4,1=1.00000000

distancia4,2=2.00000000

distancia4,3=50.00000000

periods3=98.00000000

periods3,F=1

periods3,1=0.00000000

periods3,2=2.00000000

periods3,3=100.00000000

periods4=52.00000000

periods4,F=1

periods4,1=0.00000000

periods4,2=2.00000000

periods4,3=100.00000000

x31=196

x31,F=1

x31,1=0

x31,2=2

x31,3=200

x32=78

x32,F=1

x32,1=0

x32,2=2

x32,3=200

pass=3

pass,F=0

pass,1=4

pass,2=0

pass,3=0

lots=0.10000000

lots,F=0

lots,1=0.10000000

lots,2=0.00000000

lots,3=0.00000000

mn=555

mn,F=0

mn,1=555

mn,2=0

mn,3=0



























