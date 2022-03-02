Майнер Биткоин - страница 88
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прописать https://wex.nz или hppts://yobit.net в настройках
запустить на любом чарте
domain = или wex.nz или yobit.net на другое будет оишбка, проверки на корректность нет
Symbol_ любое значение, так будет называться график
crypto имя пары из апи биржи
инкюдники сергеевские модифицированные мной да простит меня великий модератор
https://www.mql5.com/ru/code/18170
ЗЫ: лепил на коленке
Почему-то вообще ничего не изменяется, что не так?
И сам журнал
Почему-то вообще ничего не изменяется, что не так?
И сам журнал
добавить в обзор рынка символ, имя которого указали в настройках(он уже есть нужно только добавить)
и открыть окно этого символа
У меня тоже идут на exness, а на демке MQ тишина
да, это будет интересно, можно будет на выхи вместо распития позаниматься крипто )) шучу
у меня скальпер на демке уже 8 сделок открыл-закрыл, все в плюс, + $18 с минимальным 0.01
привлекает волатильность
сегодня на форуме rsdn один клоун кричал, вот у меня реальные битки, а тебя брокер кинет и все! там тоже криптой загорелись
кто меня кинет...зачем?... если я торгую там уже 2 года вроде ))
Котировки идут в выходные и торговля разрешена 24/7 демка но не от MQ
Котировки идут в выходные и торговля разрешена 24/7 демка но не от MQ
тож идут, торгую на демо, exness
Кто скажет, как с минимальными финансовыми затратами купить акции AMD и Nvideo на год-два?
Кто скажет, как с минимальными финансовыми затратами купить акции AMD и Nvideo на год-два?
Через Финам, у них есть выход на Америку.
Но не поздно ли? Акции поднимутся, если выростит Биткоин, дав новую волну роста майнеров (покупка видеокарт по бешеной цене),
поэтому лучше купить опцион (на год) на Биткоин, вложений гораздо меньше, при фиксированной потере.
Через Финам, у них есть выход на Америку.
Но не поздно ли? Акции поднимутся, если выростит Биткоин, дав новую волну роста майнеров (покупка видеокарт по бешеной цене),
поэтому лучше купить опцион (на год) на Биткоин, вложений гораздо меньше, при фиксированной потере.
Карты заканчиваются по всему миру, поэтому можно увеличивать объем производства и отпускные цены, при этом не особо вкладываться в новые разработки. Думаю, что будет некий застой стабильности, пока деньги текут фактически без конкуренции.
Через кого Вы предлагаете купить опцион на биткойн?
Перешел на монетку BULWARK с 6х1060 получилось 1,47 в сутки. Вроде как не плохо.
Вот как умные люди хотят использовать майнеров - в первой части ролика.
Вот как умные люди хотят использовать майнеров - в первой части ролика.
Подобные проекты реализовывались ещё 9 лет назад, но тогда платили долларами. :)