Майнер Биткоин - страница 91
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Интересно сколько с одной карты.
Какие карты интересуют?
1080Ti - 79,375 Mh/s ; 1070Ti - 52.843 Mh/s
Это на nist5
Добавлено
Что-то Биток совсем "погруснел"
Какие карты интересуют?
1080Ti - 79,375 Mh/s ; 1070Ti - 52.843 Mh/s
Это на nist5
Добавлено
Что-то Биток совсем "погруснел"
Спасибо - у меня в районе 29 с карты... я просто сомневаюсь, брать мне 1080Ti или нет...
Да, крипта вся загнулась - видимо теперь окупаемость минимум год будет, а то и поболее...
Кстати, по чем 1070Ti продать хотите?
Кстати, по чем 1070Ti продать хотите?
Буду продавать, если куплю 1080 Ti, и это не публичный вопрос :)
Добавлено
Но, если цены не упадут (на карты), то ничего делать не буду.
Спасибо - у меня в районе 29 с карты... я просто сомневаюсь, брать мне 1080Ti или нет...
Да, крипта вся загнулась - видимо теперь окупаемость минимум год будет, а то и поболее...
К сожалению, у нас всегда так. Обязательно найдётся человек, который покупает по текущей (самой высокой) цене.
А у продавцов одна логика - если покупают, то нужно поднять цену.
Так что виноваты в таких ценах - сами "майнеры". Даже не считают выгодно ли это.
Добавлено
Я не стал бы ничего покупать - менять, но в 3-ем риге остался небольшой запас по питанию,
поэтому можно было бы "воткнуть" одну 1080 Ti вместо 1070 Ti.
Но если цена на 1080 Ti будет больше 62000 руб, то точно не буду покупать.
Добавлено
Мне искренне жаль людей, которые покупали карты по 85000 - 90000 руб., при стоимости Битка 14000
Так что виноваты в таких ценах - сами "майнеры". Даже не считают выгодно ли это.
Вы сами пришли как сторонний человек и покупали уже дорого ) щас все еще хуже, через некоторое время нормализуется
Да, Вы правы, я рисковал, но расчётная стоимость Биткоина (у меня) была 6000 - 6200
Добавлено
Так, что я, ПОКА, ещё в большом "плюсе".
Буду продавать, если куплю 1080 Ti, и это не публичный вопрос :)
Добавлено
Но, если цены не упадут (на карты), то ничего делать не буду.
Я открыт, пока, для предложений - надумайте - пишите.
К сожалению, у нас всегда так. Обязательно найдётся человек, который покупает по текущей (самой высокой) цене.
А у продавцов одна логика - если покупают, то нужно поднять цену.
Так что виноваты в таких ценах - сами "майнеры". Даже не считают выгодно ли это.
Добавлено
Я не стал бы ничего покупать - менять, но в 3-ем риге остался небольшой запас по питанию,
поэтому можно было бы "воткнуть" одну 1080 Ti вместо 1070 Ti.
Но если цена на 1080 Ti будет больше 62000 руб, то точно не буду покупать.
Добавлено
Мне искренне жаль людей, которые покупали карты по 85000 - 90000 руб., при стоимости Битка 14000
Ну, вот у NIXа появились фермы китайские уже всё в корпусе из 1060, которые с наценкой в 100к, если брать карты по 20к за штуку.
Я, конечно, брать больше 60к не буду - не выгодно оно, и 1060 по 20к - вот придел.
Идут по пятам - молодцы.
Какой у Вас хэшрейт у карточек получается?
Пару дней nist5 вел себя нормально, но сейчас начал "шалить"