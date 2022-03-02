Майнер Биткоин - страница 92
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Пару дней nist5 вел себя нормально, но сейчас начал "шалить"
Да, сейчас всё дешево, поэтому я просто коплю.... а там видно будет.
Атракцион продолжается...
Атракцион продолжается...
это ппц какие цены на видухи стали. вообще б... подурели.
Атракцион продолжается...
Турбинки уже по низким ценам в Германии - 52к рублей.
https://www.computeruniverse.ru/products/90718872/pny-geforce-gtx-1080ti-blower-edition.asp
Михаил, а что там у Вас с IP адресом случилось?!
Можете без выпендрежа сказать, что у Михаила случилось с IP? И что вам в нем не устраивает?
Приехал тут сын, рассказал историю. На работе чел поставил винду и уехал в командировку. Звонит - загрузка проца 99%, не могу работать ))) Дима, - ты что там проставил? У нас же лицензионная десятка! Да вот... как-то так вышло...
- Пап, я и уволить его не могу, умный парень, не, ну какого хера ставитиь сборки, которые майнят ???
Атракцион продолжается...
Интересно, а с завода они почём?
Интересно, а с завода они почём?
Рекомендуемая цена $700
Рекомендуемая цена $700
А при заводе есть какой ларёк?
Приехал тут сын, рассказал историю. На работе чел поставил винду и уехал в командировку. Звонит - загрузка проца 99%, не могу работать ))) Дима, - ты что там проставил? У нас же лицензионная десятка! Да вот... как-то так вышло...
- Пап, я и уволить его не могу, умный парень, не, ну какого хера ставитиь сборки, которые майнят ???
Еще один, нагнал тучи на облака,
Подробнее можно? Или во сне полюции опять приснились из области фантастики?