Майнер Биткоин - страница 128

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Dmitry Shumaev:
Не вижу будущего для биткоина. Еще не наигрались?

У биткоина есть блокчейн где все операции видны, между кошельками


На форексе и обычных фиат системах - ты не видишь, крупных держателей или операции между фиатом


поэтому манипуляторы могут рисовать любой курс на форексе, но на биткоине будет видны передвижения "средств" китов 

https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html

 
prostotrader:
Всем спасибо!

красавчик.. не слушай никого если это приносит профит.

в развитых странах доход в 20-30% в год считается заоблачным. а тут почти за год 100 вылезает. 

 
mathematicgraal:

У биткоина есть блокчейн где все операции видны, между кошельками


На форексе и обычных фиат системах - ты не видишь, крупных держателей или операции между фиатом


поэтому манипуляторы могут рисовать любой курс на форексе, но на биткоине будет видны передвижения "средств" китов 

https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html

а давайте ссылки оформлять, как ссылки, а не как текст, это по джентельменски ))

[Deleted]  

Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ? 

Не хочется переплачивать :(

 
Серёга Зубков:

Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ? 

Не хочется переплачивать :(

Интегрированные) 

 
Серёга Зубков:

Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ? 

Не хочется переплачивать :(

При такой большой стоимости видеокарт нет смысла входить сейчас в майнинг.

 
Я вот чего не понимаю. Если форекс для вас слишком рискован, то как вам живётся со скачками битка во столько раз? С рисками ОК?  Допустим, при битке в 20 000$ майнинг прибылен, но при 6000-то! А?
 
Sergey Vradiy:
Я вот чего не понимаю.

Вы вообще пока много чего не понимаете )

 
 

Это правда или журналюги врут опять?






https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html

Сложность майнинга биткоина повысилась на 15% за сутки
Сложность майнинга биткоина повысилась на 15% за сутки
  • голосов: 1
  • 2018.07.30
  • Алена Филиппенкова
  • profitgid.ru
Рост конкуренции в сфере добычи биткоина привел к последней корректировке сложности майнинга. За сутки этот показатель увеличился на 15%. Перерасчет сложности поясняется притоком новых вычислительных мощностей, позволяющих хэшировать более 50 млн TH/с. При этом облачный майнинг становится все менее реалистичным и профитным. Однако, такой способ...
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