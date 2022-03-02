Майнер Биткоин - страница 128
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Не вижу будущего для биткоина. Еще не наигрались?
У биткоина есть блокчейн где все операции видны, между кошельками
На форексе и обычных фиат системах - ты не видишь, крупных держателей или операции между фиатом
поэтому манипуляторы могут рисовать любой курс на форексе, но на биткоине будет видны передвижения "средств" китов
https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
Всем спасибо!
красавчик.. не слушай никого если это приносит профит.
в развитых странах доход в 20-30% в год считается заоблачным. а тут почти за год 100 вылезает.
У биткоина есть блокчейн где все операции видны, между кошельками
На форексе и обычных фиат системах - ты не видишь, крупных держателей или операции между фиатом
поэтому манипуляторы могут рисовать любой курс на форексе, но на биткоине будет видны передвижения "средств" китов
https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
а давайте ссылки оформлять, как ссылки, а не как текст, это по джентельменски ))
Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ?
Не хочется переплачивать :(
Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ?
Не хочется переплачивать :(
Интегрированные)
Какие видеокарты сейсчас выгодны по цена-производительность ?
Не хочется переплачивать :(
При такой большой стоимости видеокарт нет смысла входить сейчас в майнинг.
Я вот чего не понимаю.
Вы вообще пока много чего не понимаете )
Это правда или журналюги врут опять?
https://profitgid.ru/slozhnost-majninga-bitkoina-povysilas-na-15-za-sutki.html