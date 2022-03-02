Майнер Биткоин - страница 41

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Dmitriy Skub:

Есть и покруче вещи. Вот, мелкософт нам подарил вещицу:

https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/

Поддерживается и параллельная работа (много-поточность) и графические карты (от 1 и более) и распределенные вычисления (много-компьютерность).


Интересно, я что-то пропустил новость. Интересно, что в связи с ориентацией на сети C++/C# почему-то отходят не на первое место, чаще упоминаются BrainScript и Pyton. Хотя я сейчас чисто бегло прошелся по ссылке.

Что такое BrainScript вообще не знаю, а Pyton помню, как простенький язык для WEB. А сейчас у меня знакомый на нем создает виртуальную реальность, а знакомые амы пишут нейронки для биржевой торговли.

Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.

Скоро буден мир разделен на узких специалистов, сферу обслуживания и люмпенов на пособиях ))

 
Mihail Marchukajtes:

Майнинг дело конечно хорошее. НО есть куда более эффективное применение фермы с доходностью по более чем биток. Может это конечно громко сказанно, но если удастся запустить Java приложение на CUDA, то результат не заставит себя долго ждать... Я уверен....

Есть познания в области запуска приложений на CUDA?


А конкретно?

Что Вы хотите сделать?

Все майнеры NVidia используют CUDA, и исходный код (практически любого майнера) свободно можно скачать.

Добавлено

Курс биткоина — самой популярной и самой дорогой криптовалюты — во вторник превысил отметку в $10 тыс.: по данным Coinmarketcap.com, на 14:15 мск курс биткина достиг $10,02 тыс., установив новый исторический рекорд. С начала года биткоин подорожал более чем в 10 раз, а его капитализация превысила $167 млрд. Суммарная капитализация рынка криптовалют превысила $310 млрд.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/money/28/11/2017/5a1cf9919a7947178c4137bc?from=main
Превысил 10 000 !
Курс биткоина превысил $10 тыс.
Курс биткоина превысил $10 тыс.
  • www.rbc.ru
Курс биткоина взлетел до $10 тыс. благодаря притоку на рынок новых денег и ожиданиям скорого запуска фьючерсов на эту криптовалюту. Эксперты оптимистичны по поводу перспектив биткоина, хотя не исключают временной коррекции
 
Alexey Volchanskiy:

Интересно, я что-то пропустил новость. Интересно, что в связи с ориентацией на сети C++/C# почему-то отходят не на первое место, чаще упоминаются BrainScript и Pyton. Хотя я сейчас чисто бегло прошелся по ссылке.

Что такое BrainScript вообще не знаю, а Pyton помню, как простенький язык для WEB. А сейчас у меня знакомый на нем создает виртуальную реальность, а знакомые амы пишут нейронки для биржевой торговли.

Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.

Скоро буден мир разделен на узких специалистов, сферу обслуживания и люмпенов на пособиях ))

Ну, вообще-то CNTK на С++ написан. А питон сейчас полноценный ООП язык с возможностями на уровне шарпа.
 
prostotrader:

Не умничайте, и не распространяйте бред... 

Добавлено

Вот они, конкретные денежки, полученные от майнинга



А что у Вас? Одни слова, лишенные всякого здравого слысла!

Это стоимость 8-ми видеокарт...
 
Dmitriy Skub:
Ну, вообще-то CNTK на С++ написан. А питон сейчас полноценный ООП язык с возможностями на уровне шарпа.

А он все еще интерпретатор или прикрутили нормальный компилер? Я лет десять его не использую.

 
Renat Akhtyamov:
Это стоимость 8-ми видеокарт...

Да нет, всего рига (8 видео карт + мама + процессор + ОЗУ + SSD + W10 + 2БП + 8 райзеров + каркас + Wi-fi адаптер + HDMI эмулятор) и всего 450$

 
Alexey Volchanskiy:
Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.

Чем более квалифицирован специалист, тем в более узкой области работает.

Законченный спец знает всё ни о чём)

 

И последний штрих к отчёту - все выводы в РУБЛЯХ с биржи на мою карту заработанного по 27.11.2017 до 13:26

Добавлено

Рубли меняю на МСК бирже



 

Я для домашнего компа описалово нашел - как начать майнить

У меня примерно 1 цент в час капает

Даже и не верю что у простотрейдера больше.


 
prostotrader:

И последний штрих к отчёту - все выводы в РУБЛЯХ с биржи на мою карту заработанного по 27.11.2017 до 13:26

Добавлено

Рубли меняю на МСК бирже




Ну все, надо скальпера натравить на крипто )) А что, там волатильность хорошая. Но я так понял, на форексе только CFD или индексы? Надо попробовать на демке на неделе..

А пока еврик вверх пошел, начали байки закрываться, картина на экране просто сюр ) 

Если биток или другой крипт будет не в канале ходить, а расти или падать, будет просто сказка. А пока так и есть. И не надо риг ставить.

Вопрос автору ветки, а риг дома стоит или в другом помещении? Если дома, это же финишь

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