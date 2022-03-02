Майнер Биткоин - страница 41
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Есть и покруче вещи. Вот, мелкософт нам подарил вещицу:
https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/
Поддерживается и параллельная работа (много-поточность) и графические карты (от 1 и более) и распределенные вычисления (много-компьютерность).
Интересно, я что-то пропустил новость. Интересно, что в связи с ориентацией на сети C++/C# почему-то отходят не на первое место, чаще упоминаются BrainScript и Pyton. Хотя я сейчас чисто бегло прошелся по ссылке.
Что такое BrainScript вообще не знаю, а Pyton помню, как простенький язык для WEB. А сейчас у меня знакомый на нем создает виртуальную реальность, а знакомые амы пишут нейронки для биржевой торговли.
Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.
Скоро буден мир разделен на узких специалистов, сферу обслуживания и люмпенов на пособиях ))
Майнинг дело конечно хорошее. НО есть куда более эффективное применение фермы с доходностью по более чем биток. Может это конечно громко сказанно, но если удастся запустить Java приложение на CUDA, то результат не заставит себя долго ждать... Я уверен....
Есть познания в области запуска приложений на CUDA?
А конкретно?
Что Вы хотите сделать?
Все майнеры NVidia используют CUDA, и исходный код (практически любого майнера) свободно можно скачать.
Добавлено
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/money/28/11/2017/5a1cf9919a7947178c4137bc?from=main
Интересно, я что-то пропустил новость. Интересно, что в связи с ориентацией на сети C++/C# почему-то отходят не на первое место, чаще упоминаются BrainScript и Pyton. Хотя я сейчас чисто бегло прошелся по ссылке.
Что такое BrainScript вообще не знаю, а Pyton помню, как простенький язык для WEB. А сейчас у меня знакомый на нем создает виртуальную реальность, а знакомые амы пишут нейронки для биржевой торговли.
Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.
Скоро буден мир разделен на узких специалистов, сферу обслуживания и люмпенов на пособиях ))
Не умничайте, и не распространяйте бред...
Добавлено
Вот они, конкретные денежки, полученные от майнинга
А что у Вас? Одни слова, лишенные всякого здравого слысла!
Ну, вообще-то CNTK на С++ написан. А питон сейчас полноценный ООП язык с возможностями на уровне шарпа.
А он все еще интерпретатор или прикрутили нормальный компилер? Я лет десять его не использую.
Это стоимость 8-ми видеокарт...
Да нет, всего рига (8 видео карт + мама + процессор + ОЗУ + SSD + W10 + 2БП + 8 райзеров + каркас + Wi-fi адаптер + HDMI эмулятор) и всего 450$
Короче, в мире программирования ситуация похожа на ту, когда в средние века хороший ученый владел всеми науками, потом только некоторыми, родственными в его области, а сейчас обычно узкой областью в какой-то одной.
Чем более квалифицирован специалист, тем в более узкой области работает.
Законченный спец знает всё ни о чём)
И последний штрих к отчёту - все выводы в РУБЛЯХ с биржи на мою карту заработанного по 27.11.2017 до 13:26
Добавлено
Рубли меняю на МСК бирже
Я для домашнего компа описалово нашел - как начать майнить
У меня примерно 1 цент в час капает
Даже и не верю что у простотрейдера больше.
И последний штрих к отчёту - все выводы в РУБЛЯХ с биржи на мою карту заработанного по 27.11.2017 до 13:26
Добавлено
Рубли меняю на МСК бирже
Ну все, надо скальпера натравить на крипто )) А что, там волатильность хорошая. Но я так понял, на форексе только CFD или индексы? Надо попробовать на демке на неделе..
А пока еврик вверх пошел, начали байки закрываться, картина на экране просто сюр )
Если биток или другой крипт будет не в канале ходить, а расти или падать, будет просто сказка. А пока так и есть. И не надо риг ставить.
Вопрос автору ветки, а риг дома стоит или в другом помещении? Если дома, это же финишь