Майнер Биткоин - страница 89

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Aleksey Vyazmikin:

Перешел на монетку BULWARK с 6х1060 получилось 1,47 в сутки. Вроде как не плохо.


Можно поподробнее.

Пул, алгоритм, где можно продать?

 
prostotrader:

Подобные проекты реализовывались ещё 9 лет назад, но тогда платили долларами. :)


Возможно... Однако, тогда это не могло быть столь популярно, из-за не распространенности виар технологии, которая перспективно развивается.

Или, у Вас есть конкретные истории успехов/неудач? Просто интересно....

 
Aleksey Vyazmikin:

Возможно... Однако, тогда это не могло быть столь популярно, из-за не распространенности виар технологии, которая перспективно развивается.

Или, у Вас есть конкретные истории успехов/неудач? Просто интересно....


Нет успехов или неудач, просто я работал в геймерском бизнесе

и знал об этом, но тогда (для меня) это было не актуально.

Сейчас, чтобы привлечь людей, они должны платить больше, чем платят майнерам.

Кстати, какой у них сайт?

 
prostotrader:

Можно поподробнее.

Пул, алгоритм, где можно продать?


https://bulwarkcrypto.com/ - офф сайт - майню на кошелек.

Программа ccminer-x64-2.2.4-cuda9

Алгоритм nist5

Батник - вход по кошельку

ccminer-x64 -a nist5 -o stratum+tcp://pool.bsod.pw:3834 -u КОШЕЛЕК -p c=BWK

Bulwark Cryptocurrency
Bulwark Cryptocurrency
  • bulwarkcrypto.com
What is Bulwark?: Bulwark (Ticker: BWK) is a privacy oriented digital currency with Masternodes implemented. Bulwark offers both PrivateSend and InstantSend to enable speedy transactions with a See-Saw Rewards Mechanism to promote strong network security after the Proof of Work phase. How can I get Bulwark?: Bulwark can be mined via the NIST5...
 
prostotrader:

Нет успехов или неудач, просто я работал в геймерском бизнесе

и знал об этом, но тогда (для меня) это было не актуально.

Сейчас, чтобы привлечь людей, они должны платить больше, чем платят майнерам.

Кстати, какой у них сайт?


Сайт такой https://mark.space/

 
Aleksey Vyazmikin:

https://bulwarkcrypto.com/ - офф сайт - майню на кошелек.

Программа ccminer-x64-2.2.4-cuda9

Алгоритм nist5

Батник - вход по кошельку

ccminer-x64 -a nist5 -o stratum+tcp://pool.bsod.pw:3834 -u КОШЕЛЕК -p c=BWK


Спасибо, а где продаёте?

 
prostotrader:

Спасибо, а где продаёте?


Майнется второй день - пока не продаю :)

Но можно тут за биткойн https://www.cryptopia.co.nz/Exchange

Cryptopia - Exchange
  • www.cryptopia.co.nz
Crypto-Currency Trading, Forum and Marketplace platform.
 
Aleksey Vyazmikin:

Вот как умные люди хотят использовать майнеров - в первой части ролика.

Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.

Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.

 
Комбинатор:

Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.

Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.


Присоединяюсь, очень похоже на то...

 

Ну, вот, кажется закончился майнинг в России.

Курс доллара 56,5, стоимость Биткоина 11990, а 

1 хорошая карта стоит:

Когда я собирал 3 риг, я её покупал за 59 980 руб. и считал, что это ОЧЕНЬ дорого!

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