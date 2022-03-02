Майнер Биткоин - страница 89
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Перешел на монетку BULWARK с 6х1060 получилось 1,47 в сутки. Вроде как не плохо.
Можно поподробнее.
Пул, алгоритм, где можно продать?
Подобные проекты реализовывались ещё 9 лет назад, но тогда платили долларами. :)
Возможно... Однако, тогда это не могло быть столь популярно, из-за не распространенности виар технологии, которая перспективно развивается.
Или, у Вас есть конкретные истории успехов/неудач? Просто интересно....
Возможно... Однако, тогда это не могло быть столь популярно, из-за не распространенности виар технологии, которая перспективно развивается.
Или, у Вас есть конкретные истории успехов/неудач? Просто интересно....
Нет успехов или неудач, просто я работал в геймерском бизнесе
и знал об этом, но тогда (для меня) это было не актуально.
Сейчас, чтобы привлечь людей, они должны платить больше, чем платят майнерам.
Кстати, какой у них сайт?
Можно поподробнее.
Пул, алгоритм, где можно продать?
https://bulwarkcrypto.com/ - офф сайт - майню на кошелек.
Программа ccminer-x64-2.2.4-cuda9
Алгоритм nist5
Батник - вход по кошельку
ccminer-x64 -a nist5 -o stratum+tcp://pool.bsod.pw:3834 -u КОШЕЛЕК -p c=BWK
Нет успехов или неудач, просто я работал в геймерском бизнесе
и знал об этом, но тогда (для меня) это было не актуально.
Сейчас, чтобы привлечь людей, они должны платить больше, чем платят майнерам.
Кстати, какой у них сайт?
Сайт такой https://mark.space/
https://bulwarkcrypto.com/ - офф сайт - майню на кошелек.
Программа ccminer-x64-2.2.4-cuda9
Алгоритм nist5
Батник - вход по кошельку
ccminer-x64 -a nist5 -o stratum+tcp://pool.bsod.pw:3834 -u КОШЕЛЕК -p c=BWK
Спасибо, а где продаёте?
Спасибо, а где продаёте?
Майнется второй день - пока не продаю :)
Но можно тут за биткойн https://www.cryptopia.co.nz/Exchange
Вот как умные люди хотят использовать майнеров - в первой части ролика.
Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.
Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.
Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.
Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.
Присоединяюсь, очень похоже на то...
Ну, вот, кажется закончился майнинг в России.
Курс доллара 56,5, стоимость Биткоина 11990, а
1 хорошая карта стоит:
Когда я собирал 3 риг, я её покупал за 59 980 руб. и считал, что это ОЧЕНЬ дорого!