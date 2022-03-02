Майнер Биткоин - страница 95

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Igor Chemodanov:
1357,80

Это не золото дорожает, а баксы дешевеют.

Кило золота всегда будет кило, а кило баксов лет через 20 хватит на сникерс.

 
prostotrader.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста 

 
lilmishka8:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста 


Заходите в личный кабинет --> Кошелек и там нажимаете кнопочку "Вывод".

Вообще-то там всё прозрачно.

 

Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.

Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)


 
prostotrader:

Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.

Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)

Вырезка с ютуба)


 
lilmishka8:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста 

Создать биткоин-кошелек вебмани, индентификатор этого кошелька указать в найсхаше.
 
prostotrader:

Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.

Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)


Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.
Файлы:
20180128_112826.jpg  3425 kb
[Удален]  
Igor Chemodanov:
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.

я тоже


 
Maxim Dmitrievsky:

я тоже


Не  верю, в Паттайя сейчас +29.
Файлы:
20180128_133713.jpg  3613 kb
20180128_134522.jpg  2357 kb
 
Igor Chemodanov:
Не  верю, в Паттайя сейчас +29.

Ну видно-же что снег паттайел.

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