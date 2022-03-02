Майнер Биткоин - страница 95
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1357,80
Это не золото дорожает, а баксы дешевеют.
Кило золота всегда будет кило, а кило баксов лет через 20 хватит на сникерс.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста
Заходите в личный кабинет --> Кошелек и там нажимаете кнопочку "Вывод".
Вообще-то там всё прозрачно.
Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.
Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)
Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.
Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)
Вырезка с ютуба)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вывести деньги с NiceHash с наименьшей комиссией. По шагово пожалуйста
Вот и закончился месяц работы фермы (3 рига) на полной мощности.
Прибыль за месяц, указана БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (210 - 220$)
Мой советник за последнюю неделю сделал +24,8%, с затратами на электричество 20 руб. А я в это время и в настоящий момент загораю в Паттайя.
я тоже
я тоже
Не верю, в Паттайя сейчас +29.
Ну видно-же что снег паттайел.