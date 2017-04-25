Документация API: Public и Trade

1. Не забывайте указывать ваши ключи во внешних параметрах скрипта

input string Key= "" ; input string Secret= "" ;





2. Внимание!



В скрипте находится пример открытия и удаления ордера. Будьте аккуратны с его функциями.





3. В свойствах терминала не забудьте открыть доступ для WebRequest запросов





В примере скрипта показана работа всех методов публичного и торгового API.