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Работа с биржей BTC-e по их API - библиотека для MetaTrader 4
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Документация API: Public и Trade
1. Не забывайте указывать ваши ключи во внешних параметрах скрипта
input string Key=""; input string Secret="";
2. Внимание!
В скрипте находится пример открытия и удаления ордера. Будьте аккуратны с его функциями.
3. В свойствах терминала не забудьте открыть доступ для WebRequest запросов
В примере скрипта показана работа всех методов публичного и торгового API.
//------------------------------------------------------------------ OnStart void OnStart() { TestPublicAPI(); TestTradeAPI(Key, Secret); // WARNING! This function open real orders on BTC-e // Uncomment this function only if you understand its code and risk // TestOrder(key, secret); }
Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMACEvilist
Советник Evilist, умеренно прибыльный.
Советник открывает позиции после прохождения ценой указанного шага и лотом, зависящим от силы тренда.Free Candle
Эксперт по стратегии "Свободная свеча".