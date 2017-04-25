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Работа с биржей BTC-e по их API - библиотека для MetaTrader 4

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8 статей 32 кода 153 темы 11116 комментариев
Просмотров:
6723
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\BTC\
btcAPI.mqh (21.02 KB) просмотр
btcDefine.mqh (18.75 KB) просмотр
\MQL4\Scripts\
_Test_BTC-e.mq4 (10.51 KB) просмотр
\MQL4\Include\
JAson.mqh (30.48 KB) просмотр
SHA512.mqh (16.25 KB) просмотр
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Документация API: Public и Trade


1. Не забывайте указывать ваши ключи во внешних параметрах скрипта

input string Key="";
input string Secret="";


2. Внимание!

В скрипте находится пример открытия и удаления ордера. Будьте аккуратны с его функциями.


3. В свойствах терминала не забудьте открыть доступ для WebRequest запросов


В примере скрипта показана работа всех методов публичного и торгового API.

//------------------------------------------------------------------    OnStart
void OnStart()
{
        TestPublicAPI();
        TestTradeAPI(Key, Secret);
        
        // WARNING! This function open real orders on BTC-e
        // Uncomment this function only if you understand its code and risk
        // TestOrder(key, secret);
}
SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC

Evilist Evilist

Советник Evilist, умеренно прибыльный.

Советник минер Советник минер

Советник открывает позиции после прохождения ценой указанного шага и лотом, зависящим от силы тренда.

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