Майнер Биткоин - страница 90

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Комбинатор:

Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.

Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.


Да понятно, что технологии позволяют многое - я раньше так же думал... но со временем понял, что уметь продать надо уметь и часто именно это развивает технологию и рождает спрос. Поэтому, если этим людям удастся продать свой продукт как магазинам, так и потребителям (доказать существенные преимущества), то будет успех. Лично я бы с удовольствием покупал шмотки не выходя из дома, если бы имел представление о том, как они будут на мне сидеть.

 
prostotrader:

Ну, вот, кажется закончился майнинг в России.

Курс доллара 56,5, стоимость Биткоина 11990, а 

1 хорошая карта стоит:

Когда я собирал 3 риг, я её покупал за 59 980 руб. и считал, что это ОЧЕНЬ дорого!


Цены жесть, но ожидаются поставки новых карт в ближайшие дни. Правда, отпускная цена для оптовиков будет существенно выше чем были цены в начале декабря, но есть надежда, что в рознице цены упадут.

Сегодня купил БП, завтра привезут остальные запчасти для ригов, вот только бы с картами не кинули...

 
Aleksey Vyazmikin:

Цены жесть, но ожидаются поставки новых карт в ближайшие дни. Правда, отпускная цена для оптовиков будет существенно выше чем были цены в начале декабря, но есть надежда, что в рознице цены упадут.

Сегодня купил БП, завтра привезут остальные запчасти для ригов, вот только бы с картами не кинули...


Если раньше можно было покупать сначала КОМП, то сейчас,

нужно, сначала, покупать карты.

А откуда у Вас информация, что будет поставка карт?

Я думал умощнить 3-ий риг одной 1080 ti, а одну 1070 Ti продать.

 
prostotrader:

Если раньше можно было покупать сначала КОМП, то сейчас,

нужно, сначала, покупать карты.

А откуда у Вас информация, что будет поставка карт?

Я думал умощнить 3-ий риг одной 1080 ti, а одну 1070 Ti продать.


Информация из достоверного источника, почти от производителя.

 

Вчера, оказывается, в Excavator (1.3.9a) добавили алгоритм nist5,

так что можно майнить на NiceHash (красная линия вверху - nist5)


 
prostotrader:

Вчера, оказывается, в Excavator (1.3.9a) добавили алгоритм nist5,

так что можно майнить на NiceHash (красная линия вверху - nist5)



Идут по пятам - молодцы.

Какой у Вас хэшрейт у карточек получается?

 
Aleksey Vyazmikin:

Идут по пятам - молодцы.

Какой у Вас хэшрейт у карточек получается?


На скрине же видно 1,74911 GH/s

 
prostotrader:

На скрине же видно 1,74911 GH/s


Интересно сколько с одной карты.

 
prostotrader:


Най сайте evga.com (производитель видеокарт NVidia) нет НИОДНОЙ карты 1080 Ti в свободной продаже!


Вспомнился магазин "Электроника" в советские времена.

 
Alexandr Murzin:

Вспомнился магазин "Электроника" в советские времена.


:)

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