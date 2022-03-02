Майнер Биткоин - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ээээ поменьше смотрите и слушайте таких эээ людей. Никто сейчас не мешает собрать себе рендер-ферму прямо дома прямо сейчас и сдавать ее в аренду.
Ребята собираются взять два громких хайпа (VR и блокчейн), "типа" объединить их, заработать на ICO и затем успешно слиться.
Да понятно, что технологии позволяют многое - я раньше так же думал... но со временем понял, что уметь продать надо уметь и часто именно это развивает технологию и рождает спрос. Поэтому, если этим людям удастся продать свой продукт как магазинам, так и потребителям (доказать существенные преимущества), то будет успех. Лично я бы с удовольствием покупал шмотки не выходя из дома, если бы имел представление о том, как они будут на мне сидеть.
Ну, вот, кажется закончился майнинг в России.
Курс доллара 56,5, стоимость Биткоина 11990, а
1 хорошая карта стоит:
Когда я собирал 3 риг, я её покупал за 59 980 руб. и считал, что это ОЧЕНЬ дорого!
Цены жесть, но ожидаются поставки новых карт в ближайшие дни. Правда, отпускная цена для оптовиков будет существенно выше чем были цены в начале декабря, но есть надежда, что в рознице цены упадут.
Сегодня купил БП, завтра привезут остальные запчасти для ригов, вот только бы с картами не кинули...
Цены жесть, но ожидаются поставки новых карт в ближайшие дни. Правда, отпускная цена для оптовиков будет существенно выше чем были цены в начале декабря, но есть надежда, что в рознице цены упадут.
Сегодня купил БП, завтра привезут остальные запчасти для ригов, вот только бы с картами не кинули...
Если раньше можно было покупать сначала КОМП, то сейчас,
нужно, сначала, покупать карты.
А откуда у Вас информация, что будет поставка карт?
Я думал умощнить 3-ий риг одной 1080 ti, а одну 1070 Ti продать.
Если раньше можно было покупать сначала КОМП, то сейчас,
нужно, сначала, покупать карты.
А откуда у Вас информация, что будет поставка карт?
Я думал умощнить 3-ий риг одной 1080 ti, а одну 1070 Ti продать.
Информация из достоверного источника, почти от производителя.
Вчера, оказывается, в Excavator (1.3.9a) добавили алгоритм nist5,
так что можно майнить на NiceHash (красная линия вверху - nist5)
Вчера, оказывается, в Excavator (1.3.9a) добавили алгоритм nist5,
так что можно майнить на NiceHash (красная линия вверху - nist5)
Идут по пятам - молодцы.
Какой у Вас хэшрейт у карточек получается?
Идут по пятам - молодцы.
Какой у Вас хэшрейт у карточек получается?
На скрине же видно 1,74911 GH/s
На скрине же видно 1,74911 GH/s
Интересно сколько с одной карты.
Най сайте evga.com (производитель видеокарт NVidia) нет НИОДНОЙ карты 1080 Ti в свободной продаже!
Вспомнился магазин "Электроника" в советские времена.
Вспомнился магазин "Электроника" в советские времена.
:)