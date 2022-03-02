Майнер Биткоин - страница 126
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так не факт что будет прямая поставочная торговля. скорее всего фьючи.
И все-таки показатель. Во-первых крупнейшая фьючерсная биржа. Во-вторых Америка - страна инвестиций.
так не факт что будет прямая поставочная торговля. скорее всего фьючи.
И все-таки показатель. Во-первых крупнейшая фьючерсная биржа. Во-вторых Америка - страна инвестиций.
Если откроют - будет видно
Несмотря, что Биток сильно припал, монетка MONA coin (алгоритм Lyra2REv2) торгуется очень хорошо
Несмотря, что Биток сильно припал, монетка MONA coin (алгоритм Lyra2REv2) торгуется очень хорошо
Так откуда знаете, что это MONA, а не иная монета на алгоритме Lyra2REv2, если опять работаете через найсхэш?
Так откуда знаете, что это MONA, а не иная монета на алгоритме Lyra2REv2, если опять работаете через найсхэш?
What to mine в помощь.
What to mine в помощь.
Так там нет монет, которые только появляются - я думаю, что именно их и майнят по дорогим ценам, так как нужно перегнать сложность, а потом ждут когда они выстрелят.
Так там нет монет, которые только появляются - я думаю, что именно их и майнят по дорогим ценам, так как нужно перегнать сложность, а потом ждут когда они выстрелят.
Может быть, но в топе MONA