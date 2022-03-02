Майнер Биткоин - страница 126

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prostotrader:

так не факт что будет прямая поставочная торговля. скорее всего фьючи.

И все-таки показатель. Во-первых крупнейшая фьючерсная биржа. Во-вторых Америка - страна инвестиций.

 
Мне кажется, на фоне волатильности битка - был бы смысл за эти копейки переживать. :D 
 
TheXpert:

так не факт что будет прямая поставочная торговля. скорее всего фьючи.

И все-таки показатель. Во-первых крупнейшая фьючерсная биржа. Во-вторых Америка - страна инвестиций.

Если откроют - будет видно

 

Несмотря, что Биток сильно припал, монетка MONA coin (алгоритм Lyra2REv2) торгуется очень хорошо


 
prostotrader:

Несмотря, что Биток сильно припал, монетка MONA coin (алгоритм Lyra2REv2) торгуется очень хорошо


Так откуда знаете, что это MONA, а не иная монета на алгоритме Lyra2REv2, если опять работаете через найсхэш?

 
Aleksey Vyazmikin:

Так откуда знаете, что это MONA, а не иная монета на алгоритме Lyra2REv2, если опять работаете через найсхэш?

What to mine в помощь.

 
prostotrader:

What to mine в помощь.

Так там нет монет, которые только появляются - я думаю, что именно их и майнят по дорогим ценам, так как нужно перегнать сложность, а потом ждут когда они выстрелят.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так там нет монет, которые только появляются - я думаю, что именно их и майнят по дорогим ценам, так как нужно перегнать сложность, а потом ждут когда они выстрелят.

Может быть, но в топе MONA

 
 
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