Майнер Биткоин - страница 38
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У Вас немного устаревшие познания.
нет, у меня с познаниями все в порядке.
а вот вам розовые очки снять не помешало бы. рановато из себя знатока строите.
нет, у меня с познаниями все в порядке.
а вот вам розовые очки снять не помешало бы. рановато из себя знатока строите.
И не собирался ничего стороить!
Вы ведь не читали о покупке мощностей (скорее всего)?
При будующем падении прибыльности, я буду покупать мощности на добытые биткоины, и тем
самым компенсировать эти потери. Так что розовые очки тут не причём.
При будующем падении прибыльности, я буду покупать мощности на добытые битконы, и тем
самым компенсировать эти потери.
Круг замкнулся. Вы будете тратить намайненные биткоины на покупку мощностей для майнинга биткоинов:)
Круг замкнулся. Вы будете тратить намайненные биткоины на покупку мощностей для майнинга биткоинов:)
Прежде, чем писать "непонятные" фразы, попробуйте овладеть вопросом
https://www.nicehash.com/buy
Добавлено
Это хорошо, что Вы такие умные, нваерное и свои риги были... и считать умеете...
Пример
Я покупал карты по 57 110 руб. по курсу $ 58,1 = 982,79$
Сейчас
60 100 курс 58,7 = 1023,85$
КОНЕЧНО я не продам карту за 1023,85, НО
Вы и не купите её (новую с гарантией) ниже 1023,85$!!
... С другой стороны, карта 7950 на авито стоит уже как три года в районе 6к, я покупал новую за 8к уже 5 лет назад... поэтому в рублях особо не потерять.
Я покупал карты по 57 110 руб. по курсу $ 58,1 = 982,79$
Сейчас
60 100 курс 58,7 = 1023,85$
Не спорю, возможно Вы продержитесь на хайпе год или даже два. Но что будете делать, когда хайп схлынет и цены упадут? "Инвестировать в компьютерное железо" - кто бы услышал десять лет назад, на смех поднял бы. А сейчас отличная инвестиционная идея.
Вы ведь не читали о покупке мощностей (скорее всего)?
Читал.
Ладно, в любом случае вам будет интересно. Тем более что рано или поздно вы всерьез заинтересуетесь криптобиржами.
Резюмируем: майнеры биткоина зарабатывают на падении курса рубля.
Не совсем так, просто у компьютерного железа, по моим наблюдениям, есть несколько фаз падения цена:
1. Через 3 месяца после выхода новинки
2. За 3 месяца до анонсирования новой новинки (в последнее время наблюдается аномалия - падает не цена, а растут цены на новые видеокарты!)
3. Через 3 года
4. Через 5 лет
5. Тут цены уже дрейфуют
И, я думаю, что пи к прироста производительности видеокарт пройден. Вероятней всего проблема будет в том, что через пару лет будет мало криптовалют и их будут майнить специальные устройства, на чипах, сделанных под алгоритм конкретной крипты. Для меня эта затея интересна на год иди полтора с доходностью 80% после продажи компьютерного железа. Вот только разместить мне это железо негде.
https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =)))
"Сегодня богатство существует в двух основных формах: ЗЕМЛЯ и криптовалюта"
Если земля стала богатством то Россия будет самой богатой страной в мире)))))
А мои 10 соток станут дороже чем золотой запас Франции))))) и ифимерная крипта, никому не нужна.