Майнер Биткоин - страница 38

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prostotrader:
У Вас немного устаревшие познания.

нет, у меня с познаниями все в порядке.

а вот вам розовые очки снять не помешало бы. рановато из себя знатока строите.

 
Комбинатор:

нет, у меня с познаниями все в порядке.

а вот вам розовые очки снять не помешало бы. рановато из себя знатока строите.


И не собирался ничего стороить!

Вы ведь не читали о покупке мощностей (скорее всего)?

При будующем падении прибыльности, я буду покупать мощности на добытые биткоины, и тем

самым компенсировать эти потери. Так что розовые очки тут не причём.

 
prostotrader:

При будующем падении прибыльности, я буду покупать мощности на добытые битконы, и тем

самым компенсировать эти потери.

Круг замкнулся. Вы будете тратить намайненные биткоины на покупку мощностей для майнинга биткоинов:)

 
Vasiliy Sokolov:

Круг замкнулся. Вы будете тратить намайненные биткоины на покупку мощностей для майнинга биткоинов:)


Прежде, чем писать "непонятные" фразы, попробуйте овладеть вопросом

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Добавлено

Это хорошо, что Вы такие умные, нваерное и свои риги были... и считать умеете...

Пример

Я покупал карты по 57 110 руб. по курсу $ 58,1 = 982,79$

Сейчас

 


60 100 курс 58,7 = 1023,85$

КОНЕЧНО я не продам карту за 1023,85, НО

Вы и не купите её (новую с гарантией) ниже 1023,85$!!

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Aleksey Vyazmikin:

... С другой стороны, карта 7950 на авито стоит уже как три года в районе 6к, я покупал новую за 8к уже 5 лет назад... поэтому в рублях особо не потерять.

Резюмируем: майнеры биткоина зарабатывают на падении курса рубля. 
 
prostotrader:

Я покупал карты по 57 110 руб. по курсу $ 58,1 = 982,79$

Сейчас

60 100 курс 58,7 = 1023,85$

Не спорю, возможно Вы продержитесь на хайпе год или даже два. Но что будете делать, когда хайп схлынет и цены упадут? "Инвестировать в компьютерное железо" - кто бы услышал десять лет назад, на смех поднял бы. А сейчас отличная инвестиционная идея.

 
prostotrader:

Вы ведь не читали о покупке мощностей (скорее всего)?

Читал.

Ладно, в любом случае вам будет интересно. Тем более что рано или поздно вы всерьез заинтересуетесь криптобиржами.

 
Vasiliy Sokolov:
Резюмируем: майнеры биткоина зарабатывают на падении курса рубля. 

Не совсем так, просто у компьютерного железа, по моим наблюдениям, есть несколько фаз падения цена:

1. Через 3 месяца после выхода новинки

2. За 3 месяца до анонсирования новой новинки (в последнее время наблюдается аномалия - падает не цена, а растут цены на новые видеокарты!)

3. Через 3 года

4. Через 5 лет

5. Тут цены уже дрейфуют

И, я думаю, что пи к прироста производительности видеокарт пройден. Вероятней всего проблема будет в том, что через пару лет будет мало криптовалют и их будут майнить специальные устройства, на чипах, сделанных под алгоритм конкретной крипты. Для меня эта затея интересна на год иди полтора с доходностью 80% после продажи компьютерного железа. Вот только разместить мне это железо негде.

 

https://tjournal.ru/62559-bitkoin-cenoy-v-million-dollarov-ili-apokalipsis-iz-budushchego =)))

Биткоин ценой в миллион долларов или апокалипсис из будущего
Биткоин ценой в миллион долларов или апокалипсис из будущего
  • Руслан Тенизбаев
  • tjournal.ru
Нижеприведённый текст был опубликован четыре года назад на Reddit пользователем под псевдонимом Лука Маньотта. Больше этот пользователь в сети не появлялся. Ссылки на текст по сегодняшний день регулярно всплывают в обсуждениях о будущем криптовалют. На русском языке публикуется впервые: Я пришёл к вам из будущего с просьбой прекратить вашу...
 

"Сегодня богатство существует в двух основных формах: ЗЕМЛЯ и криптовалюта"

Если земля стала богатством то Россия будет самой богатой страной в мире)))))

 А мои 10 соток станут дороже чем золотой запас Франции))))) и ифимерная крипта, никому не нужна.

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