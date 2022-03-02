Майнер Биткоин - страница 63

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prostotrader:

Что-то невероятное происходит!

нормально, очередной бум. скоро закончится, а вот цены скорее всего еще долго будут неадекватными. Справедливости ради, с начала этого года они адекватными и не становились.

 
Vitaly Muzichenko:

Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.


В 1917 году товарищ В.И.Ленин с вами  не согласился-бы. 

 

Поезд биткоина уже давно на горезонте, делать ферму для его добычи глупая затея.
Под эфириум и другие крипты еще можно, а биток уже давно поздно )))

Вопрос только как обналичивают люди крипту, ведь она типа запрещена и вне закона, а оборудование надо окупать реальными деньгами ибо ферма стоила денег.

 
Ruslan Krymouski:

Поезд биткоина уже давно на горезонте, делать ферму для его добычи глупая затея.
Под эфириум и другие крипты еще можно, а биток уже давно поздно )))

Вопрос только как обналичивают люди крипту, ведь она типа запрещена и вне закона, а оборудование надо окупать реальными деньгами ибо ферма стоила денег.

Касаемо России

Майнить крипту не запрещено, обменивать нельзя

То есть обменять можно где угодно, но не в банке находящемся на территории РФ
 

Вчера, с утра, всё же удалось ухватить 1080 Ti

Все коплектующие в наличии. Из-за того, что 1070 Ti сильно

подорожали и их нигде нет, купил 2 1080 Ti, но это и к лучшему

БП будут использоваться более рационально. 


Собирать буду завтра, вчера гулял и приятеля на юбилее, а сегодня голова болит (редко пью)

 

Ну, вот, всё заработало.


[Удален]  

Так лучше

[Удален]  

Будет так


[Удален]  

Но можно и так )))


 
Vladimir Zubov:

Но можно и так )))

Да, так оптимальней всего, закупился аж на 0.01 лота, и извлекаешь прибыль)

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