Майнер Биткоин - страница 63
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нормально, очередной бум. скоро закончится, а вот цены скорее всего еще долго будут неадекватными. Справедливости ради, с начала этого года они адекватными и не становились.
Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.
В 1917 году товарищ В.И.Ленин с вами не согласился-бы.
Поезд биткоина уже давно на горезонте, делать ферму для его добычи глупая затея.
Под эфириум и другие крипты еще можно, а биток уже давно поздно )))
Вопрос только как обналичивают люди крипту, ведь она типа запрещена и вне закона, а оборудование надо окупать реальными деньгами ибо ферма стоила денег.
Поезд биткоина уже давно на горезонте, делать ферму для его добычи глупая затея.
Под эфириум и другие крипты еще можно, а биток уже давно поздно )))
Вопрос только как обналичивают люди крипту, ведь она типа запрещена и вне закона, а оборудование надо окупать реальными деньгами ибо ферма стоила денег.
Касаемо России
Майнить крипту не запрещено, обменивать нельзяТо есть обменять можно где угодно, но не в банке находящемся на территории РФ
Вчера, с утра, всё же удалось ухватить 1080 Ti
Все коплектующие в наличии. Из-за того, что 1070 Ti сильно
подорожали и их нигде нет, купил 2 1080 Ti, но это и к лучшему
БП будут использоваться более рационально.
Собирать буду завтра, вчера гулял и приятеля на юбилее, а сегодня голова болит (редко пью)
Ну, вот, всё заработало.
Так лучше
Будет так
Но можно и так )))
Но можно и так )))
Да, так оптимальней всего, закупился аж на 0.01 лота, и извлекаешь прибыль)