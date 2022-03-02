Майнер Биткоин - страница 59

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Vladimir Zubov:

Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))

Владимир, ещё раз подумайте в чём отличие, и не пишите чепуху

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Майнер Биткоин

Vitaly Muzichenko, 2017.12.11 13:33

У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.

Чувствуете разницу?


 
Anatolij Anufriev:

... около 1.5 к долларов. 

Поправлю немного...

Более 2600$ должно в месяц выходить...

[Удален]  
Anatolij Anufriev:

Майниг без рисковый, а торговля на форекс это большой риск, вот и все дела.


в чем отличается риск если завтра BTC будет стоить 0.01$

 
Vladimir Zubov:

в чем отличается риск если завтра BTC будет стоить 0.01$

Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.

Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.

Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим. 


Ок, а кто делает ремонт в котором вы потом отдыхаете, кто печатает этикетки - печатник, кто строит дом - строитель ... Они не нужны или ватные ?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.

Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим. 


Виталий  в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.

 
prostotrader:


6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.

7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.


Застрял на этих пунктах, можно поподробней? Что за биржа и как взять этот адрес, куда вставить адрес для отправки?

Кошелек должен работать обязательно на том компьютере, где майнинг идет или это не важно?

 
Vladimir Zubov:

Виталий  в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.

Владимир, рабочий всегда может быть выброшен за борт, и на его место руководитель найдёт ещё 100 человек.

Торгуя котировку, вы подвержены огромнейшему риску, а майня крипту - риск минимален.

Вот на таком графике вы будете за бортом, а майнер этого даже не заметит, и не потеряет ни копейки. Вы вообще не в теме, извините.


 
Mickey Moose:

вот так сразу?

забудь. 

Для начала надо майнить альткоины где окупаемость выше. Обналичивать через криптобиржи


Скажи, какой самый клевый ASIC  под  SCRYPT

 
Aleksey Vyazmikin:

Застрял на этих пунктах, можно поподробней? Что за биржа и как взять этот адрес, куда вставить адрес для отправки?

Кошелек должен работать обязательно на том компьютере, где майнинг идет или это не важно?


Конечная цель - получить рубли.

Следовательно нужно найти биржу, которая торгует VTC за рубли (я использую https://yobit.net/ru/)

Когда Вы зарегистрируетесь на бирже, то вам автоматом создадут кашельки на все доступные монеты.

Нажав в разделе Балнсы Пополнить кошелёк, откроется окошко с адресом кошелька монеты.

Вот этот адрес нужно использовать в Vertcoin кошельке для отправки средств на биржу.

На любом компьютере, НО я не знаю можно ли его переносить на другой комп.

YoBit.Net - Ethereum (ETH)
  • yobit.net
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