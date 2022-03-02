Майнер Биткоин - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))
Владимир, ещё раз подумайте в чём отличие, и не пишите чепуху
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Майнер Биткоин
Vitaly Muzichenko, 2017.12.11 13:33
У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.
Чувствуете разницу?
... около 1.5 к долларов.
Поправлю немного...
Более 2600$ должно в месяц выходить...
Майниг без рисковый, а торговля на форекс это большой риск, вот и все дела.
в чем отличается риск если завтра BTC будет стоить 0.01$
в чем отличается риск если завтра BTC будет стоить 0.01$
Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.
Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим.
Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.
Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим.
Ок, а кто делает ремонт в котором вы потом отдыхаете, кто печатает этикетки - печатник, кто строит дом - строитель ... Они не нужны или ватные ?
Да не будет он стоит 2 копейки, а если и будет, то вы потеряете весь счёт, а майнер продаст оборудование, и вернёт деньги.
Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим.
Виталий в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.
6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.
7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.
Застрял на этих пунктах, можно поподробней? Что за биржа и как взять этот адрес, куда вставить адрес для отправки?
Кошелек должен работать обязательно на том компьютере, где майнинг идет или это не важно?
Виталий в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.
Владимир, рабочий всегда может быть выброшен за борт, и на его место руководитель найдёт ещё 100 человек.
Торгуя котировку, вы подвержены огромнейшему риску, а майня крипту - риск минимален.
Вот на таком графике вы будете за бортом, а майнер этого даже не заметит, и не потеряет ни копейки. Вы вообще не в теме, извините.
вот так сразу?
забудь.
Для начала надо майнить альткоины где окупаемость выше. Обналичивать через криптобиржи
Скажи, какой самый клевый ASIC под SCRYPT
Застрял на этих пунктах, можно поподробней? Что за биржа и как взять этот адрес, куда вставить адрес для отправки?
Кошелек должен работать обязательно на том компьютере, где майнинг идет или это не важно?
Конечная цель - получить рубли.
Следовательно нужно найти биржу, которая торгует VTC за рубли (я использую https://yobit.net/ru/)
Когда Вы зарегистрируетесь на бирже, то вам автоматом создадут кашельки на все доступные монеты.
Нажав в разделе Балнсы Пополнить кошелёк, откроется окошко с адресом кошелька монеты.
Вот этот адрес нужно использовать в Vertcoin кошельке для отправки средств на биржу.
На любом компьютере, НО я не знаю можно ли его переносить на другой комп.