Майнер Биткоин - страница 116

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сейчас в голову пришла мысль, что технология блокчейна долго не протянет, потому как нет возможности солгать и откатить.
 
Alexandr Bryzgalov:
сейчас в голову пришла мысль, что технология блокчейна долго не протянет, потому как нет возможности солгать и откатить.

а также открытость финансов )

 
o_o:

а также открытость финансов )

это вообще беда полнейшая.)

 
Alexandr Bryzgalov:

у нас 

берешь продукты и просишь: "запишите под честное слово".


Похоже коммунизм все-таки смогли построить в некоторых местах, деньги не нужны.

 
Alexandr Murzin:

Похоже коммунизм все-таки смогли построить в некоторых местах, деньги не нужны.

Его не строили, его тут просто забыли )

деньги не нужны на момент покупку, но после все таки запись в долговой книге нужно гасить

момент когда уже надо гасить долг, определяется словами продавца: "У вас тут долг есть"

можно отсрочить типа: "ой, сейчас нет с собой, давайте попозже"

но это на недельку только )

ну и чем чаще отсрочка, тем ниже лимит доверия )

 
o_o:

а также открытость финансов )

Похоже открытость не токая уж и открытая.

Доброго Дня Господа Трейдеры!

 
Speculator:

Похоже открытость не токая уж и открытая.

Доброго Дня Господа Трейдеры!

просто неудачная крипта
 
Renat Akhtyamov:
просто неудачная крипта
Технология БлокЧейн она и в африке БлокЧейн!
 
Speculator:
Технология БлокЧейн она и в африке БлокЧейн!

Спекуль, разные криптовалюты как минимум чем то отличаются и не только названием.

 
Renat Akhtyamov:

Спекуль, разные криптовалюты как минимум чем то отличаются и не только названием.

Конечно, сети разные. Пообщавшись с профи... Так эти профи думают, что крипта растёт потому что её майнят. А именно, чем больше майнят, тем дороже.   
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