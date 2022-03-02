Майнер Биткоин - страница 116
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сейчас в голову пришла мысль, что технология блокчейна долго не протянет, потому как нет возможности солгать и откатить.
а также открытость финансов )
а также открытость финансов )
это вообще беда полнейшая.)
у нас
берешь продукты и просишь: "запишите под честное слово".
Похоже коммунизм все-таки смогли построить в некоторых местах, деньги не нужны.
Похоже коммунизм все-таки смогли построить в некоторых местах, деньги не нужны.
Его не строили, его тут просто забыли )
деньги не нужны на момент покупку, но после все таки запись в долговой книге нужно гасить
момент когда уже надо гасить долг, определяется словами продавца: "У вас тут долг есть"
можно отсрочить типа: "ой, сейчас нет с собой, давайте попозже"
но это на недельку только )
ну и чем чаще отсрочка, тем ниже лимит доверия )
а также открытость финансов )
Похоже открытость не токая уж и открытая.
Доброго Дня Господа Трейдеры!
Похоже открытость не токая уж и открытая.
Доброго Дня Господа Трейдеры!
просто неудачная крипта
Технология БлокЧейн она и в африке БлокЧейн!
Спекуль, разные криптовалюты как минимум чем то отличаются и не только названием.
Спекуль, разные криптовалюты как минимум чем то отличаются и не только названием.