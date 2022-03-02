Майнер Биткоин - страница 60

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galapagos7:

Скажи, какой самый клевый ASIC  под  SCRYPT

Никакой, я только торгую криптой
 
prostotrader:

Да, забыл... Сам майнер (Excavator) здесь

https://github.com/nicehash/excavator/releases

Создать файл VTC_Coinotron.json

В нем прописать

 Затем создаем .BAT файл, а в нем


Млин, а под AMD нужен другой экскаватор искать?

 
prostotrader:

Конечная цель - получит рубли.

Следовательно нужно найти биржу, которая торгует VTC за рубли (я использую https://yobit.net/ru/)

Когда Вы зарегистрируетесь на бирже, то вам автоматом создадут кашельки на все доступные монеты.

Нажав в разделе Балнсы Пополнить кошелёк, откроется окошко с адресом кошелька монеты.

Вот этот адрес нужно использовать в Vertcoin кошельке для отправки средств на биржу.

На любом компьютере, НО я не знаю можно ли его переносить на другой комп.


Спасибо.

 
 
Vladimir Zubov:

Виталий  в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.


Моя табличка с заработком (2,5 дня) вот, А ВАША ГДЕ?


 
Aleksey Vyazmikin:
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
У Вас получилось запустить майнинг VTC на 7950?
 
Serhii Shevchuk:
У Вас получилось запустить майнинг VTC на 7950?

Там нужна другая прога для копания (под AMD) - не смог сходу найти. Сейчас занят вопросом инвестирования в ферму - железки выбираю...

 
Vitaly Muzichenko:

Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим. 

майнер это чернорабочий на зарплате. руководитель )) надо же такое придумать

 
prostotrader:

Михаил, можно комментарий, что означает Ваша табличка "3-ий риг"?

 
Комбинатор:

майнер это чернорабочий на зарплате. руководитель )) надо же такое придумать

Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.

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