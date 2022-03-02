Майнер Биткоин - страница 60
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Скажи, какой самый клевый ASIC под SCRYPT
Да, забыл... Сам майнер (Excavator) здесь
https://github.com/nicehash/excavator/releases
Создать файл VTC_Coinotron.json
В нем прописать
Затем создаем .BAT файл, а в нем
Млин, а под AMD нужен другой экскаватор искать?
Конечная цель - получит рубли.
Следовательно нужно найти биржу, которая торгует VTC за рубли (я использую https://yobit.net/ru/)
Когда Вы зарегистрируетесь на бирже, то вам автоматом создадут кашельки на все доступные монеты.
Нажав в разделе Балнсы Пополнить кошелёк, откроется окошко с адресом кошелька монеты.
Вот этот адрес нужно использовать в Vertcoin кошельке для отправки средств на биржу.
На любом компьютере, НО я не знаю можно ли его переносить на другой комп.
Спасибо.
Виталий в твоём ДП и моем ЗП строители получают больше чем офисные работники и майнеры.
Моя табличка с заработком (2,5 дня) вот, А ВАША ГДЕ?
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
У Вас получилось запустить майнинг VTC на 7950?
Там нужна другая прога для копания (под AMD) - не смог сходу найти. Сейчас занят вопросом инвестирования в ферму - железки выбираю...
Одним словом: вы черно-рабочий, а майнер - руководитель, который всегда выйдет из воды сухим.
майнер это чернорабочий на зарплате. руководитель )) надо же такое придумать
Михаил, можно комментарий, что означает Ваша табличка "3-ий риг"?
майнер это чернорабочий на зарплате. руководитель )) надо же такое придумать
Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.